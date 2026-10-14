Γλυφάδα: Συνελήφθη 16χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

Παράλληλα με τον ανήλικο, η 42χρονη μητέρα του συνελήφθη κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Δημήτρης Δρίζος

Γλυφάδα: Συνελήφθη 16χρονος για διακίνηση ναρκωτικών
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Ένας 16χρονος συνελήφθη στη Γλυφάδα για κατοχή και διακίνηση δεκάδων συσκευασιών κάνναβης.
  • Ο ανήλικος αντέδρασε βίαια κατά τη σύλληψή του, επιτιθέμενος με γροθιές και κλωτσιές στους αστυνομικούς.
  • Βρέθηκαν 40 νάιλον συσκευασίες με συνολικά 51 γραμμάρια κάνναβης, προοριζόμενα για διακίνηση στην περιοχή.
  • Η μητέρα του 16χρονου συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
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Ένας 16χρονος συνελήφθη στη Γλυφάδα το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς βρέθηκε να κατέχει δεκάδες συσκευασίες κάνναβης με σκοπό τη διακίνηση. Κατά τη σύλληψή του, ο ανήλικος αντέδρασε βίαια εναντίον των αστυνομικών, ενώ η μητέρα του, 42 ετών, συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας, κατά τη διάρκεια περιπολίας σε πάρκο της περιοχής, εντόπισαν τον 16χρονο να κινείται ύποπτα και του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο. Ο ανήλικος δεν συμμορφώθηκε και προσπάθησε να αποκρύψει νάιλον συσκευασίες με ναρκωτικά σε ένα δέντρο, πριν επιχειρήσει να διαφύγει τρέχοντας.

Ακολούθησε πεζή καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον ανήλικο. Στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη, προέβαλε σθεναρή αντίσταση, επιτιθέμενος με γροθιές και κλωτσιές στους αστυνομικούς, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να διαφύγει.

Μετά τη σύλληψη, οι αστυνομικοί ερεύνησαν το σημείο όπου ο 16χρονος είχε κρύψει τις συσκευασίες και βρήκαν συνολικά 40 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν 29 γραμμάρια ακατέργαστης και 22 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης. Η ποσότητα αυτή, σύμφωνα με τις αρχές, προοριζόταν για διακίνηση στην ευρύτερη περιοχή της Γλυφάδας.

Παράλληλα με τον ανήλικο, η 42χρονη μητέρα του συνελήφθη κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, σύμφωνα με όσα προέκυψαν κατά την αστυνομική έρευνα.

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