Πειραιάς: Συνελήφθη 46χρονος που καταζητούνταν από την Τουρκία

Snapshot Συνελήφθη στον Πειραιά 46χρονος αλλοδαπός που καταζητούνταν διεθνώς από τις τουρκικές Αρχές.

Ο άνδρας είχε καταδικαστεί σε 19 χρόνια κάθειρξη για υποθέσεις ναρκωτικών και είχε αποδράσει παραβιάζοντας άδεια φυλακών.

Η δράση του στην Τουρκία αφορούσε κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης, μεθαμφεταμίνης και κάνναβης από το 2020 έως το 2022.

Η σύλληψή του έγινε μετά από πολυήμερη έρευνα και παραδόθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τις περαιτέρω διαδικασίες. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 46χρονου, ο οποίος αναζητούνταν διεθνώς από τις Αρχές της Τουρκίας, προχώρησαν το πρωί της 13ης Οκτωβρίου αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Ο άνδρας εντοπίστηκε στην περιοχή του Πειραιά, έπειτα από έρευνες αρκετών ημερών. Σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για απόδραση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Η δράση στην Τουρκία και η καταδίκη

Σύμφωνα με τα στοιχεία των τουρκικών Αρχών, ο 46χρονος φέρεται να εμπλεκόταν, την περίοδο από το 2020 έως το 2022, σε υποθέσεις κατοχής και διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στην Τουρκία.

Στις ουσίες που αναφέρονται στην υπόθεση περιλαμβάνονται η κοκαΐνη, η μεθαμφεταμίνη και η κάνναβη.

Η δράση του, σύμφωνα με την Αστυνομία, σταμάτησε το 2022, όταν συνελήφθη στην Τουρκία και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 19 ετών.

Ωστόσο, το 2023 φέρεται να παραβίασε την ολιγοήμερη άδεια που είχε λάβει από το σωφρονιστικό κατάστημα όπου κρατούνταν και να μην επέστρεψε, με αποτέλεσμα να αναζητείται από τις τουρκικές Αρχές.

Μετά τη σύλληψή του στον Πειραιά, ο 46χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.