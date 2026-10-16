Λήξη συναγερμού στα Σεπόλια: Συνελήφθη ο άνδρας που πετούσε κεραμίδια από ταράτσα

Snapshot Άνδρας ανέβηκε σε ταράτσα στα Σεπόλια και πέταγε πέτρες, τούβλα και κεραμίδια, προκαλώντας ζημιές σε οχήματα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και η Πυροσβεστική με εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα.

Διαπραγματευτές της ΕΛ.ΑΣ. προσπάθησαν να πείσουν τον άνδρα να κατέβει με ασφάλεια.

Ο άνδρας κατέβηκε τελικά από την ταράτσα και συνελήφθη από την Αστυνομία.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί περαστικών κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει το βράδυ της Πέμπτης (15/10) στα Σεπόλια, όταν άνδρας ανέβηκε σε ταράτσα κτιρίου στη συμβολή των οδών Ισμήνης και Προποντίδος και άρχισε να πετά πέτρες, τούβλα και κεραμίδια.

Από τα αντικείμενα που εκσφενδόνιζε προκλήθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ζημιές σε οχήματα που βρίσκονταν στο σημείο, ενώ ο άνδρας φαινόταν να κρατά και λοστό.

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και η Πυροσβεστική με εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα.

Στο σημείο κλήθηκαν επίσης διαπραγματευτές της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι προσπάθησαν να έρθουν σε επαφή μαζί του και να τον πείσουν να κατέβει με ασφάλεια.

Τελικά, ο άνδρας κατέβηκε από την ταράτσα και συνελήφθη από τους αστυνομικούς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός περαστικού.

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