Ηράκλειο: 20χρονος κατηγορείται για βιασμό ανήλικης

Στον ανακριτή Ηρακλείου οδηγήθηκε σήμερα ένας 20χρονος ο οποίος κατηγορείται για βιασμό ανήλικης.

Όπως αναφέρει το cretapost.gr, ο 20χρονος άνδρας με καταγωγή από την Βουλγαρία, είχε καταγγελθεί πως είχε βιάσει μία ανήλικη. Οι αστυνομικές αρχές τον αναζητούσαν χωρίς αποτέλεσμα με την ανακρίτρια Ηρακλείου να εκδίδει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

Τελικά, το μεσημέρι της Πέμπτης (7/8) ο 20χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αρχές.

Σήμερα οδηγήθηκε στον ανακριτή ο οποίος αφού άκουσε την απολογία του προχώρησε στην προσωρινή του κράτηση, με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα.

