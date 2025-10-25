Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκαν τέσσερις μετά τις απολογίες - Ελεύθεροι άλλοι 8 κατηγορούμενοι

Από τους δώδεκα συνολικά κατηγορούμενους που απολογήθηκαν σήμερα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι τέσσερις οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Ανάμεσά τους και δύο ακόμη άτομα —ζευγάρι από τα Γιάννενα— τα οποία φέρονται να είχαν δηλώσει ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια, καθώς και σημαντικό αριθμό αιγοπροβάτων.

Νωρίτερα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη μια 53χρονη που κατηγορείται ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης και φέρεται να δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο, καθώς και ένας ακόμη κατηγορούμενος που, σύμφωνα με τη δικογραφία, πραγματοποιούσε χρηματικές συναλλαγές από και προς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος.

