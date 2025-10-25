Προφυλακίστηκε και 53χρονη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Εμπλέκονται και οι κόρες της

Την προφυλάκιση μιας κατηγορούμενης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισαν ανακριτής και Εισαγγελέας. Πρόκειται για 53χρονη που φέρεται ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης και δήλωνε ως κύρια δραστηριότητα το εμπόριο.



Μάλιστα, κατηγορούμενες στην υπόθεση είναι και οι δυο κόρες της, οι οποίες είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες που έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.



Πρόκειται για το δεύτερο άτομο που οδηγείται στη φυλακή για την υπόθεση, ενώ εκκρεμούν για σήμερα Σάββατο οι απολογίες δυο ακόμη κατηγορουμένων.

Νωρίτερα προσωρινά κρατουμενος κρίθηκε ένας κατηγορούμενος πλαίσιο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για πρόσωπο που εμφανίζει πλήθος χρηματικών συναλλαγών με τον φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος, ενώ συνδέονται οικογενειακά.







