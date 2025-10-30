Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού από το τόπο της τραγωδίας

Συνεχίζεται σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στις 10:00 το πρωί, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού που αφορά το σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Η διαδικασία είχε διακοπεί στις 15 Οκτωβρίου, καθώς απουσίαζαν ορισμένοι από τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Τότε, το δικαστήριο είχε απορρίψει το αίτημα αναβολής που υπέβαλαν οι παρόντες συνήγοροι, αποφασίζοντας να συνεχίσει κανονικά τη δίκη σε νέα ημερομηνία.

Κατόπιν πρότασης της εισαγγελέως, η πρόεδρος του δικαστηρίου είχε διατάξει την αυτοπρόσωπη παρουσία όλων των κατηγορουμένων στη σημερινή συνεδρίαση, καθώς στην προηγούμενη δικάσιμο παρών ήταν μόνο ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ.

Στο εδώλιο, πέρα από τον πρώην πρόεδρο, κάθονται επίσης ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ (2023–2025) και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Interstar Security.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι πράξεις που τους αποδίδονται αφορούν τη μη προσκόμιση στον εφέτη ανακριτή του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, απ’ όπου αναχώρησε η εμπορευματική αμαξοστοιχία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, καθώς και την επανεγγραφή νέων δεδομένων στους ψηφιακούς σκληρούς δίσκους τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα.

Η σημερινή συνεδρίαση αναμένεται να συνεχιστεί με την εξέταση μαρτύρων και την παρουσία όλων των εμπλεκομένων, σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον λόγω της βαρύτητας και της σημασίας της για τη διερεύνηση του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη.