Αναστασόπουλος: «Πάμε για τη μεγάλη αλλαγή στον ΔΣΑ, για τη δικηγορία που οραματιζόμαστε»

Πρώτος με διαφορά στον πρώτο γύρο των αρχαιρεσιών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αναδείχθηκε ο υποψήφιος πρόεδρος Δημήτρης Αναστασόπουλος, συγκεντρώνοντας ποσοστό 23% και 3015 ψήφους. Σημειώνοντας μάλιστα σημαντική άνοδο από τις εκλογές του 2021, όταν και πάλι ως υποψήφιος πρόεδρος είχε καταταγεί δεύτερος στον πρώτο γύρο.

Στις εκλογές, οι οποίες διεξήχθησαν την Κυριακή 30 Νοεμβρίου και τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, ψήφισαν 13818 δικηγόροι μέλη του ΔΣΑ, δηλαδή ποσοστό συμμετοχής 55,95. Στον δεύτερο γύρο, που θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή και Δευτέρα, θα αναμετρηθούν ο Δημήτρης Αναστασόπουλος και ο Ανδρέας Κουτσολαμπρος.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων, ο Δημήτρης Αναστασόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Οι δικηγόροι της Αθήνας κάναμε το πρώτο μεγάλο βήμα για αλλαγή. Για αλλαγή σελίδας στον ΔΣΑ, για αλλαγή παραδείγματος στην εκπροσώπηση μας. Το ευχαριστώ είναι λίγο για τους χιλιάδες συναδέλφους που τίμησαν τους συνδυασμούς και εμένα προσωπικά με την προτίμησή τους, δίνοντάς μας μια ισχυρή πλειοψηφία και μια άνετη πρώτη θέση. Τους διαβεβαιώνω ότι θα πράξω κάθετι δυνατό για να τιμήσουμε στο έπακρο την εμφατική εμπιστοσύνη τους.

Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος ευχαρίστησε επίσης κάθε δικηγόρο της Αθήνας που προσήλθε στην κάλπη, τονίζοντας «ότι η συμμετοχή αυτή στέλνει, και στην πολιτεία και στην κοινωνία, ένα ηχηρό και ισχυρό μήνυμα παρουσίας και πάνω από όλα ενότητας των δικηγόρων, δείχνοντας ότι την επόμενη ημέρα θα είναι αδιάσπαστοι».

Και προσέθεσε: «Οφείλω ακόμη να ευχαριστήσω και τους ανθυποψηφίους μου, γιατί νομίζω ότι καταφέραμε να αντιπαρατεθούμε με μετριοπάθεια και καταλλαγή, διδάσκοντας πολιτικό πολιτισμό. Και να τους συγχαρώ για τον αγώνα τους, διαβεβαιώνοντας τους ότι προσβλέπουμε στη συνεργασία τους και στην ομοψυχία στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ έστειλε, κλείνοντας τη δήλωσή του, μήνυμα μαζικής συμμετοχής και στον δεύτερο γύρο: «Έγινε το πρώτο βήμα, μένει ένα ακόμη. Καλώ όλες και όλους τους συναδέλφους να προσέλθουν μαζικά και στις κάλπες της επόμενης Κυριακής. Και τους καλώ να στηρίξουν τη μεγάλη προσπάθεια που έχουμε αναλάβει, επιλέγοντας όχι μόνο εμένα προσωπικά ως πρόεδρο, αλλά το πρόγραμμα που έχουμε προτάξει. Με αυτό κατήλθα στις αρχαιρεσίες, αυτό θα εφαρμόσω στην πράξη. Μακριά από τεχνητές διαιρέσεις, τους καλώ να με στηρίξουν για να βάλουμε όλοι μαζί τη δικηγορία όχι στην επόμενη τετραετία, αλλά στην επόμενη δεκαετία. Δεν περισσεύει κανείς και δεν θα μείνει πίσω κανείς. Πάμε για τη μεγάλη αλλαγή στον ΔΣΑ, για τη δικηγορία που οραματιζόμαστε και που αξίζουμε, για τη δικηγορία που έχει ανάγκη ο τόπος και ο πολίτης.