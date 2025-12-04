Τέμπη: Οικογένειες θυμάτων δηλώνουν παράσταση για την υποστήριξη κατηγορίας εις βάρος Τριαντόπουλου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος οικογενειών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, μεταβαίνει σήμερα (04/12, 13:00) στην ειδική Ανακρίτρια του Αρείου Πάγου προκειμένου να δηλώσουν παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας εναντίον του πρώην υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστου Τριαντόπουλου.

Η Κωνσταντοπούλου, ως συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, μαζί με τους γονείς του αδικοχαμένου Ντένις Ρούτσι, Πάνο και Μιρέλα Ρούτσι, οι γονείς της αδικοχαμένης Αναστασίας Παπαγγελή, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα θα εμφανιστούν ενώπιον της ειδικής ανακρίτριας του Δικαστικού Συμβουλίου ώστε να δηλώσουν ότι παρίστανται για την υποστήριξη της κατηγορίας εναντίον του Χρήστου Τριαντόπουλου, ο οποίος πρόκειται να απολογηθεί το δεύτερο 10ήμερο του Δεκεμβρίου.

