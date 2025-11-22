Αντίστροφη μέτρηση για τις απολογίες στην υπόθεση του «μπαζώματος» στα Τέμπη

Ένα βήμα πριν ξεκινήσει ο κύκλος των απολογιών βρίσκεται η δικαστική έρευνα για το «μπάζωμα» στον χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη – όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι. Ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμη έξι μη πολιτικά πρόσωπα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Μετά την ολοκλήρωση της εκτεταμένης ανακριτικής έρευνας, η αρεοπαγίτης–ανακρίτρια Φωτεινή Μηλιώνη απέστειλε κλήσεις προς όλους τους εμπλεκομένους. Οι κατηγορούμενοι παρουσιάστηκαν τις προηγούμενες ημέρες ενώπιόν της, ζήτησαν και έλαβαν ολιγοήμερη προθεσμία για τα μέσα Δεκεμβρίου, ώστε να ενημερωθούν πλήρως για το υλικό της δικογραφίας και να οργανώσουν τις υπερασπιστικές τους θέσεις.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως όλα τα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες προσήλθαν αυτοπροσώπως στο ανακριτικό γραφείο και θα επιστρέψουν σύντομα για να δώσουν τις απολογίες τους, ενώ τελευταίος αναμένεται να εμφανιστεί ο Χρήστος Τριαντόπουλος.

Μόλις ολοκληρωθούν οι απολογίες, ο φάκελος της υπόθεσης θα διαβιβαστεί στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει με βούλευμα εάν οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν ή όχι ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου.