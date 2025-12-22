Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 28χρονος για την παιδική πορνογραφία

Τον δρόμο για την φυλακή πήρε ο 28χρονος που στο κινητό του βρέθηκαν ροζ φωτογραφίες ανήλικης ενώ είχε και καλάσνικοφ.

Ο 28χρονος οδηγήθηκε στο ανακριτή με την κατηγορία ότι διακινούσε υλικό παιδικής πορνογραφίας όπου μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος.

Υπενθυμίζεται ότι η σύλληψή του προέκυψε μετά από καταγγελία της μητέρας μιας 15χρονης ενώ στα δύο κινητά του βρέθηκαν ροζ… φωτογραφίες της ανήλικης.

Ο 28χρονος είχε γνωρίσει την 15χρονη μέσω σελίδας των κοινωνικών δικτύων. Κατά τη διάρκεια της γνωριμίας τους της έστειλε γυμνές φωτογραφίες και ζήτησε να της στείλει και αυτή. Το κορίτσι μετά από πολλές πιέσεις και απειλές του έστειλε. Όμως ο 28χρονος δεν έμεινε εκεί καθώς λίγο αργότερα δημοσίευσε τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο με ψεύτικο προφίλ.

Μετά από αυτό το κορίτσι τα είπε στην μητέρα του και τότε πήγαν στις αρχές και έκαναν την καταγγελία.

Υπενθυμίζεται ότι σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πολεμικό τυφέκιο τύπου «Kalashnikov»,

γεμιστήρας

113 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων

μαχαίρι

2 κινητά τηλέφωνα

Με πληροφορίες από cretapost.gr

