Λάρισα: Ένοχος σε δεύτερο βαθμό 23χρονος που βίασε σε πάρτι συνομήλική του

Το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας και του έντιμου βίου μετά την πράξη

Newsbomb

Λάρισα: Ένοχος σε δεύτερο βαθμό 23χρονος που βίασε σε πάρτι συνομήλική του
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή επέβαλε σήμερα το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας σε 23χρονο Βολιώτη ο οποίος κρίθηκε ένοχος για βιασμό συνομήλικής του σε πάρτι ενηλικίωσης φίλου τους τον Δεκέμβριο του 2021 στον Βόλο.

Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν κατά πλειοψηφία (4 προς 3) με τρεις ενόρκους να μειοψηφούν. Επίσης, το δικαστήριο του επέβαλε να καταβάλει αποζημίωση στην παθούσα 3.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, το φρικτό περιστατικό σημειώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου του 2021 όταν ο κατηγορούμενος ήταν ηλικίας 18 ετών και είχε μόλις τέσσερις μέρες που είχε ενηλικιωθεί, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας και του έντιμου βίου μετά την πράξη, ωστόσο δεν αποδέχτηκε τον ισχυρισμό του ότι προχώρησε στην ερωτική συνεύρεση με τη συναίνεση της παθούσας.

Ο εισαγγελέας έδρας τόνισε ότι η κοπέλα εκδήλωσε από την αρχή την άρνησή της και πως δεν υπήρχε καμία μορφή συναίνεσης.

Η παθούσα εξεταζόμενη τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της πράξης της έκλεινε το στόμα, της έπιανε τα χέρια και συνέχιζε την προσπάθειά του παρά τις όποιες δικές της απέλπιδες προσπάθειες να τον αποκρούσει.

Σύμφωνα με την καταγγελία, στις 2 τα ξημερώματα η κοπέλα που προς στιγμήν διασκέδαζε αμέριμνη ζήτησε από τον διοργανωτή του πάρτι να πάει σε κάποιο δωμάτιο για να αλλάξει ρούχα, επειδή ζεσταινόταν.

Πήρε κλειδί επειδή το δωμάτιο όπου θα πήγαινε ήταν κλειδωμένο, κατέβηκε στον κάτω όροφο, πήγε στον υποδεικνυόμενο χώρο και ενώ ήταν εκεί με σκοπό να βάλει μια βερμούδα, εισέβαλε στο δωμάτιο ο κατηγορούμενος ο οποίος την είχε ακολουθήσει.

Στη συνέχεια άρχισε να της βγάζει τα ρούχα χωρίς τη θέλησής της ενώ εκείνη φώναζε ζητώντας του να σταματήσει. Στη συνέχεια ο διοργανωτής φέρεται να κλείδωσε τους δύο νέους στο δωμάτιο απ’ έξω.

Ο 18χρονος συνέχισε το σχέδιό του ενώ η κοπέλα του φώναζε καθ’ όλη τη διάρκεια της πράξης να σταματήσει.

Αφού ολοκληρώθηκε το μαρτύριο η κοπέλα τηλεφώνησε στο διοργανωτή εκείνος τους ξεκλείδωσε και μετά η παθούσα μετέβη στο μπάνιο όπου κατέρρευσε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:36ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Πέντε επιθέσεις εναντίον του Ισλαμικού Κράτους εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ

21:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Aγρίνιο: Στις «διαλέξεις με θέα» του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. η General Manager θρυλικής δισκογραφικής

21:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Επιδείνωση τις επόμενες ώρες με ισχυρές βροχές, θυελλώδεις ανέμους, καταιγίδες και χαλάζι

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Η κατάθεση της συντρόφου του δολοφονημένου 27χρονου - «Δεν ξέρω αν είχε εχθρούς, ουδέποτε με πήραν τηλέφωνο να ζητήσουν λύτρα»

21:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-0: Χωρίς γκολ στη Λεωφόρο, έφτασε πιο κοντά ο «Δικέφαλος του Βορρά»

21:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ισόβια στον 56χρονο που προσπάθησε να δολοφονήσει τον Τραμπ σε γήπεδο γκολφ στη Φλόριντα

20:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Super League: Επέστρεψε στην κορυφή ο Ολυμπιακός – Τα highlights του ματς με τον Αστέρα

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Επικό βίντεο: Ο μπαμπάς πήγε την κόρη στο ραντεβού της - Κράτησε μόλις 20 δεύτερα

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Το βίντεο που μοιράστηκε για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου - «Να γνωρίζετε ότι δεν είστε μόνοι»

20:38NEWSBOMB

Αγρίνιο: Ρομά έκλεψαν τσάντα γυναίκας με 40.000 ευρώ

20:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός 0-3: Πέρασε εύκολα από Τρίπολη και επέστρεψε στην κορυφή

20:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός 0-3: Άνετο πέρασμα από την Τρίπολη - Δείτε τα γκολ

20:22ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λάρισα: Ένοχος σε δεύτερο βαθμό 23χρονος που βίασε σε πάρτι συνομήλική του

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: «Ανασύραμε 12 πτώματα, τα πρόσωπα ήταν παραμορφωμένα» λέει δύτης που βούτηξε στο σημείο της τραγωδίας

20:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ισόβια στον άνδρα που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Τραμπ σε γήπεδο γκολφ

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Υπό κατάρρευση οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν την Παρασκευή, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι

19:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Πέλκας και Μύθου στο βασικό σχήμα

19:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Με Κοντούρη βασικό οι «πράσινοι»

19:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Από Δευτέρα οι πολίτες θα δηλώνουν φαρμακείο επιλογής να τους στέλνουμε το φάρμακο

19:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δύο συλλήψεις για διακίνηση κλεμμένων ταξιδιωτικών εγγράφων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-0: Χωρίς γκολ στη Λεωφόρο, έφτασε πιο κοντά ο «Δικέφαλος του Βορρά»

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί αλλά είχαμε μια άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού»

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Επικό βίντεο: Ο μπαμπάς πήγε την κόρη στο ραντεβού της - Κράτησε μόλις 20 δεύτερα

17:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Ο Αλβανός ηθικός αυτουργός που ήταν παρών στον βασανισμό του 27χρονου, το θανατηφόρο τροχαίο και η δολοφονία άλλου επιχειρηματία - Τι ερευνά η ΕΛ.ΑΣ

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του Κόσμου: «Μετά από 25 χρόνια διαπομπεύθηκα με κατασκευασμένα στοιχεία από παιδιά με παραβατικό παρελθόν» λέει σε μήνυμά του ο πατήρ Αντώνιος

19:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Από Δευτέρα οι πολίτες θα δηλώνουν φαρμακείο επιλογής να τους στέλνουμε το φάρμακο

21:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Επιδείνωση τις επόμενες ώρες με ισχυρές βροχές, θυελλώδεις ανέμους, καταιγίδες και χαλάζι

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: «Ανασύραμε 12 πτώματα, τα πρόσωπα ήταν παραμορφωμένα» λέει δύτης που βούτηξε στο σημείο της τραγωδίας

18:30LIFESTYLE

MasterChef: Θυμάστε την εκρηκτική Σπυριδούλα Καραμπουτάκη; Επιστρέφει στον διαγωνισμό

06:24ΚΟΣΜΟΣ

F-35 εναντίον drones: Πόσο κόστισε στους Αμερικανούς η κατάρριψη του Shahed στο Ορμούζ - Το κόστος του ιρανικού UAV

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Δεν μιλάει στις αρχές ο 26χρονος Έλληνας που σκότωσε τον ελεγκτή εισιτηρίων

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Γιατί ΗΠΑ και Ισραήλ έβαλαν στο μάτι το πυραυλικό οπλοστάσιο του – Τι κρύβουν οι υπόγειες «πόλεις των πυραύλων»

19:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Με Κοντούρη βασικό οι «πράσινοι»

09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: «Βάζει στο τραπέζι» τρεις ακόμη φρεγάτες Belharra - Τι ζητά η ελληνική πλευρά

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ζευγάρι σκότωσε τους αυτιστικούς γιους του και αυτοκτόνησε – Τι γράφουν σε επιστολή τους

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Με τα τρακτέρ στην Αθήνα στις 13 Φεβρουαρίου - Τι αποφάσισαν στη Νίκαια

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Τζιχαντιστές εξολόθρευσαν ένα ολόκληρο χωριό χριστιανών - 170 νεκροί - Οι κάτοικοι έτρεχαν να σωθούν στα δάση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ