Λάρισα: Ένοχος σε δεύτερο βαθμό 23χρονος που βίασε σε πάρτι συνομήλική του

Ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή επέβαλε σήμερα το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας σε 23χρονο Βολιώτη ο οποίος κρίθηκε ένοχος για βιασμό συνομήλικής του σε πάρτι ενηλικίωσης φίλου τους τον Δεκέμβριο του 2021 στον Βόλο.

Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν κατά πλειοψηφία (4 προς 3) με τρεις ενόρκους να μειοψηφούν. Επίσης, το δικαστήριο του επέβαλε να καταβάλει αποζημίωση στην παθούσα 3.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, το φρικτό περιστατικό σημειώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου του 2021 όταν ο κατηγορούμενος ήταν ηλικίας 18 ετών και είχε μόλις τέσσερις μέρες που είχε ενηλικιωθεί, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας και του έντιμου βίου μετά την πράξη, ωστόσο δεν αποδέχτηκε τον ισχυρισμό του ότι προχώρησε στην ερωτική συνεύρεση με τη συναίνεση της παθούσας.

Ο εισαγγελέας έδρας τόνισε ότι η κοπέλα εκδήλωσε από την αρχή την άρνησή της και πως δεν υπήρχε καμία μορφή συναίνεσης.

Η παθούσα εξεταζόμενη τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της πράξης της έκλεινε το στόμα, της έπιανε τα χέρια και συνέχιζε την προσπάθειά του παρά τις όποιες δικές της απέλπιδες προσπάθειες να τον αποκρούσει.

Σύμφωνα με την καταγγελία, στις 2 τα ξημερώματα η κοπέλα που προς στιγμήν διασκέδαζε αμέριμνη ζήτησε από τον διοργανωτή του πάρτι να πάει σε κάποιο δωμάτιο για να αλλάξει ρούχα, επειδή ζεσταινόταν.

Πήρε κλειδί επειδή το δωμάτιο όπου θα πήγαινε ήταν κλειδωμένο, κατέβηκε στον κάτω όροφο, πήγε στον υποδεικνυόμενο χώρο και ενώ ήταν εκεί με σκοπό να βάλει μια βερμούδα, εισέβαλε στο δωμάτιο ο κατηγορούμενος ο οποίος την είχε ακολουθήσει.

Στη συνέχεια άρχισε να της βγάζει τα ρούχα χωρίς τη θέλησής της ενώ εκείνη φώναζε ζητώντας του να σταματήσει. Στη συνέχεια ο διοργανωτής φέρεται να κλείδωσε τους δύο νέους στο δωμάτιο απ’ έξω.

Ο 18χρονος συνέχισε το σχέδιό του ενώ η κοπέλα του φώναζε καθ’ όλη τη διάρκεια της πράξης να σταματήσει.

Αφού ολοκληρώθηκε το μαρτύριο η κοπέλα τηλεφώνησε στο διοργανωτή εκείνος τους ξεκλείδωσε και μετά η παθούσα μετέβη στο μπάνιο όπου κατέρρευσε.

