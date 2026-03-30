Ένοχος ο Φλώρος: Του επιβλήθηκε ποινή τεσσάρων ετών για τον ξυλοδαρμό Γραμμένου μέσα στη Βουλή

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωνσταντίνος Φλώρος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας για τη βιαιοπραγία σε βάρος του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένου, περιστατικό που σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2024 έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής.



Το δικαστήριο έκρινε ότι στοιχειοθετείται το κακούργημα της άσκησης βίας κατά βουλευτή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ενώ αναγνώρισε κατά πλειοψηφία (5-2) το ελαφρυντικό του σύννομου βίου και του επέβαλλε ποινή 4 ετών με αναστολή έως την εκδίκασή της έφεσης.



Κατά την πρότασή του, ο εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει την ενοχή του κατηγορουμένου, τονίζοντας ότι η πράξη πληροί τόσο την αντικειμενική όσο και την υποκειμενική υπόσταση που απαιτεί ο νόμος. Όπως επισήμανε, η βιαιοπραγία έλαβε χώρα εις βάρος εν ενεργεία βουλευτή και μάλιστα κατά τον χρόνο άσκησης των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων, γεγονός που προσδίδει αυξημένη απαξία στην πράξη.