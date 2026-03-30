Ένοχή του Κωνσταντίνου Φλώρου προτείνει ο εισαγγελέας για το περιστατικό βιαιοπραγίας στη Βουλή

Κατά την απολογία του, ο Κωνσταντίνος Φλώρος χαρακτήρισε το περιστατικό ως «ατυχή στιγμή» υποστηρίζοντας ότι προκλήθηκε από «χυδαία και υβριστική αναφορά» προς την μητέρα του από τον Βασίλη Γραμμένο

Ένοχή του Κωνσταντίνου Φλώρου προτείνει ο εισαγγελέας για το περιστατικό βιαιοπραγίας στη Βουλή
  • Ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του Κωνσταντίνου Φλώρου για βιαιοπραγία κατά του βουλευτή Βασίλη Γραμμένου στη Βουλή.
  • Η πράξη χαρακτηρίζεται κακούργημα, καθώς παραβιάζει την ανεμπόδιστη άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων.
  • Ο Φλώρος περιέγραψε το περιστατικό ως «ατυχή στιγμή» και παραδέχθηκε ότι ενήργησε υπό συναισθηματική φόρτιση χωρίς πρόθεση σωματικής βλάβης.
  • Ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε υβριστική επίθεση κατά της μητέρας του και ότι δεν επιτέθηκε με γροθιά, αλλά προκάλεσε πτώση με τρικλοποδιά.
  • Ο κατηγορούμενος έχει ζητήσει συγγνώμη από το κοινό, αλλά δεν μπορεί να ζητήσει συγγνώμη από τον Γραμμένο λόγω περιοριστικών μέτρων, ενώ σχεδιάζει να αποσύρει τη μήνυση εφόσον υπάρξει συγγνώμη για τις προσβολές προς τη μητέρα του.
Την ενοχή του ανεξάρτητου βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών για το περιστατικό βιαιοπραγίας σε βάρος του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένου, το οποίο σημειώθηκε στις 24 Απριλίου 2024, έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής.

Η εισαγγελική πρόταση για την ενοχή του Κωνσταντίνου Φλώρου

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, η πράξη πληροί τόσο την αντικειμενική όσο και την υποκειμενική υπόσταση του αδικήματος της άσκησης βίας κατά βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του, κατηγορία που έχει χαρακτήρα κακουργήματος.

Ο εισαγγελικός λειτουργός τόνισε ότι από την αποδεικτική διαδικασία προέκυψε σαφώς πως ο κατηγορούμενος προέβη σε βιαιοπραγία, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά εντάσσεται στο πλαίσιο της ποινικής διάταξης που προστατεύει την ανεμπόδιστη άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων. Για τον λόγο αυτό, ζήτησε από το δικαστήριο να κηρύξει ένοχο τον πρώην βουλευτή των «Σπαρτιατών».

Κατά την απολογία του, ο Κωνσταντίνος Φλώρος χαρακτήρισε το περιστατικό ως «ατυχή στιγμή» και «λανθασμένη αντίδραση», υποστηρίζοντας ότι προκλήθηκε από, όπως ανέφερε, «χυδαία και υβριστική αναφορά» προς τη μητέρα του από τον Βασίλη Γραμμένο. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η συμπεριφορά του ήταν απερίσκεπτη, σημειώνοντας ότι ενήργησε υπό συναισθηματική φόρτιση, χωρίς πρόθεση πρόκλησης σωματικής βλάβης.

Όπως ανέφερε στο δικαστήριο, δεν επιτέθηκε με γροθιά στον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, αλλά τον έπιασε από το γιακά και του έβαλε τρικλοποδιά, με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει στο έδαφος. Περιγράφοντας τα γεγονότα που προηγήθηκαν, ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε λεκτική επίθεση με προσβλητικές εκφράσεις, οι οποίες, όπως είπε, στρέφονταν κατά της μητέρας του. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό σημειώθηκε εκτός της αίθουσας της Ολομέλειας, όπου επιχείρησε να ζητήσει εξηγήσεις για όσα είχαν προηγηθεί.

Ο κατηγορούμενος δήλωσε ακόμη ότι έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη από τους πολίτες που τον εξέλεξαν, εκφράζοντας παράλληλα τη θέση ότι δεν μπορεί να απευθύνει συγγνώμη στον Βασίλη Γραμμένο λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί. Παράλληλα, ανέφερε ότι προτίθεται να αποσύρει τη μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει συγγνώμη για τις προσβλητικές αναφορές προς τη μητέρα του.

