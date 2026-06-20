Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Πήρε προθεσμία απολογίας ο 43χρονος - «Δεν υπάρχει άλλη δικογραφία»

Snapshot Ο 43χρονος ενοικιαστής της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη ζήτησε και έλαβε προθεσμία για απολογία την Τρίτη 23/6.

Ο 43χρονος συνελήφθη για κακούργημα ναρκωτικών, σχετιζόμενο με δενδρύλλια κάνναβης σε κοινό χώρο με άλλο άτομο.

Ο συνήγορος του κατηγορούμενου δήλωσε ότι δεν υπάρχει άλλη δικογραφία ή κατηγορία εκτός της υπόθεσης ναρκωτικών.

Ο 43χρονος είχε εξαφανιστεί προσωρινά, υποστηρίζοντας ότι φοβήθηκε απειλές από το περιβάλλον της οικογένειας της αγνοούμενης.

Οι έρευνες για την εξαφάνιση της 45χρονης συνεχίζονται, ενώ η οικογένεια εκφράζει υπόνοιες για εμπλοκή του 43χρονου στην υπόθεση. Snapshot powered by AI

Προθεσμία ζήτησε και πήρε για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη (23/6) ο 43χρονος ενοικιαστής της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Ο 43χρονος συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη (18/6) για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, την ώρα που οι έρευνες για την εξαφάνιση της 45χρονης παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια Χανίων υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και ζήτησε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας. Η σύλληψη του σχετίζεται με την εύρεση δενδρυλλίων κάνναβης σε χώρο που, σύμφωνα με τις αρχές, χρησιμοποιούσε από κοινού με άλλο άτομο.

Ο συνήγορός του, Γιάννης Τρικοίλης, ανέφερε ότι ο εντολέας του δεν αντιμετωπίζει άλλες κατηγορίες ούτε έχει χαρακτηριστεί ύποπτος για διαφορετική υπόθεση, πέρα από τη συγκεκριμένη δίωξη που αφορά κακούργημα για ναρκωτικά. Όπως σημείωσε, ο 43χρονος θα παρουσιαστεί κανονικά ενώπιον της ανακρίτριας, καθώς πρόκειται για σοβαρή κατηγορία που απαιτεί χρόνο προετοιμασίας.

Την ίδια ώρα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την εξαφάνιση της 45χρονης, με τον 43χρονο να είχε τεθεί στο επίκεντρο της προανάκρισης. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εντοπιστεί έπειτα από εκτεταμένες αναζητήσεις, καθώς για ώρες είχαν χαθεί τα ίχνη του, ενώ φέρεται να είχε εγκαταλείψει την κατοικία του αφήνοντας πίσω το κινητό του.

Ο ίδιος φέρεται να είχε αναφέρει στις αρχές ότι φοβήθηκε λόγω απειλών που, όπως υποστήριξε, δέχθηκε από το περιβάλλον της οικογένειας της αγνοούμενης και για τον λόγο αυτό απομακρύνθηκε.

Παράλληλα, η οικογένεια της 45χρονης εξακολουθεί να εκφράζει σοβαρές υπόνοιες για πιθανή εμπλοκή του στην υπόθεση, ενώ οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό της Σταυρούλας Λεβεντάκη συνεχίζονται χωρίς ακόμη κάποιο αποτέλεσμα.

Στην Σταυρούλα ανήκουν οι κηλίδες αίματος στην τηλεόραση και το πάτωμα του σπιτιού του Σκοπιανού

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, κάποια από τα ίχνη αίματος που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι που διέμενε ο 43χρονος, το οποίο του ενοικίαζε η 45χρονη Σταυρούλα, ανήκουν στην αγνοούμενη γυναίκα.

Πρόκειται για τις κηλίδες στην τηλεόραση και αυτή που βρέθηκε στο πάτωμα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα για τα ίχνη αίματος την σφουγγαρίστρα και το βαν του.

Πώς η ΕΛΑΣ κατάφερε να εντοπίσει τον Σκοπιανό ύποπτο

Με σχεδιασμένες και προσεκτικές κινήσεις, οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων προχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής στη σύλληψη του 43χρονου Σκοπιανού, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής του σπιτιού της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Η εξαφάνιση της 45χρονης συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεγάλης αστυνομικής έρευνας εδώ και εβδομάδες.

Ήδη από τη δεύτερη κατάθεσή του στην Ασφάλεια Χανίων, οι αστυνομικοί φέρεται να είχαν διαπιστώσει ότι ο 43χρονος δεν αποκάλυπτε όλα όσα γνώριζε. Για τον λόγο αυτό, οι κινήσεις τους έγιναν με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς στόχος τους ήταν να του επιτρέψουν να κινηθεί χωρίς να νιώσει ότι βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση, ώστε ενδεχομένως να τους οδηγήσει στο σημείο όπου μπορεί να βρίσκεται η 45χρονη.

Κατά τη διάρκεια των πολύωρων παραμονών του στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, ο άνδρας κλήθηκε αρκετές φορές για συμπληρωματικές καταθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί προσπάθησαν να δημιουργήσουν κλίμα εμπιστοσύνης, ακόμη και προσφέροντάς του τρεις φορές καφέ, σύμφωνα με το protothema.gr, προκειμένου είτε να μιλήσει είτε να κάνει κάποια κίνηση που θα αποκάλυπτε στοιχεία για την τύχη της αγνοούμενης.

Ωστόσο, όταν ο 43χρονος φέρεται να κατάλαβε ότι οι Αρχές είχαν βρει σημαντικά στοιχεία μέσα στο σπίτι της Σταυρούλας Λεβεντάκη, επιχείρησε να απομακρυνθεί. Οι αστυνομικοί όμως είχαν ήδη οργανώσει την επιτήρηση της περιοχής και είχαν δημιουργήσει έναν ασφυκτικό κλοιό γύρω από το σημείο.

Τελικά, ο άνδρας δεν κατάφερε να φύγει μακριά. Αντίθετα, αναγκάστηκε να κρυφτεί σε αυτοκίνητο, όπου και εντοπίστηκε. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί παρέμειναν περίπου μισή ώρα γύρω από το όχημα χωρίς να επέμβουν άμεσα, καθώς τον άκουσαν να μιλά στο τηλέφωνο και περίμεναν να ολοκληρώσει την επικοινωνία του, ελπίζοντας ότι θα προέκυπταν χρήσιμες πληροφορίες.

Μετά τη σύλληψή του, ο 43χρονος μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν δενδρύλλια κάνναβης σε χώρο που χρησιμοποιούσε.

Η κράτησή του επιτρέπει πλέον στις Αρχές να συνεχίσουν τις ανακριτικές ενέργειες και να προσπαθήσουν να συγκεντρώσουν περισσότερα στοιχεία για το τι συνέβη στη Σταυρούλα Λεβεντάκη.

Την ίδια στιγμή, τα ευρήματα από την κατοικία προκαλούν έντονο προβληματισμό. Οι αστυνομικοί φέρεται να εντόπισαν πολλές μικρές κηλίδες αίματος πάνω στην τηλεόραση, αλλά και ακόμη μία κηλίδα στο σαλόνι, η οποία εκτιμάται ότι είχε καθαριστεί πρόχειρα.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια έχει μεταφερθεί και η σφουγγαρίστρα που θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκε για τον καθαρισμό του χώρου, προκειμένου να εξεταστεί εάν υπάρχουν ίχνη βιολογικού υλικού. Παράλληλα, ερευνώνται και κηλίδες αίματος που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο του 43χρονου.

Οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων θεωρούν ότι τα μέχρι τώρα στοιχεία ενισχύουν το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 45χρονης. Το ζητούμενο για τις Αρχές είναι να λάβουν κρίσιμες πληροφορίες από τον 43χρονο για το πού μπορεί να βρίσκεται η σορός της.

Εάν από τα εργαστηριακά ευρήματα και την πορεία της έρευνας προκύψουν επαρκείς ενδείξεις, ακόμη και χωρίς ομολογία, οι δικαστικές Αρχές αναμένεται να εξετάσουν το ενδεχόμενο έκδοσης εντάλματος σύλληψης για ανθρωποκτονία.

Η έρευνα συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, ενώ οι αστυνομικοί αξιολογούν όλα τα νέα δεδομένα και τις μαρτυρίες, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε η Σταυρούλα Λεβεντάκη, εφόσον δεν επιβεβαιωθεί οριστικά το σενάριο της εγκληματικής πράξης.

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