Κύκλωμα εκβιασμών: Κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, εμπρησμούς

Snapshot Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, εμπρησμούς και εκβιασμούς στην Αθήνα.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει 13 κακουργήματα και τρία πλημμελήματα.

Οι κατηγορίες αφορούν επίσης εκρήξεις, παράνομη οπλοφορία, κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών υλών, καθώς και βία κατά υπαλλήλων.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή για απολογία.

Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της δικαστικής διερεύνησης μετά την άσκηση ποινικής δίωξης. Snapshot powered by AI

Αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα βαρύ κατηγορητήριο βρίσκονται οι συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να συνδέεται με εκβιασμούς, εμπρησμούς και επιθέσεις με χειροβομβίδες σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για 13 κακουργήματα και τρία πλημμελήματα. Στη συνέχεια παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν για τις πράξεις που τους αποδίδονται.

Ειδικότερα, ανάλογα με την περίπτωση και τον βαθμό συμμετοχής τους, αντιμετωπίζουν τις ακόλουθες κατηγορίες:

Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο, κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Ηθική αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συρροή.

Έκρηξη, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και πράγματα, κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Ηθική αυτουργία σε έκρηξη, κατά συναυτουργία.

Εμπρησμός από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και πράγματα, κατά συναυτουργία.

Ηθική αυτουργία σε εμπρησμό, κατά συναυτουργία.

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας, κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Εκβίαση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συρροή, με απειλές που συνοδεύονταν από επικείμενο κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα ή τη ζωή, καθώς και απειλές πρόκλησης βλάβης σε επιχείρηση, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση.

Κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών υλών και βομβών, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, κατά συναυτουργία.

Ηθική αυτουργία στην παραπάνω πράξη, κατά συρροή.

Φθορά ξένης ιδιοκτησίας με χρήση εκρηκτικών υλών και φωτιάς, κατά συναυτουργία.

Ηθική αυτουργία σε φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Βία κατά υπαλλήλων.

Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται πλέον ενώπιον του ανακριτή, ενώ η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης περνά στο στάδιο των απολογιών.

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