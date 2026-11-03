Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. πέντε άτομα για τις επιθέσεις με χειροβομβίδες - Εμπλοκή Αλβανού βαρυποινίτη
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Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα (3/11) επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Δ.Α.Ο.Ε. για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε εκβιάσεις, εκρήξεις με ρίψεις χειροβομβίδων και απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πέντε άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερα άτομα, τα οποία είναι έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.
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