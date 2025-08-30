Ο «παπα-razzι» της Κοζάνης: Ο ιερέας που συνδυάζει Θεία Λειτουργία και βίντεο

Μετά τον Όρθρο και μέχρι τον Εσπερινό, ο πατέρας Κωνσταντίνος Βασιλειάδης πιάνει την κάμερα, σηκώνει το drone και καταγράφει την περιοχή του. Ο ιερέας από τη Νεάπολη Κοζάνης, γνωστός ως «παπα-Drone», «παπα-razzι» ή «παπα-Βόιος», έχει εξελιχθεί σε ένα αληθινό φαινόμενο και στο YouTube. Πολύ αγαπητός και στην ομογένεια, κυρίως στην Αυστραλία, τη Γερμανία και την Αμερική, τα βίντεό του απολαμβάνουν μεγάλη απήχηση.

Με εξοπλισμό που περιλαμβάνει έξι κάμερες, drone και ηχητικά μέσα, παρουσιάζει μέσα από το προσωπικό του κανάλι τις φυσικές ομορφιές, τα ξεχασμένα χωριά, τα παραδοσιακά πανηγύρια και τις τοπικές εκδηλώσεις, ενώ πραγματοποιεί και συνεντεύξεις με κατοίκους. Βιντεοσκοπεί δηλαδή «από ξηρά και αέρα» ό,τι αξίζει να προβληθεί από την περιοχή του Βοΐου.

«Προσπαθώ να καλύψω όσο περισσότερα γίνεται με εικόνα και ήχο και πλέον είμαι σχεδόν παντού για να προβάλω τον τόπο μας», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, περιγράφοντας πώς καταφέρνει να παρακολουθεί τις λειτουργίες σε δύο χωριά, την Κορυφή και τη Χρυσαυγή, ταυτόχρονα με τα γυρίσματα και τη φωτογράφηση.

«Η ρουτίνα της Εκκλησίας κάνει καλό, όπως συμβαίνει στα μοναστήρια, έτσι κι εγώ ακολουθώ όλες τις ακολουθίες και συνήθως έχω μαζί μου όλο τον εξοπλισμό. Ανάλογα με την εποχή, έχω περισσότερα ή λιγότερα βίντεο την ημέρα. Συνήθως πηγαίνω τα παιδιά μου, τον Παναγιώτη και την Ελένη, στο σχολείο, πίνω έναν καφέ στο καφενείο και ξεκινάω». Τα μεγαλύτερα γυρίσματα αφήνονται μόνο για την Εβδομάδα του Πάσχα, καθώς οι πολλές λειτουργίες δεν του αφήνουν χρόνο.

Ο πατέρας Κωνσταντίνος, που χειρίζεται με δεξιοτεχνία τον τεχνικό εξοπλισμό και γνωρίζει να στήνει και να συνδέει κάμερες, τροφοδοτικά, να κάνει μίξεις ήχου και να πετάει το drone με ακρίβεια, επιδιώκει να αναδείξει τη φυσική ομορφιά της περιοχής και να γίνει γνωστό παντού το Βόιο, ακόμα και τα πιο άγνωστα σημεία του. Από το πέτρινο γεφύρι, με λήψεις από ψηλά και από κάτω, μέχρι τις συνεντεύξεις με τους κατοίκους, τα βίντεά του παρουσιάζουν τα στοιχεία που τραβούν την προσοχή των θεατών και τους προκαλούν να επισκεφθούν την περιοχή.

«Γνωρίζω κάθε βουνό και στενό, και το καλοκαίρι καλύπτω όλες τις εκδηλώσεις, συχνά σε ζωντανή μετάδοση. Στα μεγάλα πανηγύρια έχω στήσει μέχρι και πέντε κάμερες, μαζί με το drone», λέει, προσθέτοντας πως πρόσφατα του είπαν: «Πάτερ, θα έρθετε; Γιατί χωρίς εσάς η εκδήλωση δεν γίνεται».

Η σχέση του με την τεχνολογία ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια, όταν αγόρασε την πρώτη του μικρή φωτογραφική μηχανή. Σήμερα διαθέτει πλήρη τεχνικό εξοπλισμό, με τη στήριξη τόσο της ομογένειας όσο και των κατοίκων μέσω της σελίδας του. «Όταν έγινα ιερέας, ο δεσπότης μου ζήτησε να συνεχίσω στο Λύκειο. Δώσα τις Πανελλήνιες, πέρασα στη Θεολογική Σχολή και τότε άρχισε δειλά-δειλά η τεχνολογία στη ζωή μου. Τον πρώτο υπολογιστή τον πήρα το 2004 και την πρώτη μου κάμερα το 2009, μαζί με τη γέννηση του γιου μου», εξηγεί.

Από την πρώτη δημοσίευση πριν από 16 χρόνια, καμία τοπική εκδήλωση δεν γίνεται χωρίς τον πατέρα Κωνσταντίνο, ενώ η αγάπη και η ανταπόκριση του κοινού, ακόμη και εκτός Ελλάδας, μεγαλώνει συνεχώς. Τα μηνύματα που δέχεται είναι εκατοντάδες και πλέον είναι αναγνωρίσιμος σε όλο τον κόσμο.

«Λαμβάνουμε e-mails από παντού – από δήμους, συλλόγους, ομάδες. Μερικές φορές δεν προλαβαίνουμε να τα διαχειριστούμε όλα και δεν τα ανεβάζουμε στη σελίδα μας. Φέτος χωριανοί μας από τη Γερμανία ήρθαν και μου είπαν: "Σας ξέρουμε από τα βίντεο, πάτερ", και θέλησαν να βγάλουμε όλοι μαζί φωτογραφία», περιγράφει.

Με 25 χρόνια ιερατικής υπηρεσίας και 15 χρόνια πίσω από την κάμερα, όταν τον ρωτούν αν θα γινόταν παρουσιαστής αν δεν ήταν ιερέας, απαντά: «Δεν το κάνω για τη δική μου προβολή, αλλά για τον τόπο που αγαπώ». Αποφεύγει μάλιστα να εμφανίζεται στα πλάνα – τις περισσότερες φορές ακούγεται μόνο η φωνή του.

Ο πατέρας Κωνσταντίνος δεν σκοπεύει να σταματήσει την καταγραφή και την προβολή στην ιστοσελίδα του tovoion και στο κανάλι του στο YouTube. Με τη δύναμη του Θεού και την υποστήριξη της οικογένειάς του θα συνεχίσει να συνδυάζει θεία λειτουργία και βίντεο για όσο αντέχει, αφού οι κάτοικοι επισημαίνουν πως καταφέρνει να ισορροπεί την πνευματική του αποστολή με την αγάπη του για την εικόνα και τον τόπο του.