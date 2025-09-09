Εορτολόγιο 9 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη της Συνάξεως των Αγίων Ιωακείμ και Άννης

Newsbomb

Γιορτή σήμερα - Μνήμη των Δικαίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης
Μνήμη των Δικαίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Ιωακείμ, Ιωακειμάκης, Μάκης
  • Κιαράν, Κιάρα

Μνήμη των Δικαίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης

Η σύναξη των δικαίων γονέων της Υπεραγίας Θεοτόκου, σύμφωνα με την αρχαία εκκλησιαστική παράδοση, ορίστηκε την επομένη του γενεσίου της Θεοτόκου, για τον λόγο ότι αυτοί έγιναν πρόξενοι της παγκόσμιας σωτηρίας με την γέννηση της αγίας θυγατέρας τους. «Τελεῖται δὲ ἡ σύναξις αὐτῶν ἐν τῷ ἑξαέρῳ οἴκῳ τῆς Θεοτόκου, πλησίον τῆς μεγάλης ἐκκλησίας ἐν τοῖς Χαλκοπρατείοις».

Να αναφέρουμε, λοιπόν, ότι ο Ιωακείμ ήταν γιος του Ελιακείμ από τη φυλή του Ιούδα και απόγονος του Δαβίδ. Έκπτωτος του θρόνου, ιδιώτευε στην Ιουδαία και το περισσότερο χρονικό διάστημα στην Ιερουσαλήμ, όπου είχε μέγαρο με βασιλικό κήπο.

Παντρεύτηκε την Άννα, θυγατέρα του Ματθάν Ιερέως από τη φυλή του Λευΐ και της Μαρίας, γυναικός αυτού, από τη φυλή του Ιούδα. Επειδή οι φυλές, Βασιλική και Ιερατική, συγγένευαν μεταξύ τους, διότι η Βασιλεία εθεωρείτο ίση με την Ιεροσύνη, δεν έδιναν ούτε έπαιρναν θυγατέρες από άλλες φυλές που θεωρούνταν κοινές.

Έτσι λοιπόν, αφού θεάρεστα πέρασε τη ζωή του το άγιο αυτό ζευγάρι, όπως μας πληροφορούν τα βιογραφικά σημειώματα των εορτών της 25ης Ιουλίου, 8ης Σεπτεμβρίου και 9ης Δεκεμβρίου, ο μεν Ιωακείμ πέθανε οκτώ χρόνια από τα Εισόδια της κόρης του Θεοτόκου σε ηλικία 92 ετών, η δε Άννα 11 μήνες μετά τον θάνατο του Ιωακείμ, σε ηλικία 83 ετών. Την δε Θεοτόκο απέκτησαν θαυματουργικά, σε ηλικία 80 ετών ο Ιωακείμ και 70 η Άννα.

Απολυτίκιον

Ἦχος πλ. α'. Τὸν συνάναρχον Λόγον

Ἡ Δυὰς ἡ ἁγία καὶ Θεοτίμητος, Ἰωακεὶμ καὶ ἡ Ἄννα ὡς τοῦ Θεοῦ ἀνχιστεῖς, ἀνυμνείσθωσαν φαιδρῶς ᾀσμάτων κάλλεσιν οὗτοι γὰρ ἔτεκον ἠμιν, τὴν τεκοῦσαν ὑπὲρ νοῦν, τὸν ἄσαρκον βροτωθέντα, εἰς σωτηρίαν τοῦ κόσμου, μεθ' ἧς πρεσβεύουσι σωθήναι ἠμᾶς.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:16ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Η ώρα της αλήθειας για τα κοιτάσματα νότια της Κρήτης

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν έχουμε ψύχωση με τις εκλογές» είναι το μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση μετά τη ΔΕΘ

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Sky News: Πώς ο Γάλλος πρωθυπουργός έπαιξε κι έχασε - Τι μπορεί να κάνει τώρα ο Μακρόν

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Μονή Μέγα Σπηλαίου: Τα «χρυσά» θρησκευτικά κειμήλια και η δράση της εγκληματικής οργάνωσης - Τι ερευνούν για την αρχαιοκαπηλία οι αστυνομικές αρχές

06:00ΣΕΙΣΜΟΙ

Τρόμος από τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ που ταρακούνησε την Αττική – Στα Νέα Στύρα το επίκεντρο – Τι εκτιμούν οι επιστήμονες για την πορεία του φαινομένου

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καλοκαιρινή» η Τρίτη – Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 9 Σεπτεμβρίου

04:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

04:08ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στα Νέα Στύρα: Έτσι κατέγραψαν οι σεισμογράφοι τα 5,2 Ρίχτερ

03:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ειδικό εποχικό βοήθημα: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Οι δικαιούχοι και ο πίνακας με τα ποσά ανά επάγγελμα

03:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινές επιδρομές στη Συρία: Πλήγματα κοντά στη Χομς, στη Λαττάκεια και στην Παλμύρα

02:54ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα: Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου – Λέκκας: «Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου»

02:28ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στα Νέα Στύρα - Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας: «Δεν υπάρχει εμφανής εικόνα για ζημιές - Ασφαλείς οι συμπολίτες»

02:04ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στα Νέα Στύρα: Η στιγμή του σεισμού μέσα στο στούντιο του ΚΟΝΤΡΑ - Τα δευτερόλεπτα μέχρι ο σεισμός να φτάσει στη Κόρινθο

01:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός τώρα στη Σάμο - Αισθητός στο νησί

01:52ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός στα Νέα Στύρα – Πόσο τον κατέγραψε το Αμερικάνικο USGS

01:51ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στα Νέα Στύρα: Ζημιές σε ένα κατάστημα - Καθησυχαστικοί οι αυτοδιοικητικοί

01:40ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στα Νέα Στύρα: Δήμαρχος Μαραθώνα -«Ξυπνήσαμε όλοι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΣΕΙΣΜΟΙ

Τρόμος από τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ που ταρακούνησε την Αττική – Στα Νέα Στύρα το επίκεντρο – Τι εκτιμούν οι επιστήμονες για την πορεία του φαινομένου

01:38ΕΛΛΑΔΑ

Το χτύπημα του Εγκέλαδου όπως καταγράφηκε σε ζωντανές εκπομπές - «Έκπληκτος» ο Ιβάν

02:54ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα: Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου – Λέκκας: «Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου»

00:28ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε την Αττική - Στα Νέα Στύρα το επίκεντρο – Αισθητός σε πολλές περιοχές

01:52ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός στα Νέα Στύρα – Πόσο τον κατέγραψε το Αμερικάνικο USGS

15:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροελαφρύνσεις για μεσαία τάξη: Όλα τα νέα μέτρα - Πίνακες, παραδείγματα - Πόσο κερδίζει κάθε δικαιούχος - Ποιοι ωφελούνται - Πότε θα ισχύσουν τα μέτρα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mισθωτοί - συνταξιούχοι: Πόσα κερδίζουν με τη νέα φορολογική κλίμακα

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 17χρονος στον ΒΟΑΚ: Δεν είχε δίπλωμα ο άτυχος Γιώργος - Νέες αποκαλύψεις για το τροχαίο - Αύριο η κηδεία του

23:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Δανία 0-3: Προσγείωση στην… πραγματικότητα για την Εθνική

04:08ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στα Νέα Στύρα: Έτσι κατέγραψαν οι σεισμογράφοι τα 5,2 Ρίχτερ

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε αυτούς τους 12.720 οικισμούς καταργείται ο ΕΝΦΙΑ - Όλη η λίστα

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καυγάς ζευγαριού για ένα μπουκάλι...σαμπουάν - Κατέληξαν στα δικαστήρια

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ο πρίγκιπας «λιβελούλα» Χισαχίτο: Αυτός είναι ο τελευταίος αυτοκράτορας στον κόσμο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Μονή Μέγα Σπηλαίου: Τα «χρυσά» θρησκευτικά κειμήλια και η δράση της εγκληματικής οργάνωσης - Τι ερευνούν για την αρχαιοκαπηλία οι αστυνομικές αρχές

01:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Δανία: «Η εικόνα δεν πρεσβεύει την ποιότητά μας, έχουμε τη νοοτροπία να το διορθώσουμε» - Οι δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς

21:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανανέωσε το GFS - Καλά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει την Ελλάδα

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Αυτός είναι ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου που συνελήφθη - Θα πουλούσε βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλιο για 200.000 ευρώ

22:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Λιθουανία: Ο Κουρτινάιτις αγνόησε τους Έλληνες δημοσιογράφους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ