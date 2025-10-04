Εορτολόγιο 4 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Ο «Άγιος - Φιλόσοφος» των Αθηνών

Σήμερα, Σάββατο 4 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη  των Αγίων Δομνίνης και Βερίνης, Αγίου Ιεροθέου του Αρεοπαγίτου, Αγίων Αδαύκτου και Καλλισθένης.

Newsbomb

Γιορτή σήμερα - Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης
O Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Βερίνα, Βερίνη, Βέρα, Βερούλα, Βερούλη
  • Ιερόθεος
  • Καλλισθένης, Καλλισθένη

Άγιος Ιερόθεος Επίσκοπος Αθηνών

Ο Άγιος Ιερόθεος ήταν πλατωνικός φιλόσοφος και ένα από τα εννέα μέλη του Συμβουλίου της Γερουσίας του Αρείου Πάγου. Αφού δέχθηκε και διδάχθηκε την πίστη του Χριστού από τον Απόστολο Παύλο, χειροτονήθηκε πρώτος επίσκοπος Αθηνών. Μαθητής του υπήρξε ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο οποίος στα συγγράμματά του πλέκει εγκώμια για τον δάσκαλό του.

Εκοιμήθη εν ειρήνη σε βαθιά γεράματα, μετά από πολύχρονη ποιμαντική και συγγραφική δραστηριότητα. Η τίμια κάρα του φυλάσσεται στο ομώνυμο μοναστήρι στα Μέγαρα Αττικής. Επίσης λείψανά του σώζονται στο Άγιον Όρος (Ι. Μ. Αγ. Παύλου) καθώς και στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ανδρέα (Αρχιεπισκοπή Αθηνών).

Άγιος Αύδακτος και Καλλισθένη η θυγατέρα του

Ο Αύδακτος (ή Άδαυκτος) ήταν από την Έφεσο και είχε τιμηθεί από τον Μαξιμίνο έπαρχος, διότι ήταν πολύ συνετός και πλούσιος. Επειδή όμως ο Μαξιμίνος ζήτησε την κόρη του Καλλισθένη για γυναίκα του, ο Αύδακτος δεν θέλησε να τη δώσει σ’ έναν ειδωλολάτρη. Γι’ αυτό άρπαξαν τα υπάρχοντα του και τον εξόρισαν στη Μελιτινή, όπου τον αποκεφάλισαν. Η δε κόρη του Καλλισθένη, αφού κουρεύτηκε και φόρεσε ανδρικά ρούχα, κρυβόταν κάπου στη Νικομήδεια.

Ύστερα από οκτώ χρόνια πήγε στη Θράκη. Εκεί έμενε κοντά σε μια οικογένεια, που είχε κόρη με άρρωστους τους οφθαλμούς. Η Καλλισθένη τη θεράπευσε και οι γονείς ζητούσαν να την παντρέψουν με τη θεραπευμένη κόρη τους. Τότε η Καλλισθένη φανέρωσε την αλήθεια γι’ αυτή και όλοι μαζί αφού δόξασαν τον Θεό, έφυγε.

Τότε γνωρίστηκε με την αδελφή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, Κωνστάντια και κατάφερε όχι μόνο να πάρει πίσω την περιουσία του πατέρα της, αλλά και να μεταφέρει το λείψανο του Άγιου πατέρα της από τη Μελιτινή στην Έφεσο, όπου έκτισε Ναό στο όνομά του και εναπόθεσε το άγιο λείψανό του. Έτσι Αποστολικά αφού έζησε το υπόλοιπο της ζωής της η Καλλισθένη, απεβίωσε ειρηνικά

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου: Ποια ημέρα ξεκινούν οι πληρωμές

06:02ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Επεισόδια με κουκουλοφόρους στο κέντρο και επιθέσεις με μολότοφ σε διμοιρίες των ΜΑΤ

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Ο «Άγιος - Φιλόσοφος» των Αθηνών

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 4 Οκτωβρίου

05:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αργυρούπολη τα ξημερώματα του Σαββάτου: Δύο νεκροί σε τροχαίο με μοτοσικλέτα

04:46ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: Προτεραιότητα η κατάπαυση του πυρός

04:19ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Σταματά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα

03:46ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Είμαστε έτοιμοι για «άμεση εφαρμογή» του σχεδίου Τραμπ

03:25ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: «Η καλύτερη ευκαιρία για ειρήνη» το σχέδιο Τραμπ για την Γάζα

02:39ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο του Μονάχου

02:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μεγάλη ημέρα» - «Όλοι θα αντιμετωπισθούν δίκαια στις διαπραγματεύσεις»

01:44ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Εφικτή η απελευθέρωση ομήρων και εκεχειρία στη Γάζα

01:39ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: «Ενθαρρυντικές» οι δηλώσεις Τραμπ- Είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις

01:20ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: «Χαιρετίζει» την ανακοίνωση της Χαμάς - «Όλα τα μέρη να αδράξουν την ευκαιρία»

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Times of Israel: «Αιφνιδιασμένος» ο Νετανιάχου από τη στάση Τραμπ - Θεωρούσε «απόρριψη» του σχεδίου την απάντηση της Χαμάς

00:54ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Σπουδαίες νίκες για Ζαλγκίρις και Χάποελ – Εύκολα η Μονακό

00:50ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ και Αίγυπτος εκκινούν διαπραγματεύσεις για την «ολοκλήρωση» της sυμφωνίας για τη Γάζα

00:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Xουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Κλειδί η άμυνα, δεν ήταν αρκετό αυτό που κάναμε»

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πανηγυρισμοί μετά την αποδοχή της συμφωνίας από τη Χαμάς - «Ελπίδα» από τους γονείς των ομήρων

00:28ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη - Το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το ECMWF - Τι «βλέπει» το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Μαριά Νιώτη: Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία - Με την γαλανόλευκη τυλιγμένο το φέρετρο της 17χρονης

05:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αργυρούπολη τα ξημερώματα του Σαββάτου: Δύο νεκροί σε τροχαίο με μοτοσικλέτα

21:24LIFESTYLE

Τέλος το «Power Talk» από τον ΣΚΑΪ – Η απόφαση της Τατιάνας Στεφανίδου και του καναλιού

17:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυκά Νερά: Ντοκουμέντο φρίκης - Βίντεο λεπτά μετά τη δολοφονία της Καρολάιν από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο

21:02ΥΓΕΙΑ

Αλτσχάιμερ: 41χρονος αποκαλύπτει το πρώτο σύμπτωμα που αγνόησε και «μαρτύρησε» τη νόσο

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Ο «Άγιος - Φιλόσοφος» των Αθηνών

00:28ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη - Το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Συμφωνεί να απελευθερώσει όλους τους ομήρους - Αρνείται να αφοπλιστεί μέχρι να τελειώσει η ισραηλινή «κατοχή»

21:58LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης: Τα σχόλια στην πρώην σύζυγό του μετά το τροχαίο - «Γλίτωσες κορίτσι μου»

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Sean «Diddy» Combs: Καταδικάστηκε σε 4 χρόνια και 2 μήνες φυλάκισης για μεταφορά ατόμων για συμμετοχή σε πορνεία

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Νέα αρχαιολογικά ευρήματα στον Αχινό αποκάλυψαν τα δημοτικά έργα

23:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα 96-103: Πλήρωσε άμυνα, ριμπάουντ και τον κακό του εαυτό

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Θησαυρός εκατομμυρίων δολαρίων από το ναυάγιο ισπανικού στόλου του 1715 βρέθηκε στη Φλόριντα

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Ο ΕΛΓΑ ζητά πίσω τις προκαταβολές αποζημιώσεων πληγέντων από τον Ντάνιελ και τις φωτιές

04:19ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Σταματά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ