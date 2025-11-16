Η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και η Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου στο πλευρό πολύτεκνων οικογενειών

Στο ιστορικό Πάλαι ντε Σπορ πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, 16 Νοεμβρίου 2025, μια λαμπρή και ιδιαίτερα συγκινητική εκδήλωση προς τιμήν των Πολύτεκνων Οικογενειών της Θεσσαλονίκης

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος και ο Γέρων Εφραίμ της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου

Φωτο: Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Θεσσαλονίκης «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ» βράβευσε αριστούχους μαθητές και οικογένειες, σε μια γιορτή που ανέδειξε την αξία της προσπάθειας και το παράδειγμα της πολύτεκνης οικογένειας για ολόκληρη την κοινωνία.

Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης στήριξε την εκδήλωση με χρηματικό ποσό 25.000 ευρώ, το οποίο διατέθηκε για τη βράβευση των αριστούχων μαθητών.

Παράλληλα, η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου συνέβαλε με περίπου 65.000 ευρώ, ενισχύοντας τόσο τις βραβεύσεις όσο και τις πολύτεκνες οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Η οικονομική και ηθική αυτή υποστήριξη αποτέλεσε βασικό πυλώνα της διοργάνωσης, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την έμπρακτη παρουσία της Εκκλησίας δίπλα στην πολύτεκνη οικογένεια.

Συνολικά βραβεύτηκαν οι αριστούχοι μαθητές και μαθήτριες της σχολικής χρονιάς 2024 – 2025 που συνολικά ανέρχονται σε 800. Επίσης, τιμήθηκαν 500 συνολικά οικογένειες που απέκτησαν 4ο, 5ο, 6ο και περισσότερα παιδιά τα τρία τελευταία χρόνια.

Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος: «Υποκλινόμαστε μπροστά στους πολύτεκνους»

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος, σε μια ομιλία με έντονο ανθρώπινο και ποιμαντικό χαρακτήρα, τόνισε: «Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, με τις δυνατότητες που έχει, προσπαθεί πάντοτε να στέκεται πλησίον του καθενός. Οι πολύτεκνοι φαίνεται ότι προσφέρουν πολλά περισσότερα απ’ όσα προσφέρει ο μέσος άνθρωπος. Χαιρόμαστε κάθε φορά που βλέπουμε πολύτεκνες οικογένειες, γιατί στην πλειονότητά τους είναι καλές οικογένειες∙ δεν έχουν μόνο πολλά παιδιά, αλλά έχουν και καλά παιδιά. Γι’ αυτό το λόγο υποκλινόμαστε μπροστά σε όλους τους γονείς των πολυτέκνων και υποκλινόμαστε μπροστά στα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών, που μάλιστα μέσα σε δύσκολες συνθήκες μπορούν να αριστεύουν».

Γέρων Εφραίμ: «Θα συνεχίσουμε να βοηθούμε την πολύτεκνη οικογένεια»

Συγκινητική ήταν και η τοποθέτηση του Γέροντος Εφραίμ, Καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, ο οποίος μίλησε για τη βαθιά πνευματική διάσταση της πολυτεκνίας: «Ο θείος φόβος είναι εκείνος που πρέπει να κατακλύσει την καρδιά μας, όπως οι μανάδες και οι γιαγιάδες μας, που δεν ήταν πλούσιοι άνθρωποι αλλά με τον φόβο του Θεού και την ευλάβεια που είχαν, προχωρούσαν σε αυτό το τόλμημα και έκαναν πολλά παιδιά που τα χάρισαν στην πατρίδα. Εμείς, ως Μονή Βατοπαιδίου, θα συνεχίσουμε και στο μέλλον να βοηθούμε την πολύτεκνη οικογένεια».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέσα σε θερμό χειροκρότημα, με τα βραβευμένα παιδιά να αποτελούν το ζωντανό παράδειγμα ότι, παρά τις δυσκολίες, η αριστεία και η προκοπή ανθίζουν στις οικογένειες που δίνουν καθημερινό αγώνα με πίστη, αγάπη και αξιοπρέπεια. Το σημερινό γεγονός στο Πάλαι ντε Σπορ δεν ήταν απλώς μια τυπική τελετή· ήταν μια γιορτή τιμής και αναγνώρισης των αξιών που κρατούν ζωντανό τον κοινωνικό ιστό της πόλης.

Τον Πρωθυπουργό εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής κ. Κωνσταντίνος Γλούμης – Ατσαλάκης. Παρέστησαν επίσης ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Σταύρος Καλαφάτης, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Άννα Ευθυμίου, Βουλευτές της Π.Ε. Θεσσαλονίκης καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπών φορέων.

