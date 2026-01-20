Εορτολόγιο 20 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, των Αγίων Θύρσου και Αγνής των Μάρτυρων και του Αγίου Φαβιανού

Newsbomb

Γιορτή σήμερα - Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας

O Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Ευθύμιος, Ευθύμης, Θύμιος, Θέμης, Ευθυμία, Ευθυμούλα
  • Θύρσος, Θύρσης, Θύρσα, Θύρση
  • Φαβιανός

Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας

Ο Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας γεννήθηκε στη Μελιτηνή της Αρμενίας το έτος 377 μ.Χ. κατά τους χρόνους της βασιλείας του Γρατιανού (375 - 383 μ.Χ.). Οι γονείς του Παύλος και Διονυσία, ανήκαν σε επίσημη γενιά. Άτεκνοι όντες, αξιώθηκαν να αποκτήσουν παιδί, το οποίο αφιέρωσαν στη διακονία του Θεού στο οποίο και κατά θεία επιταγή έδωσαν το όνομα Ευθύμιος, αφού με την γέννησή του τους χάρισε την ευθυμία, τη χαρά και την αγαλλίαση.

Σε ηλικία μόλις τριών ετών ο Ευθύμιος έχασε τον πατέρα του. Τότε η χήρα μητέρα του τον παρέδωσε στον ευλαβή Επίσκοπο της Μελιτηνής Ευτρώιο, ο οποίος, μαζί με τους αναγνώστες Ακάκιο και Συνόδιο που έγιναν αργότερα Επίσκοποι Μελιτηνής, τον εκπαίδευσε καλώς και, αφού τον κατέταξε στον ιερό κλήρο, τον τοποθέτησε έξαρχο των μοναστηρίων.

Από τη Μελιτηνή ο Όσιος μετέβη, περί το 406 μ.Χ., στα Ιεροσόλυμα και κλείσθηκε στο σπήλαιο του Αγίου Θεοκτίστου, όπου και ασκήτευε με αυστηρότητα και αναδείχθηκε μοναζόντων κανόνας και καύχημα. Τόσο δε πολύ πρόκοψε στην αρετή, ώστε πολλοί πίστεψαν στον Χριστό. Τα μεγάλα πνευματικά του χαρίσματα γρήγορα τον ανέδειξαν και η φήμη του ως Αγίου απλώθηκε παντού. Γύρω του συγκεντρώθηκαν πάμπολλοι μοναχοί, οι οποίοι τον εξέλεξαν ηγούμενό τους.

Ο Μέγας Ευθύμιος με την αγιότητα του βίου του συνετέλεσε στο να επιστρέψουν στην πατρώα ευσέβεια πολυάριθμοι αιρετικοί, όπως Μανιχαίοι, Νεστοριανοί και Ευτυχιανοί, που απέρριπταν τις αποφάσεις της Δ' Οικουμενικής Συνόδου. Παντού, στην Αίγυπτο και τη Συρία, επικρατούσαν οι Μονοφυσίτες. Στην Παλαιστίνη όμως, χάρη στην παρουσία του Αγίου Ευθυμίου και των μαθητών του, επικράτησε η Ορθοδοξία. Και όταν ο Όσιος συνάντησε την βασίλισσα Ευδοκία, η οποία είχε περιπλακεί στα δίκτυα της αιρέσεως των Μονοφυσιτών, τόσο πειστικά και ακαταμάχητα μίλησε προς αυτήν, ώστε την απέδωκε στα ορθόδοξα δόγματα.

Ο Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας είχε λάβει από τον Θεό το προορατικό χάρισμα και τη δύναμη της θαυματουργίας. Με ελάχιστα ψωμιά κατόρθωσε να χορτάσει τετρακόσιους ανθρώπους, που κάποτε την ίδια μέρα τον επισκέφθηκαν στο κελί του. Πολλές γυναίκες που ήταν στείρες, όπως και η δική του μητέρα, με τις προσευχές του Αγίου απέκτησαν παιδί και έζησαν την χαρά της τεκνογονίας. Και όπως ο Προφήτης Ηλίας, έτσι και αυτός προσευχήθηκε στον Θεό και άνοιξε τις πύλες του ουρανού και πότισε με πολύ βροχή τη διψασμένη γη, η οποία και αναζωογονήθηκε και έδωσε πλούσιους τους καρπούς της.

Ενώ κάποτε τελούσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, οι πιστοί είδαν μία δέσμη φωτός που ξεκινούσε από τον ουρανό και κατερχόταν μέχρι τον Άγιο. Το ουράνιο αυτό φως, παρέμεινε μέχρι που τελείωσε η Θεία Λειτουργία και δήλωνε την εσωτερική καθαρότητα και λαμπρότητα του Αγίου. Επίσης, σημάδι της αγνότητας και της αγιότητάς του αποτελούσε και το γεγονός ότι ήταν σε θέση να γνωρίζει ποιος προσερχόταν να κοινωνήσει με καθαρή ή σπιλωμένη συνείδηση.

Ο Όσιος κοιμήθηκε με ειρήνη το έτος 473 μ.Χ., σε ηλικία 97 ετών, επί βασιλείας Λέοντος του Μεγάλου.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος δ'.

Εὐφραίνου ἔρημος ἡ σὺ τίκτουσα, εὐθύμησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι ἐπλήθυνέ σοι τέκνα, ἀνήρ ἐπιθυμιῶν τῶν τοῦ Πνεύματος, εὐσεβείᾳ φυτεύσας, ἐγκρατείᾳ ἐκθρέψας, εἰς ἀρετῶν τελειότητα. Ταῖς αὐτοῦ ἱκεσίαις, Χριστέ ὁ Θεός, εἰρήνευσον τήν ζωήν ἡμῶν.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν θα έχουν σταματημό οι βροχές – Έντονα φαινόμενα την Τετάρτη στην Αττική

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί την Ευρώπη με δασμούς για τη Γροιλανδία: «100% θα προχωρήσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία»

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 20 Ιανουαρίου

04:40ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Σε 40 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε ο διαβόητος παραστρατιωτικός Σαλβατόρε Μανκούσο

04:36ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα «χτυπά» τη Γη: Συναγερμός σε δίκτυα και δορυφόρους - Σπάνιο βόρειο σέλας

04:18ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Οργή Κιμ Γιονγκ Ουν – Καθαίρεσε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησής του

03:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Παραγωγική» η πρώτη συνεδρίαση Eurogroup υπό Ελληνική Προεδρία

03:20ΕΡΓΑΣΙΑ

50η «Ημέρα Καριέρας»: Πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας σας περιμένουν - Ο πίνακας όλες με τις επιχειρήσεις και τις προσφερόμενες ειδικότητες

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Ανεξέλεγκτη η κατάσταση στη Γουατεμάλα μετά τις επιθέσεις συμμοριών – Εννέα οι νεκροί αστυνομικοί

02:28ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση Δεληβοριά σε Πλακιά για την Καρυστιανού: «Δεν μπορώ να συνδεθώ με προσωπικές επιλογές του κάθε συγγενούς»

02:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για ενδεχόμενη κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα: «Τότε θα απαντήσουμε…» – Τι είπε για Καρυστιανού και Λόρα

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η Lufthansa αναστέλλει τις πτήσεις προς και από την Τεχεράνη μέχρι και τις 29 Μαρτίου

01:14ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Το Ισλαμικό Κράτος πίσω από την πολύνεκρη έκρηξη σε εστιατόριο ξενοδοχείου στην Καμπούλ

00:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Νεστάνη Αρκαδίας: Νεκρός ηλικιωμένος μετά από φωτιά σε μονοκατοικία

00:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Ο Κωστούλας πέτυχε το γκολ της χρονιάς με τρομερό ψαλιδάκι - Βίντεο

23:55TRAVEL

Οι «The Times» αποθεώνουν τα Ανώγεια – «Από τα ομορφότερα και αυθεντικότερα χωριά της Ελλάδας»

23:52ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Περισσότερα από 100 οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους στο Μίσιγκαν, λόγω ισχυρής χιονόπτωσης - Δείτε βίντεο

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια στο νέο ΚΕΠ

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σύλληψη Γάλλου δημοσιογράφου σε διαδήλωση για τους Κούρδους της Συρίας - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

19:47ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Ποιες ώρες αναμένεται να βρέξει πολύ στην Αττική την Τετάρτη – Η πρόγνωση του gfs Europe

21:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία αύριο: Σε ποιες περιοχές δεν θα χτυπήσει το κουδούνι

20:56LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Β' Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

17:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο νεκρός βαρυποινίτης από την επίθεση στις φυλακές Κορυδαλλού

21:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Χειμώνας με διάρκεια» - Η πρόγνωση Κολυδά

23:41LIFESTYLE

Νικολόπουλος για Πασχάλη Τερζή: «Δεν του λείπει η νυχτερινή ζωή, δεν επιστρέφει»

02:28ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση Δεληβοριά σε Πλακιά για την Καρυστιανού: «Δεν μπορώ να συνδεθώ με προσωπικές επιλογές του κάθε συγγενούς»

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Τα μηνύματα του Νορβηγού πρωθυπουργού με τον Τραμπ που «άναψαν φωτιά» στη Γροιλανδία

21:26LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Α’ Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

05:14ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν θα έχουν σταματημό οι βροχές – Έντονα φαινόμενα την Τετάρτη στην Αττική

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πακέτο για αυξήσεις στις συντάξεις μελετά η κυβέρνηση - Τα δύο σενάρια

16:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Νέα εποχή για το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλάζει και τυπικά ονομασία – Πως θα λέγεται

23:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος προς Ολυμπιακό: «Αντί να λέτε ευχαριστώ, ειρωνεύεστε και από πάνω;»

14:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Τσατραφύλλιας: Επικίνδυνο βαρομετρικό χαμηλό οργανώνεται την Τρίτη στη Μεσόγειο

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας» - Τσιάρας: «Να πρυτανεύσει η κοινή λογική»

22:54ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

04:18ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Οργή Κιμ Γιονγκ Ουν – Καθαίρεσε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησής του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ