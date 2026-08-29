Εορτολόγιο 29 Αυγούστου: Τι γιορτάζουμε σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 29 Αυγούστου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού

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Εορτολόγιο 29 Αυγούστου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
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  • Στις 28 Αυγούστου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Μάρτυρος Δάμωνος πρεσβυτέρου, του Οσίου Μωυσή Αιθίοπα και του Βασιλιά Εζεκία.
  • Ο όσιος Μωυσής, πρώην δούλος και αρχηγός ληστών, μετανόησε βαθιά και έγινε ασκητής και ιερέας μετά από τη μεταμόρφωση που του προκάλεσε η συναναστροφή με αγίους.
  • Ο Μωυσής πέθανε μαρτυρικά σε ηλικία 75 ετών από ειδωλολάτρες ληστές ενώ ασκήτευε στην έρημο.
  • Η μετάνοια και η ταπείνωση ήταν οι κυριότερες αρετές του Οσίου Μωυσή, ο οποίος μετέτρεψε πρώην ληστές σε μοναχούς με το παράδειγμά του.
  • Η Εκκλησία αναδεικνύει τη δύναμη της μετάνοιας να μεταμορφώνει ακόμα και τους πιο αμαρτωλούς σε αγίους.
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Σήμερα, Σάββατο 29 Αυγούστου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Μάρτυρος Δάμωνος πρεσβυτέρου, του Οσίου Μωυσή Αιθίοψ και του Βασιλιά Εζεκίας.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο δεν γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα

Η Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού

«Οὐκ ἐξεστὶ σοὶ ἔχειν, τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου». Δεν σου επιτρέπεται από το νόμο του Θεού να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου, ο όποιος ζει ακόμα. Λόγια του Τιμίου Προδρόμου, που αποτελούσαν μαχαιριές στις διεφθαρμένες συνειδήσεις του βασιλιά Ηρώδη Αντίπα και της παράνομης συζύγου του Ηρωδιάδος, που ήταν, γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου. Ο Ηρώδης, μη ανεχόμενος τους ελέγχους του Προδρόμου, τον φυλάκισε.

Σε κάποια γιορτή όμως των γενεθλίων του, ο Ηρώδης υποσχέθηκε με όρκο να δώσει στην κόρη της Ηρωδιάδος ότι ζητήσει, διότι του άρεσε πολύ ο χορός της. Τότε η αιμοβόρος Ηρωδιάς είπε στην κόρη της να ζητήσει στο πιάτο το κεφάλι του Ιωάννη. Πράγμα που τελικά έγινε. Έτσι, ο ένδοξος Πρόδρομος του Σωτήρα θα παραμένει στους αιώνες υπόδειγμα σε όλους όσους θέλουν να υπηρετούν την αλήθεια και να αγωνίζονται κατά της διαφθοράς, ανεξάρτητα από κινδύνους και θυσίες.

Και να τι λένε οι 24 πρεσβύτεροι της Αποκάλυψης στο Θεό για τους διεφθαρμένους: «ἦλθεν... ὁ καιρὸς τῶν ἐθνῶν κριθήναι... καὶ διαφθείραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν». Ήλθε, δηλαδή, ο καιρός της ανάστασης των νεκρών για να κριθεί ο κόσμος και να καταστρέψεις (Θεέ μου) εκείνους, που με τη διεφθαρμένη ζωή τους διαφθείρουν και καταστρέφουν τη γη.

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