Απότμημα της κάρας του Τιμίου Προδρόμου επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη ύστερα από 822 χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

Η Α.Θ.Παναγιοτης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2026, επισκέφθηκε τον ΡΚαθολικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας στην πόλη Αμιένη (Amiens), όπου τον καλωσόρισε με εγκαρδιότητα ο Επίσκοπος της πόλης Θεοφιλ. κ. Gérard Le Stang.

Ο Παναγιώτατος, ο οποίος συνοδευόταν από τους Σεβ. Μητροπολίτες Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ και Γαλλίας κ. Δημήτριο, τον Θεοφιλ. Επίσκοπο Σινώπης κ. Αμβρόσιο και τον Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχη κ. Αέτιο, Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου, προσκύνησε την κάρα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, η οποία φυλάσσεται σε ιδιαίτερο παρεκκλήσι του επιβλητικού Ναού, μετά τη μεταφορά της από τη Μονή Στουδίου της Πόλεως, την εποχή της Δ’ Σταυροφορίας (1204), στην Αμιένη, το 1206.

Ο Επίσκοπος Αμιένης προσέφερε στον Παναγιώτατο απότμημα του ως άνω ιερού λειψάνου του Τίμιου Προδρόμου, το οποίο και θα εκτεθεί προς προσκύνηση από τους πιστούς στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό.