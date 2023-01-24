13η Ημέρα Καριέρας: Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν πάνω από 1000 θέσεις εργασίας

ΔΥΠΑ - Όλες οι ειδήσεις: Στις Σέρρες, θα πραγματοποιηθεί η 13η Ημέρα Καριέρας της ΔΥΠΑ.
Τη 13η «Ημέρα Καριέρας» διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023, από τις 10:00 έως τις 18:00, στις Σέρρες, στο ξενοδοχείο Philippos Xenia (Αγίας Σοφίας 1, 621 22), με τη συμμετοχή 35 επιχειρήσεων, που προσφέρουν περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων και επιπέδων εξειδίκευσης.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στόχος των εκδηλώσεων «Ημέρα Καριέρας ΔΥΠΑ» είναι να δώσουν τη δυνατότητα σε όσους αναζητούν εργασία να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους εταιρειών που αναζητούν το κατάλληλο προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού.
Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν για όλους και η δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-serres.
Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, όπως βιομηχανίες τροφίμων, επίπλων γραφείου, επεξεργασίας ξύλου, βιοκαυσίμων, καλλυντικών και απορρυπαντικών, κέντρα παροχής ιατρικών υπηρεσιών, βιοτεχνίες, εταιρείες κατασκευών και παροχής υπηρεσιών, κά.
Επίσης, στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) της ΔΥΠΑ θα παρέχουν στους ανέργους και στους αναζητούντες εργασία πληροφορίες για τις δράσεις και τα προγράμματά της.
Ακολουθεί ο πίνακας με τις επιχειρήσεις και τις προσφερόμενες ειδικότητες
ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1
ALPHASYSTEM AE
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ BACK OFFICE
2
ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΕ
- ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
- ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (CUSTOMER SERVICE)
3
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ (DROMEAS)
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟI ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
- ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
- ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
- ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
- ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
- ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΞΥΛΟΥ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΞΥΛΟΥ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΞΥΛΟΥ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΞΥΛΟΥ
- ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥ
4
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ (ACA LIGHTNING GROUP)
- ΟΔΗΓΟΙ
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΙΤ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ MARKETING & ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ LOGISTICS
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ
5
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΕΑ (FLOS ABEEA)
- ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
- ΧΗΜΙΚΟΙ
- ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
6
ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ (NEW ENERGY SA)
- ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟI ΤΕ
7
POLIECO HELLAS ΑΕΒΕ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
8
SER.PA.M ΑΕ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΤΕ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕ
9
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (METAL PLUS)
- ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
- ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
10
ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΙΚΕ (ECONI)
- ΓΕΩΠΟΝΟΙ
- ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ
- ΟΔΗΓΟΙ Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΜΑΜΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
11
ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΕ
- ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
- ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
12
VASIA HOTELS AND RESORTS (ΚΡΗΤΗ)
- FRONT OFFICE MANAGERS
- QUALITY MANAGERS
- RECEPTIONISTS
- GUEST RELATIONS AGENTS
- GROOMS
- RESTAURANT & BAR SUPERVISORS
- ΜΑΓΕΙΡΟΙ Α,Β,Γ
- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ Α, Β
- ΒΟΗΘΟΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
- HOUSEKEEPERS
- ASSISTANT HOUSEKEEPERS
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
13
ΚΙΡΠΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (KIRPITSAS INGREDIENTS)
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ B2B
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ MARKETING
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ DIGITAL MARKETING
14
ΠΑΝΜΕΤΑΛ ΑΕΒΕ
- ΟΔΗΓΟΙ (ΔΙΠΛΩΜΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
15
ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 'Η ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
16
ΦΑΕΘΩΝ ΑΒΕΕ
ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΘΕΣΕΙΣ
17
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΤΙΔΗΣ ΑΒΕΕ
18
ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕ
ΟΔΗΓΟΙ - ΠΩΛΗΤΕΣ
19
ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΕ (AGROTOPOS)
20
ΒΑΝΙΛΙΑ ΙΚΕ (ΓΑΛΒΑΣ)
21
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ (ΕΥΑΜΑΡΙ)
- ΛΟΓΙΣΤΕΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
22
ΠΟΤΟΚΙΝΗΣΗ ΑΕ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΟΔΗΓΟΙ (ΔΙΠΛΩΜΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
23
ACROTEL HOTELS & VILLAS (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ)
- ΜΑΓΕΙΡΟΙ Α, Β, Γ
- ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
- ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΔΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ (HOSTESSES)
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ Α
- ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
- ΜΠΑΡΜΕΝ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
- ΟΔΗΓΟΙ
- ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ
- GUEST RELATIONS
- GROOMS
- ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ - ΜΑΣΕΡ
24
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
- ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
- ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
- ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
- ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
25
ΜΕΝΤΙΑΛΥΖ (MEDIALYSE) ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΕ
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
- ΙΑΤΡΟΙ
- ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ
- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
26
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΚΕ
- ΙΑΤΡΟΙ (ΒΟΗΘΟΙ)
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ
- ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΚ-ΕΠΑΛ
- ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
27
ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
28
ΙΔΕ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΕ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
29
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΝΤΣΗΣ - ΑΝΝΑ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ Ο.Ε. - ΡΟΝΤΣΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ
30
ZEUS INTERNATIONAL
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (RECEPTION, ΑΧΘΟΦΟΡΟΙ - ΓΚΡΟΥΜ)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
- ΜΑΓΕΙΡΟΙ (ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΟΙ - ΣΕΦ, ΜΑΓΕΙΡΟΙ Α, Β, Γ)
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΣΚΕΥΩΝ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ Α,Β
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
31
CQS SA
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ B2B
32
"Η ΟΜΟΝΟΙΑ" ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΔΑΠ - ΚΔΑΠ ΜΕΑ
- ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
- ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
- ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
33
ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΡΟΔΟΥ
ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΘΕΣΕΙΣ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο www.dypa.gov.gr και για τη ΜΕΜΜΕ μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/memme.