15η Ημέρα Καριέρας: 80 επιχειρήσεις προσφέρουν 1.000 θέσεις εργασίας (πίνακας με ειδικότητες)

ΔΥΠΑ - Όλες οι ειδήσεις: Περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας προσφέρουν 80 επιχειρήσεις, στην «Ημέρα Καριέρας ΔΥΠΑ», στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 4 Μαρτίου
Τη 15η εκδήλωση «Ημέρα Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023, στο ξενοδοχείο The Met Hotel (26ης Οκτωβρίου 48, 546 27), από τις 10:00 έως τις 18:00, με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε όσους αναζητούν εργασία να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους εταιριών που αναζητούν προσωπικό.
Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν 80 επιχειρήσεις από πολλούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, με περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας διαφορετικών επιπέδων εκπαίδευσης και εξειδίκευσης.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συνομιλήσουν με στελέχη των εταιριών, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού.
Επίσης, στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) θα παρέχουν πληροφορίες για τις δράσεις και τα προγράμματα της ΔΥΠΑ.
Δείτε τις Ειδικότητες και τις Επιχειρήσεις, στον πίνακα που ακολουθεί
ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΤΕ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ - FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
- CUSTOMER EXPERIENCE TECHNICIANS (ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΕΔΙΟΥ)
- SALES REPRESENTATIVES - COSMOTE
2
ACCESS FASHION
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3
ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
- PICKERS - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΟΔΗΓΟΙ
- LOGISTICS COORDINATORS
- ORDER FLOW SPECIALISTS
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
- MHXANIKOI/ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- PRESALES/ENERGY SOLUTIONS
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΑΓΟΡΩΝ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ)
4
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ
5
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - DROMEAS
- ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
- ΧΗΜΙΚΟΙ
- ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
6
VODAFONE
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ (HUNTERS)
- FAMILY ADVISORS (D2D ΠΩΛΗΤΕΣ)
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (SALES ADVISORS)
- ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (INTERNET SOLUTIONS SPECIALISTS)
- Β2Β ΠΩΛΗΤΕΣ (BUSINESS ADVISORS)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (CUSTOMER SUPPORT AGENTS)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (AGENTS 1st & 2nd LEVEL)
7
AEGEO SPAS
- SPA THERAPISTS
- SPA PROMOTERS
- ASSISTANT SPA MANAGERS
- SPA MANAGERS
8
CQS SA
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ)
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Β2B (FACE TO FACE)
9
ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΡΟΔΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
10
ARTE
ΑΝΑΜΟΝΗ ΘΕΣΕΩΝ
11
TASK US
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
12
ANATOLIA HOSPITALITY
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
13
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
- LOGISTICS - ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΙΤ
- ΠΩΛΗΤΕΣ Β2Β ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΑΓΟΡΩΝ
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
- ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ MARKETING & CSR
- ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
- ΧΗΜΙΚΟΙ
- ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
14
AGRIS AE
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- EΡΓΑΤΕΣ LOGISTICS
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
15
ΤΕΛΕΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ ΑΕ
- ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΑΑΤΩΝ
- ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
- ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ONLINE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ/CONTENT MODERATION
16
VASIA HOTELS AND RESORTS
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
- ΜΑΙΤΡ
- ΜΑΓΕΙΡΟΙ
- ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΟΥ
- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ
- ΒΟΗΘΟΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
- ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
- RECEPTIONISTS
- ΓΚΡΟΥΜ
- GUEST RELATIONS
- SPA MANAGERS
- SPA THERAPISTS
- FRONT OFFICE MANAGERS
- HOUSEKEEPERS
- F & B MANAGERS
- ΛΟΓΙΣΤΕΣ
17
ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΕ ΡΑΦΙΑ, ΤΑΜΕΙΟ, ΜΑΝΑΒΙΚΗ, ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΑ (ΤΥΡΙΑ/ΑΛΑΝΤΙΚΑ)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΟΔΗΓΟΙ
- PICKERS ΑΠΟΘΗΚΗΣ
18
MACON AE
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟI
19
DEMO SA
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
20
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
21
COLORS ΞΕΝΟΔΟΧ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ EE
ANAMONH ΘΕΣΕΩΝ
22
APIFON ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ
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Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν για όλους και η δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.eventora.com/en/Events/imeres-karieras-dypa-thessaloniki-2023.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι «Ημέρες Καριέρας» αποτελούν μέρος των δράσεων και εκδηλώσεων της ΔΥΠΑ, με στόχο την άμεση και αποτελεσματική σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.