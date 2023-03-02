ΕΡΓΑΣΙΑ

15η Ημέρα Καριέρας: Τις 3000 έφτασαν οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας (πίνακας με ειδικότητες)

Γιάννης Φιλιππάκος Γιάννης Φιλιππάκος

Εργασία, δουλειά

ΔΥΠΑ - Όλες οι ειδήσεις: Περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας προσφέρουν 110 επιχειρήσεις, στην «Ημέρα Καριέρας ΔΥΠΑ», στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 4 Μαρτίου

Τη 15η εκδήλωση «Ημέρα Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023, στο ξενοδοχείο The Met Hotel (26ης Οκτωβρίου 48, 546 27), από τις 10:00 έως τις 18:00, με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε όσους αναζητούν εργασία να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους εταιριών που αναζητούν προσωπικό.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν 110 επιχειρήσεις από πολλούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, με περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας διαφορετικών επιπέδων εκπαίδευσης και εξειδίκευσης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συνομιλήσουν με στελέχη των εταιριών, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού.

Επίσης, στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) θα παρέχουν πληροφορίες για τις δράσεις και τα προγράμματα της ΔΥΠΑ.

Δείτε τις Ειδικότητες και τις Επιχειρήσεις, στον πίνακα που ακολουθεί

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΤΕ

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ - FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
  • CUSTOMER EXPERIENCE TECHNICIANS (ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΕΔΙΟΥ)
  • SALES REPRESENTATIVES - COSMOTE

2

ACCESS FASHION

  • ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
  • VISUAL MERCHANDISER SPECIALISTS
  • FASHION STYLISTS
  • ΟΔΗΓΟΙ - ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • DIGITAL & CONTENT ASSOCIATE WITH FLUENT KNOWLEDGE OF ITALIAN OR SPANISH LANGUAGE

3

ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
  • PICKERS - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΟΔΗΓΟΙ
  • LOGISTICS COORDINATORS
  • ORDER FLOW SPECIALISTS
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
  • MHXANIKOI/ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • PRESALES/ENERGY SOLUTIONS
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΑΓΟΡΩΝ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ)

4

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ

  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ

5

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - DROMEAS (ΣΕΡΡΕΣ)

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ
  • ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
  • ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

6

ΕΥ.ΓΕ.ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ (AGRINO)

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΙΕΚ)
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΑΕΙ)
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
  • ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
  • ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ

7

AEGEO SPAS (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ)

  • SPA THERAPISTS
  • SPA PROMOTERS
  • ASSISTANT SPA MANAGERS
  • SPA MANAGERS

8

CQS SA

  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Β2B

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

9

ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΡΟΔΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

10

ARTE ACCOUNT

  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

11

TASK US

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

12

NEW AE (ANATOLIA HOSPITALITY)

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

13

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

  • LOGISTICS - ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
  • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ
  • ΣΤΕΛΕΧΗ ΙΤ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ Β2Β ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  • ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΑΓΟΡΩΝ
  • ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
  • ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ MARKETING & CSR
  • ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
  • ΧΗΜΙΚΟΙ
  • ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

14

AGRIS AE (ΚΛΕΙΔΙ ΗΜΑΘΙΑΣ)

  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • EΡΓΑΤΕΣ LOGISTICS
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

15

ΤΕΛΕΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ ΑΕ

  • ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΑΑΤΩΝ
  • ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  • ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ONLINE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ/CONTENT MODERATION

16

VASIA HOTELS AND RESORTS (ΚΡΗΤΗ)

  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
  • ΜΑΙΤΡ
  • ΜΑΓΕΙΡΟΙ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΟΥ
  • ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
  • RECEPTIONISTS
  • ΓΚΡΟΥΜ
  • GUEST RELATIONS
  • SPA MANAGERS
  • SPA THERAPISTS
  • FRONT OFFICE MANAGERS
  • HOUSEKEEPERS
  • F & B MANAGERS
  • ΛΟΓΙΣΤΕΣ

17

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ

  • ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΕ ΡΑΦΙΑ, ΤΑΜΕΙΟ, ΜΑΝΑΒΙΚΗ, ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΑ (ΤΥΡΙΑ/ΑΛΑΝΤΙΚΑ)
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΟΔΗΓΟΙ
  • PICKERS ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

18

MACON AE

  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟI

19

Α ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ VILLAGE MARE (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ)

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟI ΥΠΟΔΟΧΗΣ (ΡΕΣΕΨΙΟΝ)
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ Α,Β
  • ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΜΠΑΡ ΠΙΣΙΝΑΣ

20

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. - AKRITAS (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
  • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

21

COLORS ΞΕΝΟΔΟΧ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ EE

  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ SERVICE
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

22

APIFON ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ

  • JUNIOR ASSOCIATE, CUSTOMER SERVICES
  • ASSOCIATE, SOFTWARE ENGINEER
  • ASSOCIATE, QA ENGINEER
  • ASSOCIATE, PRODUCT OWNER
  • ASSOCIATE, AGILE DELIVERY LEAD
  • ASSOCIATE, UX DESIGNER
  • ASSOCIATE, DATA ENGINEER
  • ASSOCIATE, DATA SCIENTIST
  • JUNIOR ASSOCIATE
  • IT OPERATIONS ENGINEER

23

HYATT REGENCY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤEΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • ΠΛΥΝΤΕΣ
  • ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
  • SERVICE
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

24

REGENCY CASINO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  • F & B SERVICE
  • ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
  • ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
  • ΓΚΡΟΥΠΙΕΡΗΔΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ/DEALERS
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΨΥΚΤΙΚΟΙ

25

ΑΝΤΙΣΕΛ - AΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ ΑΕ

  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ/ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ/ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

26

ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΝΔΟΣ ΑΕ (SELECT BAKERY)

  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ
  • ΧΗΜΙΚΟΙ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ/ ΕΡΓΑΤΕΣ/ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ/ ΖΥΜΩΤΕΣ

27

ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ, ΒΙΟΛΟΓΟΥ, ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ή ΧΗΜΙΚΟΥ)

28

ISOMAT ΑΒΕΕ

  • ΒΟΗΘΟΙ ΧΗΜΕΙΟΥ
  • MERCHANDISERS
  • PICKERS ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • EXPORTS MANAGER
  • ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
  • ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  • CONTENT CREATOR (MARKETING)

29

ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΒΕΕ
(ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ)

  • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΚΑΤΑΨΥΞΗ)
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
  • ΟΔΗΓΟΙ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)
  • ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

30

ΕΛΒΟ ΑΕ

  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  • ΛΑΜΑΡΙΝΑΔΕΣ
  • ΒΑΦΕΙΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ

31

ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΕ
(KARAG AE DECOLAB)

  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ
  • ΟΔΗΓΟΙ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ή ΠΤΥΧΙΟ LOGISTICS)

32

ΜΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΑΕ (MELPAPER)

  • ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ

33

ΤΕΧΝΟΜΑΤ ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΕ

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ
  • ΟΔΗΓΟΙ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
  • ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ
  • GRAPHIC DESIGNERS

34

ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ ΑΕ (FRIGO STAHL)

  • ΨΥΚΤΙΚΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΣΤΑΤΙΚΟΙ
  • ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ
  • ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

35

ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ ΚΑΙ ΖΥΜΗΣ ΑΕ

  • CREATIVE PROJECT EXECUTIVE (MARKETING)
  • ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
  • ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
  • ΣΤΕΛΕΧΗ ΙΤ

36

INOX 3M ΑΕ

  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
  • ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΙ
  • ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ

37

ΦΑΡΚΟΜ ΑΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ (FARCOM)

  • ΠΩΛΗΤΕΣ
  • MERCHANDISERS
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  • ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

38

ΑΦΟΙ ΤΑΝΤΑΛΙΔΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΟΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ
(NIKI INOX)

  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
  • ΨΥΚΤΙΚΟΙ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
  • ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ Β2Β
  • ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ CNC (ΣΤΡΑΝΤΖΑ, PUNCH, LASER)

39

ΑΦΟΙ ΧΑΡ. ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΕΠΕ
(AIRBLOCK)

  • TEXNIKOI SERVICE
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

40

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΑΕ

  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ

41

INTELLIGENT ENTERTAINMENT

  • Δ/ΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
  • ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟI - ΜΑΡΑΓΚΟΙ
  • ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
  • ΒΑΦΕΙΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

42

CONDITO ΑΕΒΕ

  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

43

Π. ΡΗΓΑΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑE

  • BUSINESS OPERATIONS ASSISTANT (Junior)
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • HR SPECIALISTS
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

44

ANTHEMUS SEA BEACH HOTEL & SPA (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ)

  • ΜΑΓΕΙΡΟΙ
  • ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (BEACH BOYS)

45

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΕΥΑΜΑΡΙ (ΣΕΡΡΕΣ)

  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ

46

ACROTEL HOTELS & VILLAS (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ)

  • ΜΑΓΕΙΡΟΙ Α, Β, Γ
  • ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
  • ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΔΕΣ
  • ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ (HOSTESSES)
  • ΣΕΡΙΤΟΡΟΙ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
  • ΜΠΑΡΜΕΝ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
  • ΟΔΗΓΟΙ
  • ΡΕΣΕΨΙΟΝ
  • GUEST RELATIONS
  • GROUMS
  • ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
  • ΜΑΣΕΡ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΙΤ

47

ΕΝΕΡΤΖΑΪΕΡΣ ΑΕ (ENERGIERS)

  • ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
  • ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
  • ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

48

ΕΡΓΟΝ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ

  • SOUS CHEFS
  • ΜΑΓΕΙΡΟΙ Α,Β,Γ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ & ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ
  • ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
  • BARISTAS - BARTENDERS

49

MONOSETO AE

  • ΠΩΛΗΤΕΣ B2B
  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΒΟΗΘΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΟΔΗΓΟΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

50

MULTIPLAST ΑΦΟΙ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΒΕΕ

  • ΓΑΖΩΤΕΣ
  • ΤΟΠΟΘΕΤΗΤΕΣ ΤΕΝΤΩΝ
  • ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MARKETING
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - LOGISTICS

51

ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ

  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

52

IKOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ & ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ)

  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
  • ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
  • SPA
  • ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ
  • ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
  • ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

53

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΣΕΡΡΕΣ)

  • PROJECT MANAGER (ΑΠΟΦ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ)
  • ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
  • ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

54

POLIECO HELLAS AEBE (ΣΕΡΡΕΣ)

  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ Δ/ΝΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (ΑΕΙ , ΤΕΙ , ΕΠΑΛ, ΔΥΠΑ)
  • ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
  • ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

55

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ "ΑΝΑΝΕΩΣΗ"

  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
  • ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
  • ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
  • ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
  • ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
  • ΙΑΤΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
  • ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

56

MILKPLAN AE

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ, ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)

57

ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΒΕΑΕ

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (ΡΑΦΙΑ, ΤΑΜΕΙΑ, ΨΥΓΕΙΑ - ΚΟΠΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ)
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΟΔΗΓΟΙ (Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)

58

FLEXOPLATES PAPADOPOULOS

  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

59

THE MET HOTEL

  • HOUSEKEEPING
  • F & B
  • FRONT OFFICE

60

DROP – ΚΙΟΣΙΔΗΣ ΑΕ

  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
  • ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ
  • ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΠΩΛΗΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

61

ΚΑΝΑΒΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ)

  • FRONT OFFICE
  • HOUSEKEEPING
  • ΜΑΓΕΙΡΟΙ & ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
  • SPA THERAPISTS

62

ΚΡΗΜ ΤΗΜ ΑBEE (DUST & CREAM)

  • B2B ΠΩΛΗΤΕΣ
  • MERCHANDISERS
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

63

ZEUS INTERNATIONAL (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ)

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • ΑΧΘΟΦΟΡΟΙ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
  • ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
  • ΜΑΓΕΙΡΟΙ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

64

Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑE (ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)

  • ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕΙ/ΤΕΙ

65

BITOM AΒΕΕ (OIKOΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ)

  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΧΗΜΕΙΟΥ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ/ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ

66

VENMAN GROUP ABEE

  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

67

ΤΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (TETRALUX)

  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

68

ΠΑΓΟΥΝΗ ΑΕ (DOΜOLAM)

  • ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ,
  • ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΣΤΕΛΕΧΗ LOGISTICS
  • ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

69

ZIKO AΕ

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ

70

ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΝΕΡΑ ΖΑΓΟΡΙ)

  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

71

ΑΦΟΙ ΔΕΡΒΙΣΗ (ΑLUPLAST)

  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

72

PALAPLAST ΑΕ

  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
  • ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • WEB/MOBILE APPLICATION DEVELOPER
  • IT TECHNICIAN NET - SQL DEVELOPER
  • ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
  • ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΒΡΩΣΗ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ PICKERS
  • ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
  • ΓΕΩΠΟΝΟΙ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΑΡΔΙΕΣ

73

ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΕ

  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  • ΤΥΡΟΚΟΜΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
  • IT SPECIALIST

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

74

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (PETRIDIS LIGHTING)

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ (ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ)
  • ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

75

ΕΝΕΡΓΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΝΟΛΟΓΙΚΗ (ENERGON TM)

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

76

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ EE

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

77

ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΕ

  • ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΚΥΚΛΩΝ
  • CAR RENTAL AGENTS
  • PARKING AGENTS

78

EUROCO AE

ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ

79

ΑΔΑΜΙΔΗΣ CAR COMPANY

  • MHXANIKOI ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
  • ΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

80

DELOITTE

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

81

NISSAN ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ

  • ΠΩΛΗΤΕΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΒΑΦΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΡΑΚΤΕΡ

82

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΕ

  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

83

FAMILY SUPER MARKET

  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

84

ΑΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΡΕΣΕΨΙΟΝ
  • ΜΑΓΕΙΡΟΙ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

85

LANCOM ΕΠΕ

Β2Β ACCOUNT MANAGERS

86

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ, ACA LIGHTNING GROUP (ΣΕΡΡΕΣ)

  • ΟΔΗΓΟΙ
  • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
  • ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΙΤ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & LOGISTICS
  • ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
  • ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙΟΛΗΨΙΑΣ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
  • ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MARKETING & ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ HR
  • ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

87

ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ

ANAMONH ΘΕΣΕΩΝ

88

ΜΑΚΙΟΣ ΑΕ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

89

PORTO CARRAS (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ)

  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • ΜΑΓΕΙΡΟΙ Α, Β, Γ
  • REFILL BUFFET
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΣΚΕΥΩΝ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • BEACH BOYS
  • POOL BOYS

90

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΑΕ

  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  • ΜΑΙΕΣ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

91

UNIPAKHELLAS

  • ARTWORK DESIGNER
  • ACCOUNTANT
  • TECHNICIAN - MECHANICAL
  • TECHNICIAN - ELECTRICAL
  • TECHNICIAN - AUTOMATION

92

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ

  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
  • R&D SCIENTIST (ΓΙΑ ΤΗ ΡΙΤΣΩΝΑ)
  • EXPORT AREA SALES MANAGER (ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ Ή ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
  • ERP ADVISOR
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ για το εργοστάσιο παραγωγής στη DUPNITSA ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/PRODUCTION PLANING AND LOGISTICS

93

ΕΡΓΟΦΙΛ ΑΕ (CARGLASS)

  • TEXNIKOI ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

94

ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
  • ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑ
  • ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑ
  • ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

95

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

  • ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ CASH & CARRY
  • ΠΩΛΗΤΕΣ (ΨΥΓΕΙΑ & ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ)
  • ΠΩΛΗΤΕΣ
  • ΟΔΗΓΟΙ - PICKERS
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

96

ΙΚΕΑ

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ PART TIME
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ PART TIME
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ PART TIME
  • SERVICE DESK & EXCHANGES AND RETURNS COWORKERS
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
  • HR GENERALISTS

97

ΕΛΒΙΑΛ ΑΕ

  • ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
  • ΟΔΗΓΟΣ Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • JUNIOR PROJECT SUPPORT ENGINEER

98

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΩΝ (ΤΥΡΙΩΝ/ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ)
  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  • ΤΑΜΙΕΣ

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν για όλους και η δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.eventora.com/en/Events/imeres-karieras-dypa-thessaloniki-2023.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι «Ημέρες Καριέρας» αποτελούν μέρος των δράσεων και εκδηλώσεων της ΔΥΠΑ, με στόχο την άμεση και αποτελεσματική σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

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