15η Ημέρα Καριέρας: 3.000 οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας το Σάββατο (πίνακας με ειδικότητες)

ΑΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΤΕ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ - FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
- CUSTOMER EXPERIENCE TECHNICIANS (ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΕΔΙΟΥ)
- SALES REPRESENTATIVES - COSMOTE
2
ACCESS FASHION
- ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
- VISUAL MERCHANDISER SPECIALISTS
- FASHION STYLISTS
- ΟΔΗΓΟΙ - ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- DIGITAL & CONTENT ASSOCIATE WITH FLUENT KNOWLEDGE OF ITALIAN OR SPANISH LANGUAGE
3
ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
- PICKERS - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΟΔΗΓΟΙ
- LOGISTICS COORDINATORS
- ORDER FLOW SPECIALISTS
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
- MHXANIKOI/ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- PRESALES/ENERGY SOLUTIONS
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΑΓΟΡΩΝ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ)
4
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ
5
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - DROMEAS (ΣΕΡΡΕΣ)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
- ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ
6
ΕΥ.ΓΕ.ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ (AGRINO)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΙΕΚ)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΑΕΙ)
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
- ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ
7
AEGEO SPAS (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ)
- SPA THERAPISTS
- SPA PROMOTERS
- ASSISTANT SPA MANAGERS
- SPA MANAGERS
8
CQS SA
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Β2B
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ
9
ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΡΟΔΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
10
ARTE ACCOUNT
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
11
TASK US
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
12
NEW AE (ANATOLIA HOSPITALITY)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
13
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
- LOGISTICS - ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΙΤ
- ΠΩΛΗΤΕΣ Β2Β ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΑΓΟΡΩΝ
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
- ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ MARKETING & CSR
- ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
- ΧΗΜΙΚΟΙ
- ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
14
AGRIS AE (ΚΛΕΙΔΙ ΗΜΑΘΙΑΣ)
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- EΡΓΑΤΕΣ LOGISTICS
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
15
ΤΕΛΕΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ ΑΕ
- ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΑΑΤΩΝ
- ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
- ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ONLINE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ/CONTENT MODERATION
16
VASIA HOTELS AND RESORTS (ΚΡΗΤΗ)
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
- ΜΑΙΤΡ
- ΜΑΓΕΙΡΟΙ
- ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΟΥ
- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ
- ΒΟΗΘΟΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
- ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
- RECEPTIONISTS
- ΓΚΡΟΥΜ
- GUEST RELATIONS
- SPA MANAGERS
- SPA THERAPISTS
- FRONT OFFICE MANAGERS
- HOUSEKEEPERS
- F & B MANAGERS
- ΛΟΓΙΣΤΕΣ
17
ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΕ ΡΑΦΙΑ, ΤΑΜΕΙΟ, ΜΑΝΑΒΙΚΗ, ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΑ (ΤΥΡΙΑ/ΑΛΑΝΤΙΚΑ)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΟΔΗΓΟΙ
- PICKERS ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
18
MACON AE
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟI
19
Α ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ VILLAGE MARE (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟI ΥΠΟΔΟΧΗΣ (ΡΕΣΕΨΙΟΝ)
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ Α,Β
- ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΜΠΑΡ ΠΙΣΙΝΑΣ
20
ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. - AKRITAS (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
21
COLORS ΞΕΝΟΔΟΧ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ EE
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ SERVICE
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
22
APIFON ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ
- JUNIOR ASSOCIATE, CUSTOMER SERVICES
- ASSOCIATE, SOFTWARE ENGINEER
- ASSOCIATE, QA ENGINEER
- ASSOCIATE, PRODUCT OWNER
- ASSOCIATE, AGILE DELIVERY LEAD
- ASSOCIATE, UX DESIGNER
- ASSOCIATE, DATA ENGINEER
- ASSOCIATE, DATA SCIENTIST
- JUNIOR ASSOCIATE
- IT OPERATIONS ENGINEER
23
HYATT REGENCY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤEΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΠΛΥΝΤΕΣ
- ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
- SERVICE
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
24
REGENCY CASINO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- F & B SERVICE
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
- ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
- ΓΚΡΟΥΠΙΕΡΗΔΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ/DEALERS
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΨΥΚΤΙΚΟΙ
25
ΑΝΤΙΣΕΛ - AΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ ΑΕ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ/ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ/ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
26
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΝΔΟΣ ΑΕ (SELECT BAKERY)
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ
- ΧΗΜΙΚΟΙ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ/ ΕΡΓΑΤΕΣ/ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ/ ΖΥΜΩΤΕΣ
27
ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ, ΒΙΟΛΟΓΟΥ, ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ή ΧΗΜΙΚΟΥ)
28
ISOMAT ΑΒΕΕ
- ΒΟΗΘΟΙ ΧΗΜΕΙΟΥ
- MERCHANDISERS
- PICKERS ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- EXPORTS MANAGER
- ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
- ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
- CONTENT CREATOR (MARKETING)
29
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΒΕΕ
(ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ)
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΚΑΤΑΨΥΞΗ)
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
- ΟΔΗΓΟΙ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)
- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
30
ΕΛΒΟ ΑΕ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΛΑΜΑΡΙΝΑΔΕΣ
- ΒΑΦΕΙΣ
- ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ
31
ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΕ
(KARAG AE DECOLAB)
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ
- ΟΔΗΓΟΙ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ή ΠΤΥΧΙΟ LOGISTICS)
32
ΜΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΑΕ (MELPAPER)
- ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
33
ΤΕΧΝΟΜΑΤ ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΕ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ
- ΟΔΗΓΟΙ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ
- GRAPHIC DESIGNERS
34
ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ ΑΕ (FRIGO STAHL)
- ΨΥΚΤΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΣΤΑΤΙΚΟΙ
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ
- ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
35
ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ ΚΑΙ ΖΥΜΗΣ ΑΕ
- CREATIVE PROJECT EXECUTIVE (MARKETING)
- ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
- ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΙΤ
36
INOX 3M ΑΕ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
- ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
- ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΙ
- ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ
37
ΦΑΡΚΟΜ ΑΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ (FARCOM)
- ΠΩΛΗΤΕΣ
- MERCHANDISERS
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
- ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
38
ΑΦΟΙ ΤΑΝΤΑΛΙΔΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΟΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ
(NIKI INOX)
- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
- ΨΥΚΤΙΚΟΙ
- ΒΟΗΘΟΙ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
- ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΠΩΛΗΤΕΣ Β2Β
- ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ CNC (ΣΤΡΑΝΤΖΑ, PUNCH, LASER)
39
ΑΦΟΙ ΧΑΡ. ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΕΠΕ
(AIRBLOCK)
- TEXNIKOI SERVICE
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
40
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΑΕ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
41
INTELLIGENT ENTERTAINMENT
- Δ/ΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
- ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟI - ΜΑΡΑΓΚΟΙ
- ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
- ΒΑΦΕΙΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ
- ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
42
CONDITO ΑΕΒΕ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
43
Π. ΡΗΓΑΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑE
- BUSINESS OPERATIONS ASSISTANT (Junior)
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
- HR SPECIALISTS
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
44
ANTHEMUS SEA BEACH HOTEL & SPA (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ)
- ΜΑΓΕΙΡΟΙ
- ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (BEACH BOYS)
45
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΕΥΑΜΑΡΙ (ΣΕΡΡΕΣ)
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ
46
ACROTEL HOTELS & VILLAS (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ)
- ΜΑΓΕΙΡΟΙ Α, Β, Γ
- ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
- ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΔΕΣ
- ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ (HOSTESSES)
- ΣΕΡΙΤΟΡΟΙ
- ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
- ΜΠΑΡΜΕΝ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
- ΟΔΗΓΟΙ
- ΡΕΣΕΨΙΟΝ
- GUEST RELATIONS
- GROUMS
- ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
- ΜΑΣΕΡ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΙΤ
47
ΕΝΕΡΤΖΑΪΕΡΣ ΑΕ (ENERGIERS)
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
48
ΕΡΓΟΝ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ
- SOUS CHEFS
- ΜΑΓΕΙΡΟΙ Α,Β,Γ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ & ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ
- ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
- BARISTAS - BARTENDERS
49
MONOSETO AE
- ΠΩΛΗΤΕΣ B2B
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΒΟΗΘΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΟΔΗΓΟΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
50
MULTIPLAST ΑΦΟΙ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
- ΓΑΖΩΤΕΣ
- ΤΟΠΟΘΕΤΗΤΕΣ ΤΕΝΤΩΝ
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MARKETING
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - LOGISTICS
51
ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
52
IKOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ & ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ)
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
- ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
- SPA
- ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
- ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
53
ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΣΕΡΡΕΣ)
- PROJECT MANAGER (ΑΠΟΦ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ)
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
- ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
54
POLIECO HELLAS AEBE (ΣΕΡΡΕΣ)
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ Δ/ΝΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (ΑΕΙ , ΤΕΙ , ΕΠΑΛ, ΔΥΠΑ)
- ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ
55
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ "ΑΝΑΝΕΩΣΗ"
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
- ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
- ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
- ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
- ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
- ΙΑΤΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
- ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ
- ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ
56
MILKPLAN AE
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ, ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)
57
ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΒΕΑΕ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (ΡΑΦΙΑ, ΤΑΜΕΙΑ, ΨΥΓΕΙΑ - ΚΟΠΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ)
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΟΔΗΓΟΙ (Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)
58
FLEXOPLATES PAPADOPOULOS
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
59
THE MET HOTEL
- HOUSEKEEPING
- F & B
- FRONT OFFICE
60
DROP – ΚΙΟΣΙΔΗΣ ΑΕ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
- ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ
- ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΠΩΛΗΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
61
ΚΑΝΑΒΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ)
- FRONT OFFICE
- HOUSEKEEPING
- ΜΑΓΕΙΡΟΙ & ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
- SPA THERAPISTS
62
ΚΡΗΜ ΤΗΜ ΑBEE (DUST & CREAM)
- B2B ΠΩΛΗΤΕΣ
- MERCHANDISERS
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
63
ZEUS INTERNATIONAL (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- ΑΧΘΟΦΟΡΟΙ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
- ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
- ΜΑΓΕΙΡΟΙ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
64
Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑE (ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)
- ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕΙ/ΤΕΙ
65
BITOM AΒΕΕ (OIKOΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ)
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
- ΕΡΓΑΤΕΣ
- ΒΟΗΘΟΙ ΧΗΜΕΙΟΥ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ/ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ
66
VENMAN GROUP ABEE
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
67
ΤΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (TETRALUX)
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
68
ΠΑΓΟΥΝΗ ΑΕ (DOΜOLAM)
- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ,
- ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΟΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΣΤΕΛΕΧΗ LOGISTICS
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
69
ZIKO AΕ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ
70
ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΝΕΡΑ ΖΑΓΟΡΙ)
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
71
ΑΦΟΙ ΔΕΡΒΙΣΗ (ΑLUPLAST)
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
- ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
72
PALAPLAST ΑΕ
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- WEB/MOBILE APPLICATION DEVELOPER
- IT TECHNICIAN NET - SQL DEVELOPER
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
- ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΒΡΩΣΗ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ PICKERS
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
- ΓΕΩΠΟΝΟΙ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΑΡΔΙΕΣ
73
ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΕ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΤΥΡΟΚΟΜΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
- IT SPECIALIST
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
74
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (PETRIDIS LIGHTING)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ (ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ)
- ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
75
ΕΝΕΡΓΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΝΟΛΟΓΙΚΗ (ENERGON TM)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
76
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ EE
77
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΕ
- ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΚΥΚΛΩΝ
- CAR RENTAL AGENTS
- PARKING AGENTS
78
EUROCO AE
ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
79
ΑΔΑΜΙΔΗΣ CAR COMPANY
- MHXANIKOI ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
- ΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
80
DELOITTE
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
81
NISSAN ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΒΑΦΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΡΑΚΤΕΡ
82
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΕ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
83
FAMILY SUPER MARKET
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
84
ΑΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΡΕΣΕΨΙΟΝ
- ΜΑΓΕΙΡΟΙ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
85
LANCOM ΕΠΕ
Β2Β ACCOUNT MANAGERS
86
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ, ACA LIGHTNING GROUP (ΣΕΡΡΕΣ)
- ΟΔΗΓΟΙ
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΙΤ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & LOGISTICS
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙΟΛΗΨΙΑΣ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MARKETING & ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
- ΣΤΕΛΕΧΟΣ HR
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ
87
ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ
ANAMONH ΘΕΣΕΩΝ
88
ΜΑΚΙΟΣ ΑΕ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
89
PORTO CARRAS (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ)
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΜΑΓΕΙΡΟΙ Α, Β, Γ
- REFILL BUFFET
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΣΚΕΥΩΝ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- BEACH BOYS
- POOL BOYS
90
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΑΕ
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
- ΜΑΙΕΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
91
UNIPAKHELLAS
- ARTWORK DESIGNER
- ACCOUNTANT
- TECHNICIAN - MECHANICAL
- TECHNICIAN - ELECTRICAL
- TECHNICIAN - AUTOMATION
92
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
- R&D SCIENTIST (ΓΙΑ ΤΗ ΡΙΤΣΩΝΑ)
- EXPORT AREA SALES MANAGER (ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ Ή ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
- ERP ADVISOR
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ για το εργοστάσιο παραγωγής στη DUPNITSA ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/PRODUCTION PLANING AND LOGISTICS
93
ΕΡΓΟΦΙΛ ΑΕ (CARGLASS)
- TEXNIKOI ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
94
ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑ
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑ
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
95
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ
- ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ CASH & CARRY
- ΠΩΛΗΤΕΣ (ΨΥΓΕΙΑ & ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ)
- ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΟΔΗΓΟΙ - PICKERS
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
96
ΙΚΕΑ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ PART TIME
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ PART TIME
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ PART TIME
- SERVICE DESK & EXCHANGES AND RETURNS COWORKERS
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
- HR GENERALISTS
97
ΕΛΒΙΑΛ ΑΕ
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
- ΟΔΗΓΟΣ Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- JUNIOR PROJECT SUPPORT ENGINEER
98
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΩΝ (ΤΥΡΙΩΝ/ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ)
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
- ΤΑΜΙΕΣ