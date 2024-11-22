35η «Ημέρα Καριέρας»: Ο πίνακας με τις 43 επιχειρήσεις που προσφέρουν πάνω από 1.200 θέσεις εργασίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
- ΔΙΟΙΚΗΣΗ
- ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
- ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (SOCIAL MEDIA)
- ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
2
RONTIS HELLAS AEBE
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
3
CQS AE
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΗ - 8ΩΡΗ Η΄ 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΗ - 8ΩΡΗ Η΄ 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ NOVA - 8ΩΡΗ Η΄ 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
- GERMAN CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - B2B ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - B2B ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
4
ΟΤΕ Α.Ε. || Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
- SALES REPRESENTATIVE - COSMOTE
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ - FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
- CUSTOMER EXPERIENCE TECHNICIAN (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ)
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - 8/6ΩΡΟ
5
ΜΕΣΣΑΡΙΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (STRUCTURAL ENGINEER)
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ (ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ)
- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
- ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ)
6
- ΝΕΝΔΟΣ- ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΕ – Goody’s Burger House – Flocafe Espresso Room
- Ε.Ζ.Ε.Ε. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ
- BARISTA
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ
- ΨΗΣΤΗΣ/ΣΤΡΕ
- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
- BARISTA ΓΙΑ FLOCAFE
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ GOODY'S
- ΨΗΣΤΗΣ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
- ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ MINI MARKET
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
7
ΕΛΒΑΚ ΑΕ
- ΥΠΑΛΛΟΙΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΓΕΩΠΟΝΟΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- LOGISTICS
- ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
8
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΔΙΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
- ΨΥΚΤΙΚΟΙ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
9
ALFA WOOD GROUP AEBE
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΞΥΛΟΥ
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΛΑΡΚ)
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΞΥΛΟΥ
- ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΟΔΗΓΟΙ
10
COSMOS ALUMINIUM A.E.
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
11
Lariplast S.A.
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (BACK OFFICE)
- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)
12
ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ
- ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)
- ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
13
ΠΑΡΚΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ JOIST
- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 4-17 ΕΤΩΝ (ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ, ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗ)
- INNOVATION MANAGERS
14
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ
15
ΑΝΙΜUS
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
- ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
16
INTER ENGINEERING
- ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
17
DRAMALIOTIS
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ PROJECT MANAGMENT / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
- ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
18
FOODSURFING ΕΠΕ
- ΒΟΘΗΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
19
ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΙΕΚ ΓΙΑΤΣΟΣ
- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
- ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΜΟΔΑ (ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΜΑΚΙΓΙΑΖ, ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ, ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΚΟΠΤΙΚΗ ΡΑΠΤΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΔΑΣ)
- ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ MARKETING
- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ – ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
- ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ, ΨΥΚΤΙΚΟΙ, ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ)
- ΥΓΕΙΑ ( ΙΑΤΡΟΙ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΡΑΔΙΟΛΟΓΟΙ, ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ)
- ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ( ΔΙΑΚΟΣΜΙΤΕΣ, ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ)
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
- ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- MARKETING
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
20
SKIATHOS PALACE HOTEL ALKYON HOTEL
- SALES & REVENUE MANAGER
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ / RECEPTIONIST
- ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- GUEST RELATIONS OFFICER
- BELLBOY – GRΟΟM
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ - ΛΙΝΟΘΗΚΗΣ
- F&B MANAGER
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α΄ (A LA CARTE - ΤΗΓΑΝΙΑ - ΖΕΣΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ)
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ (A LA CARTE - ΣΧΑΡΕΣ - ΨΗΣΤΗΣ)
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ (A LA CARTE - ΣΑΛΑΤΕΣ - ΚΡΥΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ)
- ΒΟΗΘΟΣ Β΄ - Γ΄ ΜΑΓΕΙΡΑ (BUFFET BREAKFAST & A LA CARTE)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ BUFFET / ΚΑΝΤΙΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-BEACH CANTEEN
- ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ & ΒΟΗΘΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
- ΨΗΣΤΗΣ - ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
- ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΣ/Α
- MAITRE D’ HOTEL
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α΄
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ B΄
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ A LA CARTE RESTAURANT
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
- ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
- POOL BOY / SERVICE ΠΙΣΙΝΑΣ
- BARMAN
- BAR-BARISTA-CAFE / ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-BEACH BAR
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ / ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-BEACH BAR
- ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ / ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-BEACH BAR
- ΙΤ MANAGER
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
- LIFEGUARD / ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ
- ΜΑΣΕΡ/ΜΑΣΕΖ
- ΕΡΓΑΤΗΣ - ΚΗΠΟΥΡΟΣ
21
INTERCOMM FOODS S.A.
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
- TΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ
22
ZeniΘ Gas&Light
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
- INTERNAL CALL CENTER AGENT - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ HR
- SALES COORDINATOR ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΘΕΣΣΑΛΙΑ
23
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- SALES ACCOUNT MANAGER
- ERP CONSULTANT
(ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
24
AEGEO SPAS
- SPA THERAPIST
- SPA MANAGER ASSISTANT
- SPA MANAGER
- SPA PROMOTER
25
Deloitte
- JUNIOR / EXPERIENCED SAP DEVELOPER (ABAP, FIORI, PI/PO, CPI, BTP)
- ANGULAR DEVELOPER
- SENIOR ERP DEVELOPER
- JUNIOR CLOUD DEVELOPER
- DATA PRIVACY CONSULTANT
- IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT SENIOR CONSULTANT
- IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT CONSULTANT
- MANAGEMENT ASSISTANT
- BUSINESS OPERATIONS SUPPLY CHAIN
- TESTING & VALIDATION
- LIFE SCIENCE COMPLIANCE
- IFRS CONSULTANT / SENIOR CONSULTANT
- SUSTAINABILITY ESG REPORTING
- SENIOR CYBER SECURITY - SAP SPECIALIST
- TREASURY SYSTEMS CONSULTANT
- JUNIOR RISK MODELLING & VALIDATION CONSULTANT
- SUSTAINABILITY CIRCULAR ECONOMY
- ASSISTANT ACCOUNTANT-CONSULTANT
- DIGITAL ADOPTION LEARNING CONTENT CREATOR
- TECHNOLOGY & DESIGN BUSINESS ANALYST
- INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGER
- SENIOR NSE CLOUD ARCHITECTURE AND ASSURANCE MANAGER
- TECHNOLOGY COMPLIANCE AND INTERNAL AUDIT MANAGER
- JUNIOR TRANSFER PRICING CONSULTANT
- PROJECT MANAGEMENT OFFICER (PMO)
- STRATEGY CONSULTANT
- JUNIOR DEVELOPER (SOLUTION ENGINEER)
- STRATEGY & BUSINESS DESIGN CONSULTANT
- CONSULTANTS IN EU STRATEGY & BUSINESS
- AUDIT ASSISTANTS
- PAYROLL CONSULTANTS
26
ΑΒ Βασιλόπουλος
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΩΝ
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
- ΚΡΕΟΠΩΛΕΣ
- ΤΑΜΙΕΣ
- ΟΔΗΓΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ)
27
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ (ΟΛΥΜΠΟΣ – ΤΥΡΑΣ – ΡΟΔΟΠΗ – ΚΛΙΑΦΑΣ – ΔΟΥΜΠΙΑ)
- ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)
- ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ)
28
ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε.
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
29
LIDL ΕΛΛΑΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
- ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
- AREA MANAGER
30
ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ / ΤΡΙΕΣ
- ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
- ΛΟΓΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ / LOGISTICS
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
31
Vodafone
- SALES ADVISORS
- HUNTERS
- FAMILY ADVISORS
- INTERNET SPECIALISTS
- TLM AGENT
- BUSINESS ADVISORS
32
METLEN ENERGY κ' METALS AE/ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΜΕΤΚΑ
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ)
- ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
- ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
- ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ
33
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ
- ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΓΕΩΛΟΓΟΙ
- ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
- DATA ANALYSTS
34
ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
- ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΟΔΗΓΟΙ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
35
ECO-AIR
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
36
ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΠΕΙΣ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ (Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
37
ADRITEC EUROPE SA
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
38
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΑΕΙ & ΤΕΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΕΙ & ΤΕΙ
- ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ- ΦΟΡΤΩΤΗ
- ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΕΣ
- ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Γ΄ & Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
39
LYKOMITROS STEEL SA
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
- ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ / ΓΕΡΑΝΟΥ
- ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
40
ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕΤ
- PROCESS ENGINEER
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
41
ΑΓΡΟΣΥΜΒΟΥΛΗ Δ. ΝΤΟΓΚΟΥΛΗΣ - Ε. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ Ο.Ε.
- ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ
- ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
42
EDACON BUILDING SOLUTIONS
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
- ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
43
Keller Williams One - Κ.Κολοβός & ΣΙΑ Ε.Ε.
- ΜΕΣΙΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ