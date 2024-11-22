35η «Ημέρα Καριέρας»: Ο πίνακας με τις 43 επιχειρήσεις που προσφέρουν πάνω από 1.200 θέσεις εργασίας

Επιτόπου αρχικές συνεντεύξεις για θέσεις εργασίας σε πολλούς επαγγελματικούς κλάδους και χιλιάδες ευκαιρίες απασχόλησης, αναμένουν τους πολίτες που αναζητούν δουλειά, στην «Ημέρα Καριέρας», που διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), το Σάββατο 23 Νοεμβρίου στη Λάρισα.

Γιάννης Φιλιππάκος

35η «Ημέρα Καριέρας»: Ο πίνακας με τις 43 επιχειρήσεις που προσφέρουν πάνω από 1.200 θέσεις εργασίας
ΕΡΓΑΣΙΑ
1'

Η «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) έρχεται στη Λάρισα το Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2024, στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial (Φαρσάλων 182, 413 35), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Εκπρόσωποι 43 επιχειρήσεων θα βρίσκονται στην εκδήλωση, αναζητώντας υποψήφιους για 1.200 θέσεις εργασίας σε διαφορετικές ειδικότητες και για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης.

Η είσοδος είναι δωρεάν και η δήλωση συμμετοχής βρίσκεται στη διεύθυνση ΕΔΩ.

Η προεγγραφή είναι προαιρετική και παρέχει τη δυνατότητα επιλογής ώρας προσέλευσης (time slot), ώστε οι πολίτες να αποφύγουν καθυστερήσεις κατά την είσοδο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με εκπροσώπους επιχειρήσεων, που αναζητούν προσωπικό, χωρίς να απαιτείται προκαθορισμένο ραντεβού.

Ο πίνακας με τις επιχειρήσεις και τις προσφερόμενες ειδικότητες

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

  • ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
  • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (SOCIAL MEDIA)
  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

2

RONTIS HELLAS AEBE

  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

3

CQS AE

  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΗ - 8ΩΡΗ Η΄ 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΗ - 8ΩΡΗ Η΄ 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ NOVA - 8ΩΡΗ Η΄ 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  • GERMAN CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - B2B ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - B2B ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

4

ΟΤΕ Α.Ε. || Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
  • SALES REPRESENTATIVE - COSMOTE
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ - FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • CUSTOMER EXPERIENCE TECHNICIAN (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ)
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - 8/6ΩΡΟ

5

ΜΕΣΣΑΡΙΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ

  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (STRUCTURAL ENGINEER)
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ (ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ)
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ)

6

  1. ΝΕΝΔΟΣ- ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΕ – Goody’s Burger House – Flocafe Espresso Room
  2. Ε.Ζ.Ε.Ε. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ
  • BARISTA
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ
  • ΨΗΣΤΗΣ/ΣΤΡΕ
  • ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
  • BARISTA ΓΙΑ FLOCAFE
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ GOODY'S
  • ΨΗΣΤΗΣ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
  • ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ MINI MARKET
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

7

ΕΛΒΑΚ ΑΕ

  • ΥΠΑΛΛΟΙΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  • ΓΕΩΠΟΝΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • LOGISTICS
  • ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

8

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΔΙΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
  • ΨΥΚΤΙΚΟΙ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

9

ALFA WOOD GROUP AEBE

  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΞΥΛΟΥ
  • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΛΑΡΚ)
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΞΥΛΟΥ
  • ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
  • ΟΔΗΓΟΙ

10

COSMOS ALUMINIUM A.E.

  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

11

Lariplast S.A.

  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (BACK OFFICE)
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)

12

ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ

  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)
  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

13

ΠΑΡΚΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ JOIST

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 4-17 ΕΤΩΝ (ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ, ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗ)
  • INNOVATION MANAGERS

14

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

  • ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
  • ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ

15

ΑΝΙΜUS

  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
  • ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

16

INTER ENGINEERING

  • ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

17

DRAMALIOTIS

  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ PROJECT MANAGMENT / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

18

FOODSURFING ΕΠΕ

  • ΒΟΘΗΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

19

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΙΕΚ ΓΙΑΤΣΟΣ

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
    • ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
    • ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΜΟΔΑ (ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΜΑΚΙΓΙΑΖ, ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ, ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΚΟΠΤΙΚΗ ΡΑΠΤΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΔΑΣ)
    • ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ MARKETING
    • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ – ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
    • ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ, ΨΥΚΤΙΚΟΙ, ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ)
    • ΥΓΕΙΑ ( ΙΑΤΡΟΙ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΡΑΔΙΟΛΟΓΟΙ, ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ)
    • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ( ΔΙΑΚΟΣΜΙΤΕΣ, ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ)
    • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
  • ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
    • ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
    • MARKETING
    • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
    • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

20

SKIATHOS PALACE HOTEL ALKYON HOTEL

  • SALES & REVENUE MANAGER
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ / RECEPTIONIST
  • ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • GUEST RELATIONS OFFICER
  • BELLBOY – GRΟΟM
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ - ΛΙΝΟΘΗΚΗΣ
  • F&B MANAGER
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α΄ (A LA CARTE - ΤΗΓΑΝΙΑ - ΖΕΣΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ)
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ (A LA CARTE - ΣΧΑΡΕΣ - ΨΗΣΤΗΣ)
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ (A LA CARTE - ΣΑΛΑΤΕΣ - ΚΡΥΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ)
  • ΒΟΗΘΟΣ Β΄ - Γ΄ ΜΑΓΕΙΡΑ (BUFFET BREAKFAST & A LA CARTE)
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ BUFFET / ΚΑΝΤΙΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-BEACH CANTEEN
  • ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ & ΒΟΗΘΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
  • ΨΗΣΤΗΣ - ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
  • ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΣ/Α
  • MAITRE D’ HOTEL
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α΄
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ B΄
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ A LA CARTE RESTAURANT
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
  • POOL BOY / SERVICE ΠΙΣΙΝΑΣ
  • BARMAN
  • BAR-BARISTA-CAFE / ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-BEACH BAR
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ / ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-BEACH BAR
  • ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ / ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-BEACH BAR
  • ΙΤ MANAGER
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
  • LIFEGUARD / ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ
  • ΜΑΣΕΡ/ΜΑΣΕΖ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ - ΚΗΠΟΥΡΟΣ

21

INTERCOMM FOODS S.A.

  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
  • TΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ

22

ZeniΘ Gas&Light

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  • INTERNAL CALL CENTER AGENT - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ HR
  • SALES COORDINATOR ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΘΕΣΣΑΛΙΑ

23

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  • SALES ACCOUNT MANAGER
  • ERP CONSULTANT

(ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)

24

AEGEO SPAS

  • SPA THERAPIST
  • SPA MANAGER ASSISTANT
  • SPA MANAGER
  • SPA PROMOTER

25

Deloitte

  • JUNIOR / EXPERIENCED SAP DEVELOPER (ABAP, FIORI, PI/PO, CPI, BTP)
  • ANGULAR DEVELOPER
  • SENIOR ERP DEVELOPER
  • JUNIOR CLOUD DEVELOPER
  • DATA PRIVACY CONSULTANT
  • IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT SENIOR CONSULTANT
  • IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT CONSULTANT
  • MANAGEMENT ASSISTANT
  • BUSINESS OPERATIONS SUPPLY CHAIN
  • TESTING & VALIDATION
  • LIFE SCIENCE COMPLIANCE
  • IFRS CONSULTANT / SENIOR CONSULTANT
  • SUSTAINABILITY ESG REPORTING
  • SENIOR CYBER SECURITY - SAP SPECIALIST
  • TREASURY SYSTEMS CONSULTANT
  • JUNIOR RISK MODELLING & VALIDATION CONSULTANT
  • SUSTAINABILITY CIRCULAR ECONOMY
  • ASSISTANT ACCOUNTANT-CONSULTANT
  • DIGITAL ADOPTION LEARNING CONTENT CREATOR
  • TECHNOLOGY & DESIGN BUSINESS ANALYST
  • INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGER
  • SENIOR NSE CLOUD ARCHITECTURE AND ASSURANCE MANAGER
  • TECHNOLOGY COMPLIANCE AND INTERNAL AUDIT MANAGER
  • JUNIOR TRANSFER PRICING CONSULTANT
  • PROJECT MANAGEMENT OFFICER (PMO)
  • STRATEGY CONSULTANT
  • JUNIOR DEVELOPER (SOLUTION ENGINEER)
  • STRATEGY & BUSINESS DESIGN CONSULTANT
  • CONSULTANTS IN EU STRATEGY & BUSINESS
  • AUDIT ASSISTANTS
  • PAYROLL CONSULTANTS

26

ΑΒ Βασιλόπουλος

  • ΠΩΛΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΩΝ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
  • ΚΡΕΟΠΩΛΕΣ
  • ΤΑΜΙΕΣ
  • ΟΔΗΓΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ)

27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ (ΟΛΥΜΠΟΣ – ΤΥΡΑΣ – ΡΟΔΟΠΗ – ΚΛΙΑΦΑΣ – ΔΟΥΜΠΙΑ)

  • ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)
  • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ)

28

ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε.

  • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

29

LIDL ΕΛΛΑΣ

  • ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • AREA MANAGER

30

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ

  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ / ΤΡΙΕΣ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
  • ΛΟΓΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ / LOGISTICS
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

31

Vodafone

  • SALES ADVISORS
  • HUNTERS
  • FAMILY ADVISORS
  • INTERNET SPECIALISTS
  • TLM AGENT
  • BUSINESS ADVISORS

32

METLEN ENERGY κ' METALS AE/ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΜΕΤΚΑ

  • ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ)
  • ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
  • ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ

33

ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
  • ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ
  • ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΓΕΩΛΟΓΟΙ
  • ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
  • DATA ANALYSTS

34

ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

  • ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  • ΟΔΗΓΟΙ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

35

ECO-AIR

  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

36

ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΠΕΙΣ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.

  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ (Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

37

ADRITEC EUROPE SA

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

38

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΑΕΙ & ΤΕΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΕΙ & ΤΕΙ
  • ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ- ΦΟΡΤΩΤΗ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΕΣ
  • ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Γ΄ & Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ

39

LYKOMITROS STEEL SA

  • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
  • ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ / ΓΕΡΑΝΟΥ
  • ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

40

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕΤ

  • PROCESS ENGINEER
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

41

ΑΓΡΟΣΥΜΒΟΥΛΗ Δ. ΝΤΟΓΚΟΥΛΗΣ - Ε. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ Ο.Ε.

  • ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ
  • ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

42

EDACON BUILDING SOLUTIONS

  • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
  • ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

43

Keller Williams One - Κ.Κολοβός & ΣΙΑ Ε.Ε.

  • ΜΕΣΙΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ αποτελεί έναν κόμβο αδιαμεσολάβητης διασύνδεσης πολιτών και επιχειρήσεων, που δίνει τη δυνατότητα για επιτόπου αρχικές συνεντεύξεις εργασίας και διευκολύνει όσους αναζητούν δουλειά να ενημερωθούν για τις πιο περιζήτητες γνώσεις και δεξιότητες από τις επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη Λάρισα και στην ευρύτερη περιοχή.

Σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, εξειδικευμένοι εργασιακοί σύμβουλοι και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) θα ενημερώνουν τους πολίτες για τις δράσεις και τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

Όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη ΜΕΜΜΕ είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/memme.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
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Δύσκολες ώρες για την Δέσποινα Μοιραράκη - «Κάτι δεν πήγε καλά στο χειρουργείο»

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ΑΣΕΠ ΠΔΑ/2024: Στις 7 Δεκεμβρίου η γραπτή εξέταση για έξι προσκλήσεις που αφορούν στελέχη της δημόσιας διοίκησης

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Συρία: 82 νεκροί από βομβαρδισμούς του Ισραήλ στην Παλμύρα

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ΔΥΠΑ: «Τρέχουν» οι αιτήσεις για το πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας 25.000 νέων

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Οι μεταλλαγμένοι βάτραχοι του Τσέρνομπιλ ξαναγράφουν την Ιστορία - Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες

01:18ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Τουλάχιστον 12 νεκροί και 50 τραυματίες από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο τμήμα της χώρας

00:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανεπηρέαστη η Wall Street από τα «τύμπανα» του παγκόσμιου πολέμου

00:32ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν προειδοποιεί για τον κίνδυνο ενός πυρηνικού πολέμου

00:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Έκτη σερί νίκη ο Ολυμπιακός, ανέβηκε στο 8-3 | Η βαθμολογία και τα highlights

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ληστεία με απειλή μαχαιριού σε κατάστημα στους Αμπελόκηπους

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: «Είχα άγιο και σώθηκα» - Ο αέρας έριξε τεράστιο δέντρο πάνω στο αυτοκινητό του

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Μεγάλη Βρετανία - Ελλάδα 73-72: «Κατάρρευση» στο Λονδίνο από το +17

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Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου - Μπαίνουμε στην «καρδιά του χειμώνα» - Έρχονται χιόνια, νωρίτερα φέτος τα Χριστούγεννα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

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Oreshnik: Ο Πούτιν παρουσίασε το «μυστικό όπλο» που χτύπησε την Ουκρανία - Ήταν η πρώτη δοκιμή του

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Παίρνουν το τιμόνι από τους 70άρηδες - Τι αναφέρει ευρωπαϊκή οδηγία

19:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο VOUCHER για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιους αφορά

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Πάτρα - Κώστας Καραμανλής: Αιχμές για διαγραφή Σαμαρά και «woke ατζέντα»

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Ανεβαίνει η ένταση στο Αιγαίο: Ετοιμάζουν κλίμα για νέα αντιπαράθεση στην Κάσο τουρκικά ΜΜΕ

17:53ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέρμα οι «σακαράκες»: Δύσκολες μέρες για τους κατόχους παλαιών ΙΧ – Εξετάζεται η υποχρεωτική απόσυρση

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Μενίδι: Τρεις γυναίκες Ρομά πλησίασαν ηλικιωμένη σε σούπερ μάρκετ και της έκλεψαν 1.500 ευρώ

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Οι 20 φωτογραφίες που οι ζάμπλουτοι Σεΐχηδες του Ντουμπάι κρύβουν από τον κόσμο και διέρρευσαν

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Θαυματουργό μυστικό από τους μοναχούς του Αγίου Όρους - Πώς προστατεύονται από τον καρκίνο

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Καιρός: «Κόκκινη» προειδοποίηση από τον Θοδωρή Κολυδά - Πότε επιστρέφουν τα χιόνια

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Θεσσαλονίκη: Μπήκε στην καφετέρια κραδαίνοντας μαχαίρι και πήρε το ταμείο

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Καιρός: Έρχεται κατακρήμνιση - Άμεση ψυχρή εισβολή με χιόνια και στην Πάρνηθα

15:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Γεροβασίλη: Αποστάτες Θεοδώρα Τζάκρη και Γιώτα Πούλου

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Υπόθεση «καφετζού»: Η επιστολή του «Σουλεϊμάν», το «αμίλητο νερό» και τα ντοκουμέντα της απάτης

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Αυτός θα είναι ο καιρός τον Δεκέμβριο – Τι λένε οκτώ μετεωρολογικά κέντρα

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