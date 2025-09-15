ΑΣΕΠ 1Κ/2024: Υγειονομικές εξετάσεις υποψηφίων για τη Δημοτική Αστυνομία

Σε υγειονομικές εξετάσεις καλούνται να υποβληθούν 2.391 υποψήφιοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), οι οποίοι συμμετέχουν στη διαδικασία πλήρωσης 787 θέσεων στη Δημοτική Αστυνομία, (προκήρυξης 1Κ/2024).

Τα ονόματα των υποψηφίων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), όπου τίθενται στη διάθεση τους ως συνοδευτικά αρχεία, το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης, παραπεμπτικό για παθολόγο/γενικό ιατρό και παραπεμπτικό για ψυχίατρο.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προβούν στη διενέργεια:

α) των προβλεπόμενων μικροβιολογικών εξετάσεων και

β) ακτινογραφίας θώρακα και εν συνεχεία να προσκομίσουν τα ανωτέρω αποτελέσματα, το παραπεμπτικό για παθολόγο/γενικό ιατρό, καθώς και το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης στον/στην γνωματεύοντα/ουσα παθολόγο ή γενικό ιατρό, ο οποίος θα προχωρήσει στη συμπλήρωση της σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης.

Αντιστοίχως, για τη διενέργεια της ψυχιατρικής εξέτασης, απαιτείται η προσκόμιση του παραπεμπτικού για ψυχίατρο και του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης στον/στην γνωματεύοντα/ουσα ψυχίατρο, προκειμένου να συμπληρωθεί η αντίστοιχη γνωμάτευση.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την πλήρη συμπλήρωση του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης από τους/τις δύο γνωματεύοντες/ουσες ιατρούς, το εν λόγω έντυπο θα πρέπει να σαρωθεί σε ευκρινή μορφή και να υποβληθεί, αποκλειστικά σε μορφή αρχείου PDF μεγέθους έως 2MB.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενη με το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) επιλέγοντας την αίτηση «1Κ/2024 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Υποβολή Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης».

Από σήμερα οι αιτήσεις

Η προθεσμία υποβολής των ανωτέρω αιτήσεων, ξεκινά στις 15 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 06 Οκτωβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Επίσης, οι προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 6 Οκτωβρίου 2025 και όχι νωρίτερα από τις 6 Ιουλίου 2025.