ΑΣΕΠ 2Γ/2025: Οδηγίες προς τους υποψηφίους της γραπτής ηλεκτρονικής εξέτασης

H Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) ανακοινώνει ότι από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 θα διεξαχθεί η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση, που προβλέπεται στην Προκήρυξη 2Γ/2025 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 33/22.07.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.) και αφορά στην πλήρωση 145 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Διοικητικού Προξενικού στο Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 5166/2024 (Α΄ 206), καθώς και τα άρθρα 8-27 του ν. 4765/2021 (Α΄6).

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις της OTEAcademy (Σπάρτης 1 και Πέλικα, 151 22, Μαρούσι Αττικής), σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Α. Υποψήφιοι που έχουν επιλέξει ως ξένη γλώσσα τα Αγγλικά

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι στο πλαίσιο του μαθήματος «Ξένη γλώσσα» επιθυμούν να εξετασθούν στα Αγγλικά, θα εξετασθούν με βάση το ονοματεπώνυμό τους ως εξής:

ΒΑΡΔΙΑ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ (ΑΠΟ) ΕΠΩΝΥΜΟ (ΕΩΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 Α' 08:30 ΑΒ*****Υ ΕΛΕΝΗ ΓΡ*******Υ ΠΟΛ****Υ ΔΑΝΑΗ 29/10/2025 Β' 13:30 ΓΡΗΓ*****Η ΑΛΚΥΟΝΗ ΚΑΡ******Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 29/10/2025 ΠΕΜΠΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 Γ' 08:30 ΚΑΡ****** ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝ***Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/10/2025 Δ' 13:30 ΜΑΝ*****ΣΕ ΙΑΣΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠ*****Η Κ***Η 30/10/2025 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 Ε' 08:30 ΠΑΠ*****Η Κ***Α ΣΤΡΑΤ******Υ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 31/10/2025 ΣΤ' 13:30 ΣΤΡΑΤ**** ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜ*** ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 31/10/2025

Επισημαίνεται ότι δεν εμφανίζονται τα πλήρη επώνυμα και σε ορισμένες περιπτώσεις και τα κύρια ονόματα για λόγους διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων.

Β. Υποψήφιοι που έχουν επιλέξει ως ξένη γλώσσα τα Γαλλικά

Όλοι οι υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι στο πλαίσιο του μαθήματος «Ξένη γλώσσα» επιθυμούν να εξετασθούν στα Γαλλικά, θα εξετασθούν αποκλειστικά την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, στις 13:30 (Βάρδια ΣΤ΄).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 30΄ Κείμενο με ερωτήσεις επί του περιεχομένου του 1-100 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΑΛΛΙΚΑ 60΄ Κείμενο με ερωτήσεις επί του περιεχομένου του

Μετάφραση φράσεων από την ελληνική στην ξένη γλώσσα

Μετάφραση φράσεων από την ξένη γλώσσα στην ελληνική 1-100 ΔΙΚΑΙΟ 60΄ Ερωτήσεις 1-100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 30΄ Ερωτήσεις 1-100

Οι οδηγίες

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο 30 λεπτά πριν την αντίστοιχη αναγραφόμενη ώρα εξέτασης , άλλως δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος.

, άλλως δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος. Την ημέρα της εξέτασης, οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, το διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο παραστατικό της ταυτοπροσωπίας τους που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία, καθώς δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στη διαδικασία σε υποψηφίους, των οποίων η ταυτότητα δεν μπορεί να διαπιστωθεί. Επισημαίνεται ότι δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 περί ταυτοποίησης μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile application) της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), δεδομένου ότι τα κινητά τηλέφωνα των υποψηφίων πρέπει να είναι απενεργοποιημένα, τόσο κατά την είσοδό τους στις αίθουσες εξετάσεων όσο και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους σε αυτές, προς διασφάλιση της αδιάβλητης διεξαγωγής της διαδικασίας.

Στην περίπτωση που υπάρχει μεταβολή των προσωπικών στοιχείων των υποψηφίων από τα δηλωθέντα στην αίτησή τους στοιχεία ταυτότητας, θα πρέπει κατά την ημέρα της εξέτασης να προσκομίσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση εκδοθείσα μέσω gov.gr.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν μαζί τους δύο (2) στιλό και νερό.

Δεν επιτρέπεται η χρήση βιβλίων, γραπτών σημειώσεων ή άλλου είδους βοηθημάτων και υπολογιστικών μηχανών. Υποψήφιοι που αρνούνται να παραδώσουν βοήθημα ή άλλο μέσο ή αντικείμενο, το οποίο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν, αποβάλλονται από την αίθουσα.

Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον . Κατά τη διάρκεια παραμονής των υποψηφίων στις αίθουσες εξετάσεων, τα κινητά τηλέφωνα και τα έξυπνα ρολόγια (smartwatches) πρέπει να είναι απενεργοποιημένα και τοποθετημένα στο πάτωμα, δίπλα στο κάθισμα του κατόχου τους. Υποψήφιοι που δεν συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και τις οδηγίες του υπεύθυνου της αίθουσας ή του επιτηρητή ή διαταράσσουν την τάξη ή χρησιμοποιούν μέσα επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον ή δολιεύονται γενικώς την εξέταση, αποβάλλονται από την αίθουσα.

. Κατά τη διάρκεια παραμονής των υποψηφίων στις αίθουσες εξετάσεων, τα κινητά τηλέφωνα και τα έξυπνα ρολόγια (smartwatches) πρέπει να είναι απενεργοποιημένα και τοποθετημένα στο πάτωμα, δίπλα στο κάθισμα του κατόχου τους. Υποψήφιοι που δεν συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και τις οδηγίες του υπεύθυνου της αίθουσας ή του επιτηρητή ή διαταράσσουν την τάξη ή χρησιμοποιούν μέσα επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον ή δολιεύονται γενικώς την εξέταση, αποβάλλονται από την αίθουσα. Η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση περιλαμβάνει την εξέταση των ακόλουθων τεσσάρων (4) μαθημάτων με τη μέθοδο ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και η συνολική της διάρκεια είναι τρεις (3) ώρες.

1. ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ / ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

2. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΑΓΓΛΙΚΑ Ή ΓΑΛΛΙΚΑ

3. ΔΙΚΑΙΟ

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ

Δεν υπάρχει διάλειμμα μεταξύ των εξεταζόμενων μαθημάτων.

μεταξύ των εξεταζόμενων μαθημάτων. Δεν επιτρέπεται αποχώρηση των υποψηφίων πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης και των τεσσάρων μαθημάτων.

των υποψηφίων πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης και των τεσσάρων μαθημάτων. Κάθε εξεταζόμενο μάθημα έχει συντελεστή βαρύτητας 25% και βάση βαθμολογίας εξήντα (60) μονάδες, ενώ η βάση για τη συνολική σταθμισμένη βαθμολογία της γραπτής εξέτασης, κάτω της οποίας ο υποψήφιος θεωρείται μη επιτυχών είναι εξήντα (60) μονάδες και εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.

Στη συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία δεν εφαρμόζεται αρνητική βαθμολόγηση.

Υπενθυμίζεται ότι για τη διευκόλυνση της διαδικασίας και την ταχύτερη εξυπηρέτησή τους κατά την ημέρα της εξέτασης, οι υποψήφιοι καλούνται να εισέλθουν με τους κωδικούς taxisnet στην πλατφόρμα e-Ραντεβού προκειμένου να εκτυπώσουν την κράτηση που έχει δημιουργηθεί και ακολούθως να την έχουν μαζί τους την ημέρα της εξέτασης.

Για πληροφορίες μόνο κατά τις ημέρες του διαγωνισμού (29-31 Οκτωβρίου 2025) μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 210-6114892 και 6952008900 και 6952008895