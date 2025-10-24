ΑΣΕΠ 2Γ/2025: Οδηγίες προς τους υποψηφίους της γραπτής ηλεκτρονικής εξέτασης

Οι οδηγίες και το πλήρες πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων για τις 145 μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Εξωτερικών

Newsbomb

ΑΣΕΠ 2Γ/2025: Οδηγίες προς τους υποψηφίους της γραπτής ηλεκτρονικής εξέτασης
Eurokinissi
ΕΡΓΑΣΙΑ
4'

H Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) ανακοινώνει ότι από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 θα διεξαχθεί η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση, που προβλέπεται στην Προκήρυξη 2Γ/2025 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 33/22.07.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.) και αφορά στην πλήρωση 145 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Διοικητικού Προξενικού στο Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 5166/2024 (Α΄ 206), καθώς και τα άρθρα 8-27 του ν. 4765/2021 (Α΄6).

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις της OTEAcademy (Σπάρτης 1 και Πέλικα, 151 22, Μαρούσι Αττικής), σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Α. Υποψήφιοι που έχουν επιλέξει ως ξένη γλώσσα τα Αγγλικά

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι στο πλαίσιο του μαθήματος «Ξένη γλώσσα» επιθυμούν να εξετασθούν στα Αγγλικά, θα εξετασθούν με βάση το ονοματεπώνυμό τους ως εξής:

ΒΑΡΔΙΑ

ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ (ΑΠΟ)

ΕΠΩΝΥΜΟ (ΕΩΣ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

Α'

08:30

ΑΒ*****Υ ΕΛΕΝΗ

ΓΡ*******Υ ΠΟΛ****Υ ΔΑΝΑΗ

29/10/2025

Β'

13:30

ΓΡΗΓ*****Η ΑΛΚΥΟΝΗ

ΚΑΡ******Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

29/10/2025

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

Γ'

08:30

ΚΑΡ****** ΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΑΝ***Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

30/10/2025

Δ'

13:30

ΜΑΝ*****ΣΕ ΙΑΣΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΠ*****Η Κ***Η

30/10/2025

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

Ε'

08:30

ΠΑΠ*****Η Κ***Α

ΣΤΡΑΤ******Υ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

31/10/2025

ΣΤ'

13:30

ΣΤΡΑΤ**** ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΨΩΜ*** ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

31/10/2025

Επισημαίνεται ότι δεν εμφανίζονται τα πλήρη επώνυμα και σε ορισμένες περιπτώσεις και τα κύρια ονόματα για λόγους διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων.

Β. Υποψήφιοι που έχουν επιλέξει ως ξένη γλώσσα τα Γαλλικά

Όλοι οι υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι στο πλαίσιο του μαθήματος «Ξένη γλώσσα» επιθυμούν να εξετασθούν στα Γαλλικά, θα εξετασθούν αποκλειστικά την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, στις 13:30 (Βάρδια ΣΤ΄).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

30΄

Κείμενο με ερωτήσεις επί του περιεχομένου του

1-100

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΑΛΛΙΚΑ

60΄

  • Κείμενο με ερωτήσεις επί του περιεχομένου του
  • Μετάφραση φράσεων από την ελληνική στην ξένη γλώσσα
  • Μετάφραση φράσεων από την ξένη γλώσσα στην ελληνική

1-100

ΔΙΚΑΙΟ

60΄

Ερωτήσεις

1-100

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ

30΄

Ερωτήσεις

1-100

Οι οδηγίες

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο 30 λεπτά πριν την αντίστοιχη αναγραφόμενη ώρα εξέτασης, άλλως δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος.
  • Την ημέρα της εξέτασης, οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, το διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο παραστατικό της ταυτοπροσωπίας τους που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία, καθώς δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στη διαδικασία σε υποψηφίους, των οποίων η ταυτότητα δεν μπορεί να διαπιστωθεί. Επισημαίνεται ότι δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 περί ταυτοποίησης μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile application) της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), δεδομένου ότι τα κινητά τηλέφωνα των υποψηφίων πρέπει να είναι απενεργοποιημένα, τόσο κατά την είσοδό τους στις αίθουσες εξετάσεων όσο και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους σε αυτές, προς διασφάλιση της αδιάβλητης διεξαγωγής της διαδικασίας.

Στην περίπτωση που υπάρχει μεταβολή των προσωπικών στοιχείων των υποψηφίων από τα δηλωθέντα στην αίτησή τους στοιχεία ταυτότητας, θα πρέπει κατά την ημέρα της εξέτασης να προσκομίσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση εκδοθείσα μέσω gov.gr.

  • Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν μαζί τους δύο (2) στιλό και νερό.
  • Δεν επιτρέπεται η χρήση βιβλίων, γραπτών σημειώσεων ή άλλου είδους βοηθημάτων και υπολογιστικών μηχανών. Υποψήφιοι που αρνούνται να παραδώσουν βοήθημα ή άλλο μέσο ή αντικείμενο, το οποίο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν, αποβάλλονται από την αίθουσα.
  • Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια παραμονής των υποψηφίων στις αίθουσες εξετάσεων, τα κινητά τηλέφωνα και τα έξυπνα ρολόγια (smartwatches) πρέπει να είναι απενεργοποιημένα και τοποθετημένα στο πάτωμα, δίπλα στο κάθισμα του κατόχου τους. Υποψήφιοι που δεν συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και τις οδηγίες του υπεύθυνου της αίθουσας ή του επιτηρητή ή διαταράσσουν την τάξη ή χρησιμοποιούν μέσα επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον ή δολιεύονται γενικώς την εξέταση, αποβάλλονται από την αίθουσα.
  • Η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση περιλαμβάνει την εξέταση των ακόλουθων τεσσάρων (4) μαθημάτων με τη μέθοδο ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και η συνολική της διάρκεια είναι τρεις (3) ώρες.

1. ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ / ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

2. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΑΓΓΛΙΚΑ Ή ΓΑΛΛΙΚΑ

3. ΔΙΚΑΙΟ

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ

  • Δεν υπάρχει διάλειμμα μεταξύ των εξεταζόμενων μαθημάτων.
  • Δεν επιτρέπεται αποχώρηση των υποψηφίων πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης και των τεσσάρων μαθημάτων.
  • Κάθε εξεταζόμενο μάθημα έχει συντελεστή βαρύτητας 25% και βάση βαθμολογίας εξήντα (60) μονάδες, ενώ η βάση για τη συνολική σταθμισμένη βαθμολογία της γραπτής εξέτασης, κάτω της οποίας ο υποψήφιος θεωρείται μη επιτυχών είναι εξήντα (60) μονάδες και εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.
  • Στη συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία δεν εφαρμόζεται αρνητική βαθμολόγηση.

Υπενθυμίζεται ότι για τη διευκόλυνση της διαδικασίας και την ταχύτερη εξυπηρέτησή τους κατά την ημέρα της εξέτασης, οι υποψήφιοι καλούνται να εισέλθουν με τους κωδικούς taxisnet στην πλατφόρμα e-Ραντεβού προκειμένου να εκτυπώσουν την κράτηση που έχει δημιουργηθεί και ακολούθως να την έχουν μαζί τους την ημέρα της εξέτασης.

Για πληροφορίες μόνο κατά τις ημέρες του διαγωνισμού (29-31 Οκτωβρίου 2025) μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 210-6114892 και 6952008900 και 6952008895

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:08ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύψεις από το νέο βιβλίο του Στόλτενμπεργκ: Τι έγινε όταν η Τουρκία έριξε το ρωσικό αεροσκάφος το 2015 - Οι προσωπικές του σχέσεις με τον Ερντογάν, το καλαμπόκι και το iPad

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Νέες αιχμές από την ανηψιά του 68χρονου - «Φωτογραφίζει» ως δράστες πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον - Βίντεο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Από το πάρτυ της Καλλιθέας στο μοιραίο κλαμπ - «Ήπιαμε ένα μπουκάλι βότκα και πήγαμε στο μαγαζί», αναφέρει φίλη της 16χρονης - Βίντεο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρούν σταδιακά οι καταιγίδες και ανεβαίνει η θερμοκρασία – Η πρόγνωση μέχρι την 28η Οκτωβρίου

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Μεξικό: Εντοπίστηκαν 48 σακούλες με ανθρώπινα λείψανα

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 24 Οκτωβρίου

04:36ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Γ/2025: Οδηγίες προς τους υποψηφίους της γραπτής ηλεκτρονικής εξέτασης

04:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου

03:58ΕΘΝΙΚΑ

Πρόσκληση για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την 2025 ΣΤ'/ΕΣΣΟ – Όλες οι πληροφορίες

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν: «Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030 παρέχει κάλυψη 360 μοιρών»

03:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Νέα ώθηση στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα – Ευελιξία για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

02:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής: Νέα δέσμη κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας – Ακλόνητη στήριξη στην Ουκρανία

02:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ δηλώνει βέβαιος πως το Ισραήλ δεν πρόκειται να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη

01:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Conference League: Τα highlights του ΑΕΚ – Αμπερντίν | Αποτελέσματα και βαθμολογία

01:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Σπουδαίες νίκες για Ζαλγκίρις και Χάποελ, «διπλό» η Βαλένθια

01:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανεπηρέαστη η Wall Street από τις κυρώσεις Τραμπ σε Ρωσία

00:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Με εκκρεμές casus belli και αμφισβήτηση κυριαρχίας στο Αιγαίο, η Τουρκία δεν έχει θέση στο πρόγραμμα SAFE

00:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης : «Πόλεμος» Υπουργείου Εθνικής Άμυνας – δήμου Αθηναίων για την καθαριότητα στο Μνημείο

00:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Ανέβηκε 20ος ο ΠΑΟΚ, στην 22η θέση ο Παναθηναϊκός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Από το πάρτυ της Καλλιθέας στο μοιραίο κλαμπ - «Ήπιαμε ένα μπουκάλι βότκα και πήγαμε στο μαγαζί», αναφέρει φίλη της 16χρονης - Βίντεο

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Μάνος Χατζιδάκις: Η τυχαία συνάντηση που τον ενέπνευσε να γράψει τον «Κεμάλ» και η μουσική απάντηση του Ρασούλη 30 χρόνια μετά 

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

21:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αποθηκευμένο στο κινητό του εργοδότη του 22χρονου το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ - Τον είχε καταχωρημένο με υποκοριστικό

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τέσσερις μέρες Άνοιξη και μετά ριζική αλλαγή - Τι θα γίνει με την κακοκαιρία την 28η Οκτωβρίου

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Υπό κατάληψη το σχολείο που φοιτούσε - Τι καταγγέλλουν οι συμμαθητές της

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην αιγυπτιακή «Area 51»: Το υπόγειο που έχει σφραγίσει ο στρατός και δεν επιτρέπεται η είσοδος

00:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης : «Πόλεμος» Υπουργείου Εθνικής Άμυνας – δήμου Αθηναίων για την καθαριότητα στο Μνημείο

06:32LIFESTYLE

«Το Περιβόλι του Τρελού»: Ο δίσκος του Σαββόπουλου που άλλαξε για πάντα το ελληνικό τραγούδι

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο τζόγου στο NBA: Οι «Πέντε Οικογένειες» της Κόζα Νόστρα και η πληροφορία για ΛεΜπρόν Τζέιμς

21:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Πρώτη η ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, τρίτη η Ελληνική Λύση - Τι λένε οι πολίτες για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

00:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιλ - ΠΑΟΚ 3-4: Τεράστιος «Δικέφαλος» σε επικό ματς! – Μαγικός Κωνσταντέλιας, «αλύγιστος» Τσιφτσής

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: «Σας αγαπώ...» - Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Καλεσμένη σε γάμο σοκαρίστηκε όταν οι νεόνυμφοι της ζήτησαν να πληρώσει το φαγητό της στη δεξίωση

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

19:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας - Έστειλε τη σύζυγό του στο νοσοκομείο από το ξύλο

20:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Συντριπτικά υπέρ της πρότασης Φάμελλου για συμπόρευση με Τσίπρα -Ο Πολάκης μιλά για διάσπαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ