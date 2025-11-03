Ξεκινά το μεγαλύτερο στην ιστορία πρόγραμμα επιδότησης εργασίας για 50.000 νέες θέσεις απασχόλησης

Η πλατφόρμα για εγγραφές αναμένεται να λειτουργήσει εντός της εβδομάδας

ΕΡΓΑΣΙΑ
Το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης και εργασιακής εμπειρίας που έχει υλοποιηθεί ποτέ στην ιστορία της χώρας εκκινεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία περίπου 50.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω.

Το νέο πρόγραμμα, ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ, έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του ποσοστού ανεργίας που επηρεάζει ιδιαίτερα άτομα ηλικίας 30 ετών και άνω, με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους, με τουλάχιστον 24 μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας, στις άνεργες γυναίκες, στους άνεργους μέσης ηλικίας (45-64 ετών), αλλά και σε όσους πλήττονται ή κινδυνεύουν από τη φτώχεια και είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Μέσω του προγράμματος, ενισχύεται η κοινωνική συνοχή και προωθείται η ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ενώ δίνεται η δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε ανέργους 30 ετών και άνω μέσω της τοποθέτησής τους για έξι μήνες σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

«Η μείωση της ανεργίας στο 8,1%, το χαμηλότερο ποσοστό, μετά από 17 χρόνια, είναι αποτέλεσμα συστηματικών και στοχευμένων προσπαθειών, ωστόσο δεν εφησυχάζουμε. Αντίθετα, συνεχίζουμε και εντείνουμε τις προσπάθειές μας, με περαιτέρω πρωτοβουλίες όπως η υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού προγράμματος, που στοχεύει στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας για 50.000 ανέργους, το μέγεθος μιας ολόκληρης πόλης, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η απασχόληση και η τόνωση της αγοράς εργασίας. Στεκόμαστε στο πλευρό των συμπολιτών μας και στηρίζουμε ιδιαιτέρως ομάδες, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι, οι άνεργοι μέσης ηλικίας, οι άνεργες γυναίκες, αλλά και όσους πλήττονται ή βρίσκονται στο όριο της φτώχειας. Ακούμε τις ανάγκες τους, δρομολογούμε την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, τους στηρίζουμε με πράξεις», δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Ειδικότερα, οι ωφελούμενοι θα εργαστούν για έξι μήνες σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος γίνεται μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027 (Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή») και η υποβολή των αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού.

Η διαδικασία για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα έχει ως εξής:

  • Οι άνεργοι υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από τους εργασιακούς συμβούλους από το αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης.
  • Από την πλευρά τους, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του Gov.gr, περιγράφοντας την ειδικότητα και το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων στους οποίους επιθυμούν να παρέχουν θέση απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.
  • Υπεύθυνη για την υλοποίηση της δράσης είναι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η οποία θα διαχειριστεί τις αιτήσεις των επιχειρήσεων, την υπόδειξη των ωφελουμένων που θα καλύψουν τις θέσεις, αλλά και την καταβολή της αποζημίωσής τους.

Η πλατφόρμα για εγγραφές αναμένεται να λειτουργήσει εντός της εβδομάδας.

