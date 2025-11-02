Μην τα αγνοήσεις: Τα 6 σημάδια ότι η δουλειά σου είναι τοξική για την ψυχική σου υγεία
Η εργασία μπορεί να προσφέρει σκοπό, εισόδημα και δημιουργία σημαντικών διαπροσωπικών σχέσεων, αλλά μπορεί και από την άλλη να μετατραπεί σε πηγή ψυχολογικής πίεσης και σωματικής εξάντλησης
Ολοένα και περισσότεροι ψυχολόγοι και life coaches υπογραμμίζουν ότι οι τοξικοί χώροι εργασίας αποτελούν μία αυξανόμενη απειλή για την ψυχική υγεία, συμβάλλοντας στην εξάντληση, το άγχος, την κατάθλιψη και κατ’ επέκταση τις σωματικές νόσους.
Σύμφωνα με ειδικούς ψυχικής υγείας, το «κλειδί» είναι η αναγνώριση των έγκαιρων προειδοποιητικών συμπτωμάτων ενός περιβάλλοντος στο οποίο κυριαρχεί η πίεση και η… τρέλα, προτού αυτά κλιμακωθούν.
Οι ψυχολόγοι εξηγούν ότι η τοξικότητα στον χώρο εργασίας συχνά αναπτύσσεται όταν οι προϊστάμενοι παρουσιάζουν ως κανονικότητα την υπερβολική εργασία και αγνοούν τα όρια των εργαζομένων, ενώ, αυτό συνδυάζεται και από εχθρική επικοινωνία, δίχως σεβασμό.
Όταν παραβιάζονται τα όρια, ο εργαζόμενος αισθάνεται άγχος, αυξάνονται τα επίπεδα κορτιζόλης κι έτσι μεγαλώνει ο κίνδυνος νευρικότητας, αϋπνίας, ακόμη και εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων.
Ακολουθούν 6 σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσεις
- Νιώθετε συνεχώς εξαντλημένοι ή ανήσυχοι για την εργασία.
- Δεν βρίσκετε πλέον σκοπό ή κίνητρο στη δουλειά.
- Υποβόσκει ένα αίσθημα φόβου, ενοχοποίησης ή κουτσομπολιού.
- Δεν υπάρχει σεβασμός στα προσωπικά όρια.
- Νιώθετε ότι σας υποτιμούν ή ότι δεν σας βλέπουν καν στον χώρο εργασίας.
- Συνεχής εναλλαγή προσωπικού και προσθαφαιρέσεις στο έμψυχο δυναμικό.