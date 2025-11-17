Τέλος χρόνου στις αιτήσεις για το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων με επιχορήγηση 14.800 ευρώ

Για λίγο ακόμα θα είναι ανοιχτές είναι οι αιτήσεις για τον Δ΄ κύκλο του προγράμματος επιχειρηματικότητας ανέργων

Μέχρι σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του Δ' κύκλου του προγράμματος επιχειρηματικότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που επιχορηγεί με 14.800 ευρώ τη δημιουργία 850 νέων επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18-60 ετών και αφορά:

  • Τις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Αχαΐας, Σερρών, Ρόδου.
  • Τους Δήμους Περάματος, Κερατσινίου-Δραπετσώνας και Σαλαμίνας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η επιχορήγηση έχει διάρκεια 12 μηνών και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις.

Ειδικότερα:

  • 4.000 ευρώ με την έναρξη δραστηριότητας
  • 5.400 ευρώ μετά τη λήξη του πρώτου εξαμήνου
  • 5.400 ευρώ μετά τη λήξη του δεύτερου εξαμήνου.

Η αίτηση περιλαμβάνει επιχειρηματικό σχέδιο και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ΕΔΩ.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τη ΔΥΠΑ, προκειμένου να επιλεγούν οι επιχειρηματικές προτάσεις, οι οποίες θα ενταχθούν με τη μεθοδολογία της συγκριτικής αξιολόγησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 12.580.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

