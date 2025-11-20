ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2025: Στην ηλεκτρονική κληρωτίδα η επιλογή για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς (ΤΕ)

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε πως προκειμένου να προβεί στην έκδοση των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης και απορριπτέων κατά κλάδο και ειδικότητα των υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την Προκήρυξη 4ΕΑ/2025 (ΦΕΚ 42/τ.ΑΣΕΠ/18.8.2025), γνωστοποιεί ότι θα προχορήσει στην διαδικασία ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας που βασίζεται στην αρχή της τυχαιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α΄/29.1.2019) και στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15.1.2021) όπως ισχύουν, μεταξύ όλων των υποψηφίων, με σκοπό την επιτάχυνση στο χρόνο έκδοσης των αποτελεσμάτων από την αποφυγή κληρώσεων μεταξύ των ισοβαθμούντων.

Στους πίνακες κατάταξης που θα αναρτηθούν, θα εμφανίζεται ο τυχαίος αριθμός για κάθε υποψήφιο και όπου υπάρχουν απόλυτες ισοβαθμίες θα προηγείται ο υποψήφιος με τον μικρότερο αριθμό.

Η ενεργοποίηση της εν λόγω εφαρμογής για τους υποψηφίους, θα διενεργηθεί σήμερα Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, στο κατάστημα του ΑΣΕΠ και ώρα 15:00 παρουσία της Προέδρου της ΚΕΔ των άρθρων 28-30 του ν. 4765/2021.