Προκήρυξη ΟΣΥ 2/2025: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τις 290 προσλήψεις οδηγών

Σε νέες προσλήψεις οδηγών λεωφορείων προχωρά η Ο.ΣΥ., με τη σχετική προκήρυξη να έχει δημοσιευθεί και στη Διαύγεια.

Newsbomb

Προκήρυξη ΟΣΥ 2/2025: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τις 290 προσλήψεις οδηγών
Eurokinissi
ΕΡΓΑΣΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έως και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν και να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της ειδικής πλατφόρμας στο www.osy.gr.

Σύμφωνα με την προκήρυξη 2/2025, προβλέπεται η κάλυψη 290 θέσεων κλάδου ΔΕ Οδηγών, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, βάσει σειράς προτεραιότητας.

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε την προκήρυξη πατώντας εδώ.

Όπως σημειώνει η εταιρεία, «πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις κατευθύνσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η Ο.ΣΥ. δίνει έμφαση στη μείωση του χρόνου μετακίνησης, με προτεραιότητα στις κεντρικές γραμμές που εξυπηρετούν τον μεγαλύτερο αριθμό επιβατών, αλλά και σε ολόκληρο το συγκοινωνιακό δίκτυο.

Η προσθήκη νέων οδηγών και η ένταξή τους στο συγκοινωνιακό έργο, σε συνδυασμό με τη συνεχή παραλαβή νέων οχημάτων σύγχρονης τεχνολογίας, αποτελεί καθοριστικό βήμα στην αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:14ΕΛΛΑΔΑ

Το ΣΑΤΑ παρατείνει την απεργία – Χωρίς ταξί και την Πέμπτη η Αττική

03:50ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων – Πώς θα λειτουργήσουν

03:24ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι φέρνει η κακοκαιρία «BYRON» - Οι εννέα περιοχές που βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού

02:58ΕΡΓΑΣΙΑ

Προκήρυξη ΟΣΥ 2/2025: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τις 290 προσλήψεις οδηγών

02:34ΚΟΣΜΟΣ

Μάθιου Πέρι: Σε φυλάκιση 30 μηνών καταδικάστηκε γιατρός για την παράνομη προμήθεια κεταμίνης

02:08ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον Ουκρανό διαπραγματευτή Ουμέροφ

01:44ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 4ΓΒ/2025: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 132 μόνιμες προσλήψεις σε ΚΕΠ και ΑΑΔΕ

01:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεργασία Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας για τον Κάθετο Διάδρομο Αιγαίου – Μαύρης Θάλασσας

01:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Επίσημο! Πάει Copa Africa με την Ανγκόλα ο Ζίνι – Τα παιχνίδια που θα τον στερηθεί η «Ένωση»

00:48ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Πούτιν: «Θα ήθελε να τερματίσει τον πόλεμο» – «Αρκετά καλή» τη συνάντηση των απεσταλμένων στη Μόσχα

00:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στον ρυθμό της μείωσης των επιτοκίων η Wall Street

00:01ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τέσσερις ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίες από επιχείρηση στη Ράφα

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην Πάτρα: Χτύπησαν 12χρονο και το βιντεοσκόπησαν

23:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Κύπελλο Ελλάδας: Ο ΠΑΟΚ έστειλε την ΑΕΚ στους «8», στα προημιτελικά κι ο Λεβαδειακός

23:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: «Έβαλε πλάτη στην κυβέρνηση αντιπολιτευόμενος την αντιπολίτευση - Επιστρέφει αγκαλιά με τα συμφέροντα»

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πέντε Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα σε σκηνές στη Χαν Γιούνις

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Διαψεύδει τον Νετανιάχου ο πρωθυπουργός του Λιβάνου: «Δεν είναι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις» οι απευθείας συνομιλίες με το Τελ Αβίβ

23:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης - ΠΑΟΚ 1-1: Ο Γιακουμάκης με ανάποδο ψαλίδι στο 95' έστειλε την... ΑΕΚ στα προημιτελικά

23:34TRAVEL

Αιδηψός: Η αιώνια λουτρόπολη της Εύβοιας

23:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άρης - ΠΑΟΚ 1-1 (ΤΕΛΙΚΟ): Με ανάποδο ψαλίδι ισοφαρίζει στο 95' ο Γιακουμάκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

21:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν πάει άλλο, θα είμαστε μαζί στο νέο ταξίδι προς τις καθαρές θάλασσες δικαιοσύνης και δημοκρατίας»: Ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε τη δημιουργία νέου κόμματος

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο Κερατσίνι: «Οι γονείς μου ήταν οι χειρότεροι που μπορεί να έχει κανείς» λέει η κόρη

03:24ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι φέρνει η κακοκαιρία «BYRON» - Οι εννέα περιοχές που βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού

20:25ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβα» στο ΝΒΑ: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ζήτησε να πάει στους Νιου Γιορκ Νικς»!

18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για δυνατές καταιγίδες στην Αττική - «Κόκκινες» δύο περιοχές

03:50ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων – Πώς θα λειτουργήσουν

18:07ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για βιτριόλι: Ένταση κατά τη διάρκεια της εξέτασης του 40χρονου - Όλα όσα έγιναν στο δικαστήριο

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Τη δολοφονία του πρίγκιπα Άντριου σχεδίαζε ο Τζέφρι Επστάιν

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Ηνωμένο Βασίλειο: Αναγνώστες περιοδικού δώρισαν χιλιάδες πλεκτά ποντίκια σε καταφύγια γατών, καταρρίπτοντας Ρεκόρ Γκίνες

18:57LIFESTYLE

Ο πιο τρολ διάλογος όλων των εποχών στο Chase: Ο Βυζαντινός Αντώνιος Β' ο Καυλέας, το... ουσιαστικό και το μάθημα ελληνικών από την Μαρία Μπεκατώρου

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Αυτοκίνητο με μητέρα και κόρη έπεσε σε ποτάμι, νεκρή 75χρονη

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Χάος με τη διακοπή ρεύματος στο Μετρό - Οι συρμοί σταματούν στην Εθνική Άμυνα

23:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σκληρή επίθεση Τσίπρα σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ - Σε δύσκολη θέση Φάμελλος και Χαρίτσης από τον εξώστη

23:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Κύπελλο Ελλάδας: Ο ΠΑΟΚ έστειλε την ΑΕΚ στους «8», στα προημιτελικά κι ο Λεβαδειακός

08:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φρ. Ραγκούσης: Κατάθεση ψυχής από το Ξηρό – Δεν βλέπω αίμα!

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινέλλα: Δεν ανοίγει τα μάτια της - Τα τελευταία νέα για την υγεία της

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

20:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Δεκέμβρης από τα παλιά» ή «ζεστός» της νέας εποχής; Τι λένε οι αντικρουόμενες προγνώσεις των μετεωρολόγων για το πρώτο δεκαπενθήμερο

17:49WHAT THE FACT

Έχετε τζάκι στο σπίτι; Υπάρχει μια κρίσιμη λεπτομέρεια που πρέπει να ελέγξετε πριν το ανάψετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ