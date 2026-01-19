50η Ημέρα Καριέρας: Ο πίνακας με τις επιχειρήσεις που προσφέρουν πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η ανταπόκριση επιχειρήσεων και υποψηφίων εργαζομένων στην επετειακή 50ή «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ.

Γιάννης Φιλιππάκος

50η Ημέρα Καριέρας: Ο πίνακας με τις επιχειρήσεις που προσφέρουν πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας

ΕΚΔΗΛΩΣΗ "ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ" ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΔΥΠΑ)

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει την 50η «Ημέρα Καριέρας» στο Περιστέρι.

Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα διήμερη εκδήλωση για την απασχόληση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου (Δωδεκανήσου 106), από τις 10:00 έως τις 18:00, μετατρέποντας τον χώρο σε έναν ζωντανό κόμβο ευκαιριών, δικτύωσης και επαγγελματικής προοπτικής.

Πρόκειται για ένα διήμερο ουσιαστικής διασύνδεσης, που φέρνει στον ίδιο χώρο πολίτες που αναζητούν το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα και επιχειρήσεις που αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό, ενισχύοντας την άμεση επικοινωνία και τη στοχευμένη επαφή με την αγορά εργασίας.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν περισσότερες από 300 επιχειρήσεις, προσφέροντας πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας, σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και εμπειρίας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ η προεγγραφή πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας ΕΔΩ.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να:

  • συνομιλήσουν χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού με εκπροσώπους επιχειρήσεων
  • πραγματοποιήσουν άμεσα αρχικές συνεντεύξεις εργασίας
  • λάβουν καθοδήγηση από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) για τις υπηρεσίες και δράσεις της ΔΥΠΑ.

Οι επιχειρήσεις, αντίστοιχα, θα έχουν την ευκαιρία να:

  • συγκεντρώσουν μεγάλο αριθμό βιογραφικών
  • εντοπίσουν τα κατάλληλα στελέχη για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Ακολουθεί, ο αναλυτικός πίνακας

Α/Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1

WESTNET DISTRIBUTION

  • ACCOUNTANT MANAGER
  • PRODUCT MANAGER TECHNOLOGY

2

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.

  • IT
  • ΑΠΟΘΗΚΗ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ
  • ΕΞΑΓΩΓΕΣ
  • ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
  • ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
  • TRADE MARKETING
  • SUPPLY & DEMAND
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ SERVICE
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • RECEPTION
  • LOGISTICS
  • ΟΔΗΓΟΙ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

3

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

  • LOGISTICS ENGINEER ASSISTANT
  • ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
  • WH WORKER

4

MSC SERVICE CENTER GREECE

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

5

SPACE HELLAS

  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΔΙΚΤΥΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ

6

AUTOHELLAS GROUP HERTZ

  • ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

7

PREMIER CAPITAL ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε (MCD)

  • ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

8

DAIKIN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

  • CONSULTING SALES ENGINEER
  • ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ (FIELD SERVICE TECHNICIAN)
  • ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

9

FAMAR AVE

  • ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ (CHEMICAL ANALYST)
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΚΛΑΡΚ)
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ( ΣΤΕΙΡΟΣ ΧΩΡΟΣ)
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΑΜΠΟΥΛΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • QUALITY ASSURANCE ADMINISTRATOR
  • PICKER
  • ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • ANALYTICAL DEVELOPMENT SPECIALIST (R&D)
  • MICROBIOLOGICAL ANALYST (R&D

10

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ – Δ.Τ.: ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
  • ΒΙΟΛΟΓΟΙ
  • ΧΗΜΙΚΟΙ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
  • ΑΙΜΟΛΗΠΤΕΣ / ΑΙΜΟΛΗΠΤΡΙΕΣ
  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ / ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥΣ

11

ΒΕΡΑΛ Α.Β.Ε.Ε.

  • ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

12

ATRIUM PLATINUM RESORT & SPA

  • CHEF A LA CARTE
  • MAITRE A LA CARTE
  • SOUS MAITRE
  • ASSISTANT HOUSEKEEPING MANAGER
  • WAITER HEAD & ASSISTANTS COOK A',B,C'
  • SPA THERAPIST
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
  • ΚΗΠΟΥΡΟΣ
  • BI/DATA ANALYST
  • PAYROLL ACCOUNTANT
  • MARKETING MANAGER

13

ΑΝΤΙΣΕΛ - ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. (ANTISEL)

  • ORDER INVOICING SPECIALIST
  • IMPORT - EXPORT OFFICER
  • SALES REPRESENTATIVE MEDICAL
  • APPLICATION SPECIALIST MEDICAL
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ IVD
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ BIOTECHNOLOGY
  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

14

NEWREST ΕΛΛΑΣ

  • ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΤΗΣΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α' ,Β', Γ'
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΟΔΗΓΟΣ Β' ,Γ'
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  • NEWREST GRADUATE PROGRAM

15

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ Β. ΒΗΧΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

  • ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
  • ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ME ΕΜΠΕΙΡΙΑ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΣ

16

SWOT ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

  • BAR
  • WAITERS
  • HOSTESS
  • GROOM
  • STEWARDS
  • COOKS
  • FRONT OFFICE
  • MAIDS

17

GALERIE DE BEAUTE

  • STORE MANAGER
  • ASSISTANT STORE MANAGER
  • ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

18

REVIVAL CONSULTING SERVICES

  • PAYROLL SPECIALIST
  • ACCOUNTANT
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

19

SSP HELLAS - Select Services-Partner Hellas Single Member S.A

  • ΤΑΜΙΕΣ
  • BARISTA
  • ΠΩΛΗΤΕΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥΣ
  • ΨΗΣΤΕΣ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
  • ΥΠΟΔΟΧΗ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

20

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε

  • ΠΩΛΗΤΕΣ - ΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ)
  • ΠΩΛΗΤΕΣ - ΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ)
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑΣ
  • ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (CUSTOMER CARE ADVISOR)
  • ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ TΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (TECHNICAL SUPPORT EXPERT)

21

BRINKS

  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΜΥΚΟΝΟΣ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΡΟΔΟΣ,ΚΩΣ)
  • PATROL
  • ΟΔΗΓΟΣ- ΣΥΝΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
  • ΣΥΝΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
  • ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ / ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΡΙΑ ΑΞΙΩΝ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ ΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ
  • ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ / ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΡΙΑ (DISPATCHER)
  • 1st LEVEL CUSTOMER SUPPORT AGENT

22

ΙΑΣΩ Α.Ε.

  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  • ΜΑΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΚΤΙΝΙΛΟΓΟΙ

23

FASOPLAST - ΓΡ. ΧΡ. ΦΑΣΟΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

  • ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α ΤΑΞΕΩΣ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
  • ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ EXDRUTER
  • ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ INJECTION
  • ΠΩΛΗΤΕΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΙΣΘΟΔΩΣΙΑΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
  • ΟΔΗΓΟΙ

24

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ & KING GEORGE

  • FRONT OFFICE AGENTS - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • COMMUNICATIONS & RESERVATIONS AGENTS - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
  • CONCIERGE CLERKS - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΘΥΡΩΡΕΙΟΥ
  • BELLMAN - GROOM
  • COOKS - MΑΓΕΙΡΟΙ
  • PASTRY COOKS - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ
  • SPA THERAPIST - ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΣΠΑ
  • WAITERS- WAITRESSESS - ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ
  • BARTENDERS
  • HOUSEKEEPERS - ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • LAUNDRY ATTENDANTS - ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
  • FLOOR HOUSEMAN - ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΟΦΩΝ
  • PUBLIC AREA ATTENDANT - ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΡΙΕΣ

25

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ

  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

26

GOLDAIR HANDLING

  • ΕΡΓΑΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
  • ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
  • ΟΔΗΓΟΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

27

ADAC Service Hellas Single Member S.A.

  • ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

28

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : F ZEEN RETREATS

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΙΟΝΙΑΝ ΣΑΝ

  • TAX ACCOUNTANT
  • IT ASSOCIATE
  • FRONT OFFICE AGENT
  • GROOM
  • CONCIERGE
  • NIGHT AUDITO
  • CAPTAIN
  • WAITER / WAITRESS A
  • WAITER / WAITRESS B
  • BARTENDER
  • BARISTA
  • PASSO
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
  • HOUSEMAN
  • BOUTIQUE SALESPERSON
  • COOK A'
  • COOK B'
  • COOK C'
  • LANTZA
  • SPA THERAPIST
  • SPA MANAGER

29

IID

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
  • IT DEVELOPER
  • PROJECT MANAGER

30

OTS Α.Ε. / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.

  • SOFTWARE DEVELOPERS
  • PROFESSIONAL SERVICES CONSULTANTS
  • SUPPORT AGENTS
  • DIRECT SALES REPRESENTATIVE

31

AEGEO SPA

  • SPA THERAPIST - ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΣΠΑ
  • SPA MANAGER
  • ASSISTANT SPA MANAGER
  • SPA PROMOTER

32

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

  • ΛΑΜΑΡΙΝΑΔΕΣ - ΣΙΕΡΑΔΕΣ
  • ΒΑΦΕΙΣ - ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
  • ΕΠΙΓΡΑΦΟΠΟΙΟΙ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
  • ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ CNC
  • ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

33

ΕΒΕΑ

  • ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

34

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ "ΗΡΑΚΛΗΣ"
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΌΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

  • ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΟΔΗΓΟΙ
  • ΤΕΧΝΙΤΕΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΡΓΟΥ

35

LALIZAS

  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

36

ERGO Hellas

  • B2B SALES
  • MANAGEMENT
  • DIGITAL PLATFORM SPECIALIST
  • FINANCE - RISK
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  • PROJECT MANAGER

37

ΟΛΠ

  • ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

38

LPP GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

  • ΠΩΛΗΤΕΣ / ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • INVESTMENT PURCHASING SPECIALIST

39

ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε.

  • ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΚΟΙ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ

40

DEMO Pharmaceuticals

  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • ΧΗΜΙΚΟΙ
  • ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

41

Conrad Athens The Ilisian- Ιονική Ξενοδοχειακαι Επιχειρήσεις Α.Ε.

  • ΜΠΑΡΜΑΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
  • ΕΞΤΡΑ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

42

EUROCATERING SA

  • ΟΔΗΓΟΣ
  • ΠΩΛΗΤΗΣ XVAN
  • ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
  • ΠΑΡΑΓΩΓΗ
  • ΑΠΟΘΗΚΗ
  • ΟΔΗΓΟΙ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

43

SANI / IKOS GROUP

WAITER/ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

  • ASS. WAITER/ ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
  • BARTENDER
  • BEACH/ POOL ATTENDANT/ ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ/ΠΙΣΙΝΑΣ

FRONT OFFICE & GUEST RELATIONS

  • FRONT OFFICE AGENT
  • GUEST RELATIONS AGENT
  • BELLBOY

HOUSEKEEPING

  • MAID/ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ

CULINARY

  • CHEF DE PARTIE/ Α ΜΑΓΕΙΡΑΣ
  • DEMI CHEF DE PARTIE/ Β ΜΑΓΕΙΡΑΣ
  • COMMIS CHEF/ Γ ΜΑΓΕΙΡΑΣ

SPA

  • SPA RECEPTIONIST
  • SPA THERAPIST

SPORTS & RECREATION

  • SPORTS & FITNESS INSTRUCTOR
  • YOGA & PILATES INSTRUCTOR

KIDS EXPERIENCE

  • KIDS CLUB ASSISTANT

GARDENING

  • GARDENER/ ΚΗΠΟΥΡΟΣ

MAINTENANCE

  • PLUMBER/ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
  • ELECTRICIAN/ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

44

SARMED LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

  • WAREHOUSE WORKER
  • LIFT TRUCK OPERATOR
  • LIFT TRUCK OPERATOR ASSISTANT

45

GEP

  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)
  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ (4ΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ)
  • ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (4ΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗ)

46

Διακριτικός Τίτλος: ΦΑΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ/ Επωνυμία: PharOS

  • ΧΗΜΙΚΟΙ
  • ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
  • ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

47

Eunice Energy Group - Joltie

  • MARKETING AND COMMUNICATION OFFICER
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (PRE-SALES ENGINEER)
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ R & D
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ R & D
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (CENTRAL ADMINISTRATION OFFICER)
  • FINANCE & BUSINESS ANALYST
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΔΙΟΥ
  • ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΕΝΕΡΓΕΙΑ)
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ CNC

48

ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΩΝ
  • ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ PARKING
  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

49

Α-ΠΡΟΛΗΨΙΣ

  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
  • ΒΙΟΛΟΓΟΣ

50

ICTS ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.

  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜEΝΙKΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  • FLIGHT SAFETY/SECURITY ATTENDANT
  • ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΥΠΡΟ

51

ELECTRA HOTELS & RESORTS

  • SOUS MAITRE - ΑΘΗΝΑ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
  • ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ/ΒΑΛΕΣ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
  • FRONT OFFICE MANAGER - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
  • IT SUPPORT - ΡΟΔΟΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α - ΑΘΗΝΑ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Β - ΑΘΗΝΑ
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α - ΑΘΗΝΑ
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β - ΑΘΗΝΑ
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Γ - ΑΘΗΝΑ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΡΟΔΟΣ

52

ΓΕΚΕ Α.Ε. (HOTEL PRESIDENT)

  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α, Β
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
  • HOUSEMAN
  • HOST / HOSTESS

53

ΚΑΥΚΑΣ | Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (PICKER)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛ.ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΤΑΜΕΙΟ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΟΔΗΓΟΣ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛ.ΥΛΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)

54

ΜΕΣΣΑΡΙΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ, MESSARITIS RENEWABLES SA

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΙΑ)
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ O&M (ΑΘΗΝΑ)
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ DESIGNER (ΑΘΗΝΑ)
  • ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΙΑ &ΑΘΗΝΑ)
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΙΑ &ΑΘΗΝΑ)
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ (ΘΕΣΣΑΛΙΑ & ΑΘΗΝΑ)

55

VEDICOR DEFENSIVE SYSTEMS

  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

56

MEDITERRANEO HOSPITAL - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ε.Δ. ΔΡΑΓΙΝΗ Α.Ε.

  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
  • ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΑ

57

ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕΕ

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΧΥΤΕΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

58

TP Greece (ΥΠΗΡΕΣΙΑ 800-ΤΕΛΕΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ EΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - CONTACT CENTER CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - SALES CONTACT CENTER REPRESENTATIVES
  • MULTILINGUAL SOCIAL MEDIA CONTENT MODERATORS - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
  • MULTILINGUAL B2B SALES REPRESENTATIVES - ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ B2B
  • DIGITAL MARKETING SPECIALISTS - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

59

SKIATHOS PALACE HOTEL ALKYON HOTEL

  • HOTEL ASSISTANT MANAGER
  • SALES & REVENUE MANAGER
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ / RECEPTIONIST
  • ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • GUEST RELATIONS OFFICER
  • BELLBOY - GRΟΟM
  • ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ - ΛΙΝΟΘΗΚΗΣ
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α΄ & Β΄
  • ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ & ΒΟΗΘΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
  • ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΣ/Α
  • RESTAURANT MANAGER- A LA CARTE
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α΄& B΄
  • POOL BOY / SERVICE ΠΙΣΙΝΑΣ
  • BARMAN / BARISTA
  • HR RECRUITER / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
  • ΙΤ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  • LIFEGUARD / ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ
  • ΜΑΣΕΡ/ΜΑΣΕΖ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ-ΚΗΠΟΥΡΟΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ BOUTIQUE

60

PIPERI HOTEL ΜΟΝ. Α.Ξ.Τ.Ε (AVANT MAR)

  • SOUS CHEF
  • CHEF DE PARTIE
  • FRONT OFFICE AGENT
  • FRONT OFFICE MANAGER
  • HOUSEKEEPING ATENDANT
  • HOUSEMAN
  • NIGHT AUDITOR
  • WAITERS - RUNNERS
  • BARISTA
  • HEAD BARTENDER

61

Τ&Τ ΕΧΕCUTIVE MAE

  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

62

ATHENS CAPITAL HOTEL M GALLERY COLLECTION

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • ΑΧΘΟΦΟΡΟΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
  • Β. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ΓΙΑ ROOM SERVICE (ROOM SERVICE WAITER)
  • ΛΑΝΤΖΕΡΗΣ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΟΦΩΝ
  • ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ

63

LOUIS HOTELS

  • ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ,
  • ΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • ΜΠΑΡΜΑΝ

64

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ALERÓ Seaside Skyros Resort

  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • ΜΠΑΡΜΑΝ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ
  • ΣΕΦ

65

ΝΕΣΤΛΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε

  • PROJECT TRAINEE
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ
  • ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

66

CLUB MED

  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
  • ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ

67

ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ - ΒΙΟΤΥΠΟΣ

  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

68

INTRACOM DEFENSE

  • ΤΕΧΝΙΤΕΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΒΑΦΕΙΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ)

69

Inchcape Hellas

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • MARKETING
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
  • ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
  • ΡΟΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

70

WEST AE ( Διακριτικός τίτλος: WEST)

  • ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΣΤΕΛΕΧΗ MARKETING
  • MERCHANDISERS
  • ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  • ΔΙΑΝΟΜΕΙΣΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Δ
  • ΙΑΛΟΓΗΣ/BACK OFFICE

71

ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Μ.Α.Ε.

  • PICKER,
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

72

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
  • ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ ΙΑΤΡΩΝ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝ.ΜΗΧ.
  • ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ /ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

73

ΤΕΧΝΟΜΑΤ ΑΕ

  • Πωλήσεις-Σύμβουλοι Πωλήσεων Ηλεκτρολογικού Υλικού
  • Πωλήσεις-Σύμβουλοι Πωλήσεων Φωτισμού
  • Πωλήσεις B2B
  • Πωλήσεις-Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
  • Πωλήσεις-Μηχανικοί Αυτοματισμού
  • Εργαζόμενος σε Τμήμα Αποθήκης
  • Υπεύθυνος Ταμείου-Τιμολόγησης
  • INTR/DESIGNER

74

ZEUS

  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ Α'/ Β'
  • BARMAN
  • ΜΕΤΡ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α'/ Β'/ Γ'
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΣΚΕΥΩΝ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΒΑΛΕΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
  • ΛΟΓΙΣΤΗΣ
  • HR ASSISTANT

75

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

76

IONIKI SFOLIATA

  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  • PICKER
  • ΟΔΗΓΟΣ EX-VAN

77

PRAKTIKER HELLAS Α.Ε.

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

78

ΕΥΡΩΝΤΟΜΟΥΣ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
& ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α & Β
  • ΥΠΟΔΟΧΗ
  • ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

79

Γ. ΓΙΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. DATAKAT

  • PROCUREMENT MANAGER
  • IT ADMIN
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
  • FINANCIAL PLANNING & CONTROL MANAGER
  • ΥΠΑΛ. ΠΑΡΑΚΟΛ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

80

AGRINO_ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ

  • ΕΡΓΑTΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΟΔΗΓΟΥΣ
  • MERCΗΑNDΙSING - ΠΩΛΗΤΕΣ EX-VAN

81

DOMOCARE A.E

  • ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
  • ΕΠΟΠΤΕΣ ΕΡΓΩΝ

82

FODELE BEACH RESORT & THE SYNTOPIA HOTEL/ Σ. ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ

  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ
  • BARMAN
  • BARISTA
  • CAPTAIN
  • GROOM
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ

83

G4S

  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
  • ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
  • S.O.C. OPERATORS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

84

ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΡΟΔΟΥ

85

ATLANTICA HOTELS & RESORTS ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ
  • ΝΑΥΓΟΣΩΣΤΕΣ

86

Saracakis Group of Companies

  • WAREHOUSE PICKER
  • CUSTOMER SUPPORT/CAR WORKSHOP
  • AREA SALES REPRESENTATIVE ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
  • CUSTOMER SUPPORT EMPLOYEE | CAR WORKSHOP
  • AREA SALES REPRESENTATIVE ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
  • BID & TENDER SPECIALIST | PUBLIC SECTOR SUPPORT
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • SALES ENGINEER USED TRUCKS/BUSES
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ/ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ VOLVO PENTA
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ/ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ(ΚΛΑΡΚ)
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΟΤΟ PDI
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ / ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ VCE/KOMATSU
  • ΒΑΦΕΑΣ / ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ / ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ VOLVO
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ VOLVO
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ VOLVO PENT

87

ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΕ "ΑΜΑΛΘΕΙΑ"

  • ΟΔΗΓΟΙ Β' & Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α' & Β' Γ'
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
  • ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΔΕΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  • ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ADMIN)

88

Melissa Kikizas

  • SALES POSITIONS
  • FINANCE POSITIONS

89

Όμιλος Mitsis

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

  • ΥΠΟΔΟΧΗ / ΡΕΣΕΨΙΟΝ
  • GUEST RELATIONS
  • CONCIERGE

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (F&B)

  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ / ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ
  • BARTENDERS / BARISTAS
  • HOST / HOSTESS

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

  • ΣΕΦ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ)
  • ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ / ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ
  • ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ (HOUSEKEEPING)

  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
  • ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
  • ΨΥΚΤΙΚΟΙ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΙΣΙΝΑΣ

SPA & WELLNESS

  • ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ SPA
  • ΥΠΟΔΟΧΗ SPA
  • ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & CORPORATE)

  • ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (HR)
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
  • MARKETING / DIGITAL / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • IT & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

90

AVRAMAR ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που παρέχει η ΜΕΜΜΕ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/memme.

