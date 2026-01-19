50η Ημέρα Καριέρας: Ο πίνακας με τις επιχειρήσεις που προσφέρουν πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας

Α/Α
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1
WESTNET DISTRIBUTION
- ACCOUNTANT MANAGER
- PRODUCT MANAGER TECHNOLOGY
2
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.
- IT
- ΑΠΟΘΗΚΗ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ
- ΕΞΑΓΩΓΕΣ
- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
- ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
- TRADE MARKETING
- SUPPLY & DEMAND
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ SERVICE
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- RECEPTION
- LOGISTICS
- ΟΔΗΓΟΙ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
3
ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
- LOGISTICS ENGINEER ASSISTANT
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
- WH WORKER
4
MSC SERVICE CENTER GREECE
5
SPACE HELLAS
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΔΙΚΤΥΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ
6
AUTOHELLAS GROUP HERTZ
7
PREMIER CAPITAL ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε (MCD)
8
DAIKIN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
- CONSULTING SALES ENGINEER
- ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ (FIELD SERVICE TECHNICIAN)
- ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
9
FAMAR AVE
- ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ (CHEMICAL ANALYST)
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΚΛΑΡΚ)
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ( ΣΤΕΙΡΟΣ ΧΩΡΟΣ)
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΑΜΠΟΥΛΩΝ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- QUALITY ASSURANCE ADMINISTRATOR
- PICKER
- ΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- ANALYTICAL DEVELOPMENT SPECIALIST (R&D)
- MICROBIOLOGICAL ANALYST (R&D
10
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ – Δ.Τ.: ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
- ΒΙΟΛΟΓΟΙ
- ΧΗΜΙΚΟΙ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
- ΑΙΜΟΛΗΠΤΕΣ / ΑΙΜΟΛΗΠΤΡΙΕΣ
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ / ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥΣ
11
ΒΕΡΑΛ Α.Β.Ε.Ε.
12
ATRIUM PLATINUM RESORT & SPA
- CHEF A LA CARTE
- MAITRE A LA CARTE
- SOUS MAITRE
- ASSISTANT HOUSEKEEPING MANAGER
- WAITER HEAD & ASSISTANTS COOK A',B,C'
- SPA THERAPIST
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
- ΚΗΠΟΥΡΟΣ
- BI/DATA ANALYST
- PAYROLL ACCOUNTANT
- MARKETING MANAGER
13
ΑΝΤΙΣΕΛ - ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. (ANTISEL)
- ORDER INVOICING SPECIALIST
- IMPORT - EXPORT OFFICER
- SALES REPRESENTATIVE MEDICAL
- APPLICATION SPECIALIST MEDICAL
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ IVD
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ BIOTECHNOLOGY
- ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
14
NEWREST ΕΛΛΑΣ
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΤΗΣΗΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α' ,Β', Γ'
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΟΔΗΓΟΣ Β' ,Γ'
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- NEWREST GRADUATE PROGRAM
15
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ Β. ΒΗΧΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
- ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
- ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ME ΕΜΠΕΙΡΙΑ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΣ
16
SWOT ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
- BAR
- WAITERS
- HOSTESS
- GROOM
- STEWARDS
- COOKS
- FRONT OFFICE
- MAIDS
17
GALERIE DE BEAUTE
- STORE MANAGER
- ASSISTANT STORE MANAGER
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
18
REVIVAL CONSULTING SERVICES
- PAYROLL SPECIALIST
- ACCOUNTANT
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
19
SSP HELLAS - Select Services-Partner Hellas Single Member S.A
- ΤΑΜΙΕΣ
- BARISTA
- ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥΣ
- ΨΗΣΤΕΣ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ
- ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
- ΥΠΟΔΟΧΗ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
20
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε
- ΠΩΛΗΤΕΣ - ΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ)
- ΠΩΛΗΤΕΣ - ΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑΣ
- ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (CUSTOMER CARE ADVISOR)
- ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ TΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (TECHNICAL SUPPORT EXPERT)
21
BRINKS
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΜΥΚΟΝΟΣ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΡΟΔΟΣ,ΚΩΣ)
- PATROL
- ΟΔΗΓΟΣ- ΣΥΝΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
- ΣΥΝΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
- ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ / ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΡΙΑ ΑΞΙΩΝ
- ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ ΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ
- ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ / ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΡΙΑ (DISPATCHER)
- 1st LEVEL CUSTOMER SUPPORT AGENT
22
ΙΑΣΩ Α.Ε.
- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
- ΜΑΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΚΤΙΝΙΛΟΓΟΙ
23
FASOPLAST - ΓΡ. ΧΡ. ΦΑΣΟΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
- ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α ΤΑΞΕΩΣ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ EXDRUTER
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ INJECTION
- ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΙΣΘΟΔΩΣΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
- ΟΔΗΓΟΙ
24
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ & KING GEORGE
- FRONT OFFICE AGENTS - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- COMMUNICATIONS & RESERVATIONS AGENTS - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
- CONCIERGE CLERKS - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΘΥΡΩΡΕΙΟΥ
- BELLMAN - GROOM
- COOKS - MΑΓΕΙΡΟΙ
- PASTRY COOKS - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ
- SPA THERAPIST - ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΣΠΑ
- WAITERS- WAITRESSESS - ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ
- BARTENDERS
- HOUSEKEEPERS - ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- LAUNDRY ATTENDANTS - ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
- FLOOR HOUSEMAN - ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΟΦΩΝ
- PUBLIC AREA ATTENDANT - ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΡΙΕΣ
25
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
26
GOLDAIR HANDLING
- ΕΡΓΑΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
- ΟΔΗΓΟΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
27
ADAC Service Hellas Single Member S.A.
- ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
28
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : F ZEEN RETREATS
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΙΟΝΙΑΝ ΣΑΝ
- TAX ACCOUNTANT
- IT ASSOCIATE
- FRONT OFFICE AGENT
- GROOM
- CONCIERGE
- NIGHT AUDITO
- CAPTAIN
- WAITER / WAITRESS A
- WAITER / WAITRESS B
- BARTENDER
- BARISTA
- PASSO
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- HOUSEMAN
- BOUTIQUE SALESPERSON
- COOK A'
- COOK B'
- COOK C'
- LANTZA
- SPA THERAPIST
- SPA MANAGER
29
IID
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
- IT DEVELOPER
- PROJECT MANAGER
30
OTS Α.Ε. / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.
- SOFTWARE DEVELOPERS
- PROFESSIONAL SERVICES CONSULTANTS
- SUPPORT AGENTS
- DIRECT SALES REPRESENTATIVE
31
AEGEO SPA
- SPA THERAPIST - ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΣΠΑ
- SPA MANAGER
- ASSISTANT SPA MANAGER
- SPA PROMOTER
32
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
- ΛΑΜΑΡΙΝΑΔΕΣ - ΣΙΕΡΑΔΕΣ
- ΒΑΦΕΙΣ - ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
- ΕΠΙΓΡΑΦΟΠΟΙΟΙ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
- ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ CNC
- ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
33
ΕΒΕΑ
34
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ "ΗΡΑΚΛΗΣ"
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΌΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
- ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΟΔΗΓΟΙ
- ΤΕΧΝΙΤΕΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΡΓΟΥ
35
LALIZAS
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
36
ERGO Hellas
- B2B SALES
- MANAGEMENT
- DIGITAL PLATFORM SPECIALIST
- FINANCE - RISK
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- PROJECT MANAGER
37
ΟΛΠ
38
LPP GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
- ΠΩΛΗΤΕΣ / ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
- YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- INVESTMENT PURCHASING SPECIALIST
39
ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε.
- ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΚΟΙ
- ΠΩΛΗΤΕΣ
40
DEMO Pharmaceuticals
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- ΧΗΜΙΚΟΙ
- ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
41
Conrad Athens The Ilisian- Ιονική Ξενοδοχειακαι Επιχειρήσεις Α.Ε.
- ΜΠΑΡΜΑΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
- ΕΞΤΡΑ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
42
EUROCATERING SA
- ΟΔΗΓΟΣ
- ΠΩΛΗΤΗΣ XVAN
- ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
- ΠΑΡΑΓΩΓΗ
- ΑΠΟΘΗΚΗ
- ΟΔΗΓΟΙ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
43
SANI / IKOS GROUP
WAITER/ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
- ASS. WAITER/ ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
- BARTENDER
- BEACH/ POOL ATTENDANT/ ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ/ΠΙΣΙΝΑΣ
FRONT OFFICE & GUEST RELATIONS
- FRONT OFFICE AGENT
- GUEST RELATIONS AGENT
- BELLBOY
HOUSEKEEPING
CULINARY
- CHEF DE PARTIE/ Α ΜΑΓΕΙΡΑΣ
- DEMI CHEF DE PARTIE/ Β ΜΑΓΕΙΡΑΣ
- COMMIS CHEF/ Γ ΜΑΓΕΙΡΑΣ
SPA
- SPA RECEPTIONIST
- SPA THERAPIST
SPORTS & RECREATION
- SPORTS & FITNESS INSTRUCTOR
- YOGA & PILATES INSTRUCTOR
KIDS EXPERIENCE
GARDENING
MAINTENANCE
- PLUMBER/ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ELECTRICIAN/ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
44
SARMED LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
- WAREHOUSE WORKER
- LIFT TRUCK OPERATOR
- LIFT TRUCK OPERATOR ASSISTANT
45
GEP
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ (4ΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ)
- ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (4ΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗ)
46
Διακριτικός Τίτλος: ΦΑΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ/ Επωνυμία: PharOS
- ΧΗΜΙΚΟΙ
- ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
- ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
47
Eunice Energy Group - Joltie
- MARKETING AND COMMUNICATION OFFICER
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (PRE-SALES ENGINEER)
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ R & D
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ R & D
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
- ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (CENTRAL ADMINISTRATION OFFICER)
- FINANCE & BUSINESS ANALYST
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΔΙΟΥ
- ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΕΝΕΡΓΕΙΑ)
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ CNC
48
ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΩΝ
- ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ PARKING
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
49
Α-ΠΡΟΛΗΨΙΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
- ΒΙΟΛΟΓΟΣ
50
ICTS ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
- ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜEΝΙKΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
- FLIGHT SAFETY/SECURITY ATTENDANT
- ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΥΠΡΟ
51
ELECTRA HOTELS & RESORTS
- SOUS MAITRE - ΑΘΗΝΑ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
- ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ/ΒΑΛΕΣ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
- FRONT OFFICE MANAGER - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
- IT SUPPORT - ΡΟΔΟΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α - ΑΘΗΝΑ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Β - ΑΘΗΝΑ
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α - ΑΘΗΝΑ
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β - ΑΘΗΝΑ
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Γ - ΑΘΗΝΑ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΡΟΔΟΣ
52
ΓΕΚΕ Α.Ε. (HOTEL PRESIDENT)
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α, Β
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- HOUSEMAN
- HOST / HOSTESS
53
ΚΑΥΚΑΣ | Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (PICKER)
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛ.ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΑΜΕΙΟ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΟΔΗΓΟΣ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛ.ΥΛΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)
54
ΜΕΣΣΑΡΙΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ, MESSARITIS RENEWABLES SA
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΙΑ)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ O&M (ΑΘΗΝΑ)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ DESIGNER (ΑΘΗΝΑ)
- ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΙΑ &ΑΘΗΝΑ)
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΙΑ &ΑΘΗΝΑ)
- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ (ΘΕΣΣΑΛΙΑ & ΑΘΗΝΑ)
55
VEDICOR DEFENSIVE SYSTEMS
56
MEDITERRANEO HOSPITAL - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ε.Δ. ΔΡΑΓΙΝΗ Α.Ε.
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
- ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ
- ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΑ
57
ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕΕ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΧΥΤΕΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
58
TP Greece (ΥΠΗΡΕΣΙΑ 800-ΤΕΛΕΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ EΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - CONTACT CENTER CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - SALES CONTACT CENTER REPRESENTATIVES
- MULTILINGUAL SOCIAL MEDIA CONTENT MODERATORS - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
- MULTILINGUAL B2B SALES REPRESENTATIVES - ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ B2B
- DIGITAL MARKETING SPECIALISTS - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
59
SKIATHOS PALACE HOTEL ALKYON HOTEL
- HOTEL ASSISTANT MANAGER
- SALES & REVENUE MANAGER
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ / RECEPTIONIST
- ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- GUEST RELATIONS OFFICER
- BELLBOY - GRΟΟM
- ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ - ΛΙΝΟΘΗΚΗΣ
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α΄ & Β΄
- ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ & ΒΟΗΘΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
- ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΣ/Α
- RESTAURANT MANAGER- A LA CARTE
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α΄& B΄
- POOL BOY / SERVICE ΠΙΣΙΝΑΣ
- BARMAN / BARISTA
- HR RECRUITER / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
- ΙΤ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- LIFEGUARD / ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ
- ΜΑΣΕΡ/ΜΑΣΕΖ
- ΕΡΓΑΤΗΣ-ΚΗΠΟΥΡΟΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ BOUTIQUE
60
PIPERI HOTEL ΜΟΝ. Α.Ξ.Τ.Ε (AVANT MAR)
- SOUS CHEF
- CHEF DE PARTIE
- FRONT OFFICE AGENT
- FRONT OFFICE MANAGER
- HOUSEKEEPING ATENDANT
- HOUSEMAN
- NIGHT AUDITOR
- WAITERS - RUNNERS
- BARISTA
- HEAD BARTENDER
61
Τ&Τ ΕΧΕCUTIVE MAE
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
- ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
62
ATHENS CAPITAL HOTEL M GALLERY COLLECTION
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- ΑΧΘΟΦΟΡΟΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
- Β. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ΓΙΑ ROOM SERVICE (ROOM SERVICE WAITER)
- ΛΑΝΤΖΕΡΗΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΟΦΩΝ
- ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ
63
LOUIS HOTELS
- ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ,
- ΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΜΠΑΡΜΑΝ
64
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ALERÓ Seaside Skyros Resort
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΜΠΑΡΜΑΝ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ
- ΣΕΦ
65
ΝΕΣΤΛΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε
- PROJECT TRAINEE
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ
- ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
66
CLUB MED
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ
- ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ
67
ΒΙΟΤΥΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ - ΒΙΟΤΥΠΟΣ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
68
INTRACOM DEFENSE
- ΤΕΧΝΙΤΕΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΒΑΦΕΙΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ)
69
Inchcape Hellas
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- MARKETING
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
- ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
- ΡΟΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
70
WEST AE ( Διακριτικός τίτλος: WEST)
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΣΤΕΛΕΧΗ MARKETING
- MERCHANDISERS
- ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
- ΔΙΑΝΟΜΕΙΣΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Δ
- ΙΑΛΟΓΗΣ/BACK OFFICE
71
ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Μ.Α.Ε.
- PICKER,
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
72
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
- ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ ΙΑΤΡΩΝ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝ.ΜΗΧ.
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ /ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
73
ΤΕΧΝΟΜΑΤ ΑΕ
- Πωλήσεις-Σύμβουλοι Πωλήσεων Ηλεκτρολογικού Υλικού
- Πωλήσεις-Σύμβουλοι Πωλήσεων Φωτισμού
- Πωλήσεις B2B
- Πωλήσεις-Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
- Πωλήσεις-Μηχανικοί Αυτοματισμού
- Εργαζόμενος σε Τμήμα Αποθήκης
- Υπεύθυνος Ταμείου-Τιμολόγησης
- INTR/DESIGNER
74
ZEUS
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ Α'/ Β'
- BARMAN
- ΜΕΤΡ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α'/ Β'/ Γ'
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΣΚΕΥΩΝ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΒΑΛΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ
- HR ASSISTANT
75
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
|
76
IONIKI SFOLIATA
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- PICKER
- ΟΔΗΓΟΣ EX-VAN
77
PRAKTIKER HELLAS Α.Ε.
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
78
ΕΥΡΩΝΤΟΜΟΥΣ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
& ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α & Β
- ΥΠΟΔΟΧΗ
- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
79
Γ. ΓΙΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. DATAKAT
- PROCUREMENT MANAGER
- IT ADMIN
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
- FINANCIAL PLANNING & CONTROL MANAGER
- ΥΠΑΛ. ΠΑΡΑΚΟΛ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
80
AGRINO_ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ
- ΕΡΓΑTΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΟΔΗΓΟΥΣ
- MERCΗΑNDΙSING - ΠΩΛΗΤΕΣ EX-VAN
81
DOMOCARE A.E
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
- ΕΠΟΠΤΕΣ ΕΡΓΩΝ
82
FODELE BEACH RESORT & THE SYNTOPIA HOTEL/ Σ. ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ
- BARMAN
- BARISTA
- CAPTAIN
- GROOM
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
83
G4S
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
- ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
- S.O.C. OPERATORS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
84
ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΡΟΔΟΥ
|
85
ATLANTICA HOTELS & RESORTS ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ
- ΝΑΥΓΟΣΩΣΤΕΣ
86
Saracakis Group of Companies
- WAREHOUSE PICKER
- CUSTOMER SUPPORT/CAR WORKSHOP
- AREA SALES REPRESENTATIVE ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
- CUSTOMER SUPPORT EMPLOYEE | CAR WORKSHOP
- AREA SALES REPRESENTATIVE ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
- BID & TENDER SPECIALIST | PUBLIC SECTOR SUPPORT
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- SALES ENGINEER USED TRUCKS/BUSES
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ/ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ VOLVO PENTA
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ/ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ(ΚΛΑΡΚ)
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΟΤΟ PDI
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ / ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ VCE/KOMATSU
- ΒΑΦΕΑΣ / ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ / ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ VOLVO
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ VOLVO
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ VOLVO PENT
87
ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΕ "ΑΜΑΛΘΕΙΑ"
- ΟΔΗΓΟΙ Β' & Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α' & Β' Γ'
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
- ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΔΕΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ADMIN)
88
Melissa Kikizas
- SALES POSITIONS
- FINANCE POSITIONS
89
Όμιλος Mitsis
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
- ΥΠΟΔΟΧΗ / ΡΕΣΕΨΙΟΝ
- GUEST RELATIONS
- CONCIERGE
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (F&B)
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ / ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ
- BARTENDERS / BARISTAS
- HOST / HOSTESS
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
- ΣΕΦ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ)
- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ / ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ
- ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ (HOUSEKEEPING)
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
- ΨΥΚΤΙΚΟΙ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΙΣΙΝΑΣ
SPA & WELLNESS
- ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ SPA
- ΥΠΟΔΟΧΗ SPA
- ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & CORPORATE)
- ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (HR)
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
- MARKETING / DIGITAL / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
- IT & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
90
AVRAMAR ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
|