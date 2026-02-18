ΑΣΕΠ 1Κ/2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 510 θέσεις σε νοσοκομεία (ΠΕ / ΥΕ)

Τι αναφέρει η προκήρυξη 1Κ/2026 του ΑΣΕΠ

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΣΕΠ 1Κ/2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 510 θέσεις σε νοσοκομεία (ΠΕ / ΥΕ)
ΕΡΓΑΣΙΑ
2'

Εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1Κ/2026 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 4/τ. Α.Σ.Ε.Π./04.02.2026) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 510 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4765/2021.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων άρχισε την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου και ώρα 08:00, και λήγει την Παρασκευή 6 Μαρτίου και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν από την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της προκήρυξης).

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Μπορείτε να το δείτε και παρακάτω.

Ακολουθεί, ο πίνακας με τις θέσεις

Οι ειδικότητες

Οι 34 ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - 186 θέσεις

  • ΠΕ Ακτινοφυσικών - 14 θέσεις
  • ΠΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας - 1 θέση
  • ΠΕ Βιολόγων - 19 θέσεις
  • ΠΕ Βιοχημικών - 18 θέσεις
  • ΠΕ Διαιτολογίας - 5 θέσεις
  • ΠΕ Διοικητικοί - Οικονομικού Ειδ. (Νομικών) Ειδ. Διοικητικού - Οικονομικού - 42 θέσεις
  • ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού - 2 θέσεις
  • ΠΕ Εργοθεραπείας - 1 θέση
  • ΠΕ κοινωνικής Εργασίας Ειδ. Κοινωνικών Λειτουργών - 3 θέσεις
  • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - 7 θέσεις
  • ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών - 4 θέσεις
  • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών - 6 θέσεις
  • ΠΕ Παιδαγωγών - 2 θέσεις
  • ΠΕ Πληροφορικής - 15 θέσεις
  • ΠΕ Στατιστικών - 1 θέση
  • ΠΕ Φαρμακευτικής - 35 θέσεις
  • ΠΕ Φυσικοθεραπείας - 1 θέση
  • ΠΕ Χημικών - 1 θέση
  • ΠΕ Ψυχολόγων - 9 θέσεις

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης - 324 θέσεις

  • ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού - 252 θέσεις
  • ΥΕ Επιμελητών - 14 θέσεις
  • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων - 24 θέσεις
  • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (Πλύντων-Σιδερωτών) - 1 θέση
  • ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων) - 3 θέσεις
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων Μονάδων Υγείας - 25 θέσεις
  • ΥΕ Νυχτοφυλάκων - 5 θέσεις

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:02ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρόδος: Στην φυλακή οδηγήθηκε ο 19χρονος που συνελήφθη με 525,5 γραμμάρια ηρωίνης

03:40ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 510 θέσεις σε νοσοκομεία (ΠΕ / ΥΕ)

03:14ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Επιμένουν και την Τετάρτη τα έντονα καιρικά φαινόμενα

02:48ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη στην Ισπανία ο «άνδρας με τα χίλια ονόματα»

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Τουλάχιστον 15 πτώματα εντοπίστηκαν στις ακτές της Ιταλίας

01:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα είναι ένας απαραίτητος σύμμαχος – Αποτελεί παράδειγμα του οράματος του προέδρου Τραμπ

01:32ΕΛΛΑΔΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Για λίγο ακόμα οι προσφορές στα καταστήματα – Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

01:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ - Πάνω από 40 προσαγωγές

00:58ΕΘΝΙΚΑ

ΗΠΑ: Ο πρέσβης Αντώνης Αλεξανδρίδης επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον Ντόναλντ Τραμπ

00:32ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,1 Ρίχτερ κοντά στην Αμοργό

00:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ανατροπάρα Παρί στον «εμφύλιο» - Προβάδισμα Ντόρτμουντ και Ρεάλ

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Του χαμογέλασε η τύχη και κέρδισε 8.500 ευρώ

23:50ΕΛΛΑΔΑ

«Στεκόμαστε με σεβασμό στους ανθρώπους που επλήγησαν, γνωρίζουμε τον κύριο Κώστα...» - Ανακοίνωση στήριξης Τζιωρτζιώτη από 256 υπαλλήλους της Βιολάντα

23:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες: Ρώσοι και Λευκορώσοι θα αγωνιστούν υπό τις εθνικές σημαίες τους - Ανοίγει ο δρόμος για μια ευρύτερη επανένταξη στον παγκόσμιο αθλητισμό

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση στο Ρίο οι δύο τραυματίες από το τροχαίο στον Πύργο

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 18 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:27LIFESTYLE

Νικόλ Κίντμαν: Διάσημος μεγιστάνας προσπαθεί να «κερδίσει» την καρδιά της

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Το Κογκρέσο καθαίρεσε τον υπηρεσιακό πρόεδρο Χοσέ Χερί

23:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τέλος» το Κίνημα Δημοκρατίας - Ξαναβαφτίστηκε το κόμμα Κασσελάκη

23:12ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Θλίψη - Πέθανε ο πρώην προπονητής των Νάγκετς, Νταγκ Μόου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:50ΕΛΛΑΔΑ

«Στεκόμαστε με σεβασμό στους ανθρώπους που επλήγησαν, γνωρίζουμε τον κύριο Κώστα...» - Ανακοίνωση στήριξης Τζιωρτζιώτη από 256 υπαλλήλους της Βιολάντα

03:14ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Επιμένουν και την Τετάρτη τα έντονα καιρικά φαινόμενα

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ιταλών μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες για την Ελλάδα - Προσοχή το μεσημέρι

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Του χαμογέλασε η τύχη και κέρδισε 8.500 ευρώ

00:58ΕΘΝΙΚΑ

ΗΠΑ: Ο πρέσβης Αντώνης Αλεξανδρίδης επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον Ντόναλντ Τραμπ

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης για θάνατο μοντέρ Mega Κώστα Κοσμίδη: «Σίγουρα κάτι έχει πάει τελείως στραβά - Δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο»

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Μαυρίκης: Φωτογραφία με το όπλο στο χέρι - Ο καυγάς με τον ενοικιαστή και οι πυροβολισμοί

23:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τέλος» το Κίνημα Δημοκρατίας - Ξαναβαφτίστηκε το κόμμα Κασσελάκη

09:39LIFESTYLE

Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο νεαρός ηθοποιός - Το συγκλονιστικό μήνυμά του

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Η ιστορία του Κώστα Τσίρκα, ενός εκ των 200 που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή - «Γεια σας όλοι. Πάμε στη μάχη», έγραψε στο τελευταίο του γράμμα

20:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου διαψεύδει τις καταγγελίες για απλήρωτους μισθούς και εργασιακό μπούλινγκ

19:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για θυελλώδεις ανέμους σε Ιόνιο και Θεσσαλονίκη τις επόμενες ώρες

01:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ - Πάνω από 40 προσαγωγές

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Ραγίζει καρδιές το μωρό μαϊμουδάκι - Το εγκατέλειψε η μητέρα του και έχει συντροφιά ένα λούτρινο

02:48ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη στην Ισπανία ο «άνδρας με τα χίλια ονόματα»

20:00ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ιράν: Για μετασταθμεύσεις μαχητικών F-22 και F-16 των ΗΠΑ και στη Σούδα κάνουν λόγο παρατηρητές - Στη Μεσόγειο το αεροπλανοφόρο Gerald R.Ford

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενοι της Βιολάντα φώναζαν «μπράβο» και αποθέωναν τον Τζιωρτζιώτη έξω από τα δικαστήρια - Προθεσμία για την Τετάρτη έλαβε ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Μαζαράκι Πηνείας: Ολόκληρο το χωριό κατολισθαίνει – Δείτε εικόνες από drone

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες: «Πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ