ΑΣΕΠ 1Κ/2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 510 θέσεις σε νοσοκομεία (ΠΕ / ΥΕ)

Εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1Κ/2026 του Α.Σ.Ε.Π. ( Φ.Ε.Κ. 4/τ. Α.Σ.Ε.Π./04.02.2026 ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 510 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4765/2021.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων άρχισε την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου και ώρα 08:00, και λήγει την Παρασκευή 6 Μαρτίου και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν από την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της προκήρυξης).

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Μπορείτε να το δείτε και παρακάτω.

Ακολουθεί, ο πίνακας με τις θέσεις

Οι ειδικότητες

Οι 34 ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - 186 θέσεις

ΠΕ Ακτινοφυσικών - 14 θέσεις

ΠΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας - 1 θέση

ΠΕ Βιολόγων - 19 θέσεις

ΠΕ Βιοχημικών - 18 θέσεις

ΠΕ Διαιτολογίας - 5 θέσεις

ΠΕ Διοικητικοί - Οικονομικού Ειδ. (Νομικών) Ειδ. Διοικητικού - Οικονομικού - 42 θέσεις

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού - 2 θέσεις

ΠΕ Εργοθεραπείας - 1 θέση

ΠΕ κοινωνικής Εργασίας Ειδ. Κοινωνικών Λειτουργών - 3 θέσεις

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - 7 θέσεις

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών - 4 θέσεις

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών - 6 θέσεις

ΠΕ Παιδαγωγών - 2 θέσεις

ΠΕ Πληροφορικής - 15 θέσεις

ΠΕ Στατιστικών - 1 θέση

ΠΕ Φαρμακευτικής - 35 θέσεις

ΠΕ Φυσικοθεραπείας - 1 θέση

ΠΕ Χημικών - 1 θέση

ΠΕ Ψυχολόγων - 9 θέσεις

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης - 324 θέσεις