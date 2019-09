Επικίνδυνες εξελίξεις: Ελληνικές φρεγάτες απέναντι από τουρκικές στο Καστελλόριζο

Το ραντεβού των δύο ηγετών είναι το πρώτο που πραγματοποιήθηκε με την ιδιότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό της Ελλάδας. Η συνάντηση διήρκησε 45 περίπου λεπτά, ενώ τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τούρκος πρόεδρος ήταν ο πρώτος ηγέτης που είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Μητσοτάκη, προκειμένου να τον συγχαρεί για την νίκη του στις εκλογές της 7ης Ιουλίου.

Ο Ερντογάν, αναφερόμενος στη συνομιλία του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, είχε πει σε διευθυντές εφημερίδων και τηλεοπτικών δικτύων: «Στην Ελλάδα έγιναν εκλογές. Θα δούμε τη στάση που θα τηρήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τι εξελίξεις θα υπάρχουν με την Ελλάδα. Σε επίπεδο συνομιλίας χρησιμοποιήσαμε ωραίους χαρακτηρισμούς ο ένας για τον άλλον. Ελπίζω πως μπορούμε να φέρουμε σε καλύτερο σημείο τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αν μείνει πιστός στις εκφράσεις του, τις τηρήσει και κάνει τα απαραίτητα βήματα. Έχουμε δώσει τις εντολές. Θα γίνουν οι συναντήσεις. Στη νέα εποχή, τι ζητάει η Ελλάδα από εμάς. Τι ζητάμε εμείς από την Ελλάδα. Οι επιτροπές μας θα το εξετάσουν και θα κάνουμε τα απαραίτητα βήματα».

Προφανώς ο Τούρκος πρόεδρος ερμηνεύει ως «καλή στάση» από τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, την αποδοχή των τουρκικών θέσεων και επαναπροσδιορισμού της κυριαρχίας σε Αιγαίο και Κύπρο.

Σημειώνεται ότι την Τρίτη (24/9), η Τουρκία για μία ακόμη φορά προέβη σε υπερπτήσεις πάνω από τις νήσους Ρω και Μεγίστη. Οι υπερπτήσεις απαντήθηκαν από την Πολεμική Αεροπορία που αναγνώρισε και αναχαίτισε τα τουρκικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.

Στο μεταξύ, σήμερα Τετάρτη (25/9), η Άγκυρα μέσω τους σταθμού της Αττάλειας που δεν έχει νόμιμη δικαιοδοσία, προχώρησε σε έκδοση νέας NAVTEX 1069/19, σύμφωνα με την οποία δεσμεύει για την ερχόμενη Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, μεγάλη περιοχή νότια του Καστελλόριζου, τόσο εντός της Ελληνικής όσο και της κυπριακής δικαιοδοσίας προκειμένου να πραγματοποιήσει άσκηση Έρευνας και Διάσωσης, αμφισβητώντας την κυριαρχία των δύο χωρών.

TURNHOS N/W : 1069/19 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 25-09-2019 12:02)

TURNHOS N/W : 1069/19

MEDITERRANEAN SEA

SEARCH AND RESCUE (SAR) EXERCISE, ON 29 SEP 19 AND 01 OCT 19 FROM 0900Z TO 1600Z OUT OF FOREIGN TERRITORIAL WATERS IN AREA BOUNDED BY;

35 59.45 N - 028 58.16 E

35 59.45 N - 030 23.45 E

34 59.60 N - 030 24.25 E

34 59.97 N - 028 58.24 E

CAUTION ADVISED.

Σημειώνεται ότι την ίδια ημέρα στην περιοχή θα επιχειρούν ελληνικές αεροναυτικές δυνάμεις καθώς από τις 27 Σεπτεμβρίου ξεκινά η μεγάλη διακλαδική άσκηση «Παρμενίων» με διεξαγωγή ασκήσεων σε Αιγαίο, Καρπάθιο πέλαγος και τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελλόριζο.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι πλοία του ελληνικού και του τουρκικού Ναυτικού θα βρεθούν στην κυριολεξία το ένα απέναντι από το άλλο για λόγους ασκήσεων.

Τέλος, σημειώνεται ότι σήμερα Τετάρτη (25/9) η Τουρκία έχει δεσμεύσει παράνομα για μία ακόμη φορά την περιοχή μεταξύ Καστελλόριζου και Ρόδου στην οποία πραγματοποιεί ναυτική άσκηση.

