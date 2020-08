«Πόλεμος» Navtex Ελλάδας - Τουρκίας στην Αν. Μεσόγειο - Πού βρίσκεται τώρα το Oruc Reis

«Μπαρούτι» για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα μυρίζει η Αν. Μεσόγειος, καθώς η Τουρκία εξέδωσε σήμερα δύο νέες Navtex, με την πρώτη δεσμεύει περιοχή για ασκήσεις με πραγματικά πυρά και με τη δεύτερη η γειτονική χώρα παρατείνει την παρουσία του Oruc Reis στην ελληνική υφαλοκρηπίδα μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Η αντίδραση της Αθήνας ήταν άμεση καθώς εξέδωσε Anti-Navtex, με την οποία ακυρώνει την τουρκική, ωστόσο λίγο αργότερα η Άγκυρα απάντησε με anti-antiNavtex.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι προκλήσεις της Τουρκίας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η Άγκυρα εξέδωσε νέα Navtex για τις έρευνες του Oruç Reis μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, δεσμεύοντας περιοχή που είναι κοντά στην παλιά Navtex, λίγο πιο βόρεια και πιο ανατολικά.

Στα αριστερά είναι η νέα Navtex της Τουρκίας και στα δεξιά η παλιά

Η άμεση απάντηση της Αθήνας στις νέες προκλήσεις

Με αιχμηρό τρόπο απαντούν διπλωματικές πηγές στην Άγκυρα με αφορμή τη νέα προκλητική navtex της Τουρκίας.

«Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ποιος επιθυμεί την αποκλιμάκωση και ποιος όχι» ανέφεραν διπλωματικές πηγές.

«Ποιος καλεί προσχηματικά σε διάλογο και ποιος τον εννοεί πραγματικά», πρόσθεταν χαρακτηριστικά σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ

Την ίδια ώρα η Αθήνα εξέδωσε αντί-Navtex, όπως κάνει κατά πάγια τακτική.

Συγκεκριμένα, με αναγγελία που εξέδωσε ο σταθμός Ηρακλείου της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού σημειώνεται από τη μία πως η τουρκική Navtex έχει εκδοθεί σε περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας (σε περιοχή που έχουν αρμοδιότητα οι σταθμοί της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας) και από την άλλη πως αναφέρεται σε παράνομη και μη εγκεκριμένη δραστηριότητα που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Και για ακόμη μία φορά καλεί τους ναυτιλλόμενους να αγνοήσουν την τουρκική Navtex.

H αναγγελία του σταθμού Ηρακλείου:

ZCZC HA79

271150 AUG 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 502/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA54-1085/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA54-1085/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 012059 UTC SEP 20.

NNNN

Οι Τούρκοι επιδόθηκαν για ακόμη μια φορά σε βιομηχανία παραγωγής αναγγελιών προς ναυτιλομένους εκδίδοντας αντι-αντί Navtex, νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης.

Η νέα anti-anti Navtex:

TURNHOS N/W : 1087/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 27-08-2020 16:53)

TURNHOS N/W : 1087/20

MEDITERRANEAN SEA

1. TURKISH FLAGGED R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN ARE CONDUCTING SEISMIC SURVEY IN TURKEY’S CONTINENTAL SHELF ON BEHALF OF REPUBLIC OF TURKEY IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW.

2. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVTEX MESSAGE NUMBER HA79-502/20 IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

3 ANTALYA TURK RADYO NAVTEX NR. FA54-1085/20 IS STILL VALID AND EFFECTIVE. ANTALYA STATION WILL CONTINUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARIERS.

4. CANCEL THIS MESSAGE 012059Z SEP 20.

Πού βρίσκεται το Oruc Reis

Μέχρι την Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου το τουρκικό ερευνητικό θα συνεχίζει τα «παιχνίδια» του στην Αν. Μεσόγειο, πλέοντας σε ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Αυτή είναι η θέση του Oruc Reis το απόγευμα της Πέμπτης (19.30)

Δείτε ΕΔΩ live την πορεία του Oruc Reis

Η επόμενη κίνηση της Τουρκίας μετά το Oruc Reis είναι να φέρει τα τρυπάνια

Η νέα NAVTEX που εξέδωσαν οι Τούρκοι για τις έρευνες του Oruc Reis, δεν είναι παράταση της προηγούμενης που πρακτικά έληγε σήμερα 27/08/2020.

Είναι ουσιαστικά μια νέα Navtex περίπου στην ίδια περιοχή με την προηγούμενη αλλά όχι ακριβώς στις ίδιες συντεταγμένες και βεβαίως δεν έχει σχέση με την επίσης σημερινή navtex που κάνει λόγο για αεροναυτική άσκηση στις αρχές Σεπτέμβρη.

Με την νέα NAVTEX για το Oruc Reis οι Τούρκοι επιμένουν να κινούνται πάνω στην ίδια γραμμή κάτω από το Καστελόριζο και κοντά σε Ρόδο και Κρήτη.

Το κακό είναι ότι το καθεστώς Ερντογάν κινείται βάση συγκεκριμένου σχεδίου και δεν φαίνεται να έχει καμία απολύτως διάθεση αποκλιμάκωσης παρά τις - έστω και χλιαρές - παρεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων.

Όσοι μελέτησαν τις συντεταγμένες υποστηρίζουν ότι πρόκειται για περιοχή η οποία περιλαμβάνει τα «οικόπεδα» που η Τουρκία αυθαίρετα έχει καθορίσει ως περιοχές γεωτρήσεων!

Συνεπώς το επόμενο βήμα θα είναι να βγάλει στο Αιγαίο τα πλωτά γεωτρύπανα για να ζυγίσει αντιδράσεις.

Μέχρι τώρα πάντως οι αντιδράσεις για τα ερευνητικά της σκάφη είναι από χλιαρές έως ανύπαρκτες αφού οργώνουν από άκρη σε άκρη όλη την Μεσόγειο και μάλιστα ανενόχλητοι.

Αν πάντως ο Ερντογάν βγάλει τα τρυπάνια, είναι προφανές ότι μπαίνουμε σε «αχαρτογράφητα» νερά με απρόβλεπτες καταστάσεις που δύσκολα θα μπορέσει να ελέγξει η διπλωματία.

Δείτε τη νέα Navtex που εξέδωσε η Άγκυρα για το Oruc Reis:

TURNHOS N/W : 1085/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 27-08-2020 13:32)

TURNHOS N/W : 1085/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN BETWEEN 27 AUG-01 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.00 N - 027 59.77 E

34 12.28 N - 028 00.12 E

35 12.12 N - 030 22.15 E

34 58.25 N - 030 31.50 E

34 18.58 N - 028 55.57 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 012059Z SEP 20

Παράλληλα, το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο φαίνεται το Oruc Reis συνοδευόμενο από τον τουρκικό στολίσκο να πλέει στην Ανατολική Μεσόγειο, με το πρακτορείο να σχολιάζει ότι «συνεχίζει την πορεία του».

Oruç Reis Gemisi görevine devam ediyor pic.twitter.com/4LCN1fY9lj — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 27, 2020

Θυμίζουμε ότι τόσο ο Ακάρ, όσο και τα τουρκικά ΜΜΕ έγραφαν σήμερα από το πρωί, ότι το τουρκικό ερευνητικό θα συνεχίσει κανονικά να πραγματοποιεί σεισμικές δραστηριότητες στην περιοχή.

Νωρίτερα, η Άγκυρα, εξέδωσε επίσης νέα NAVTEX προκειμένου να πραγματοποιηθεί άσκηση με πραγματικά πυρά στην Ανατολική Μεσόγειο από 1 έως 2 Σεπτεμβρίου.

H άσκηση θα πραγματοποιηθεί ανοιχτά της Μερσίνας στα βόρεια της Κύπρου, σύμφωνα με το sigmalive.

Δείτε τη Navtex:

TURNHOS N/W : 1080/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 27-08-2020 09:30)

TURNHOS N/W : 1080/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 01 AND 02 SEP 20 FROM 0800Z TO 1500Z IN AREA BOUNDED BY;

36 40.00 N - 034 52.00 E

36 31.63 N - 035 14.20 E

36 27.11 N - 035 08.32 E

36 28.03 N - 035 05.55 E

36 24.23 N - 035 04.07 E

36 32.00 N - 034 42.00 E

CAUTION ADVISED.

Ακάρ: Θα συνεχίσουμε επ’ αόριστον τις σεισμικές έρευνες

Με νέες εμπρηστικές δηλώσεις στο πρακτορείο Anadolu, o υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, τόνισε ότι θα συνεχιστούν επ’ αόριστον οι σεισμικές έρευνές.

«Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα και τα δικαιώματά μας. Έχουμε τη δύναμη και τη θέληση και το λέμε και σήμερα. Θα συνεχίσουμε τις σεισμικές έρευνες όσο χρειαστεί, μέχρι ολοκληρωθούν όλες οι έρευνες.Δεν υπάρχει κάποιο χρονικό όριο ή περιορισμός. Εμείς ασκούμε τα δικαιώματά μας, κάνουμε συγκεκριμένες τεχνολογικές εργασίες εκεί. Όσο χρειαστεί εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τις έρευνες. Το υπουργείο Ενέργειας κάνει τις εργασίες κι εμείς ως Ένοπλες δυνάμεις είμαστε εκεί. Δεν έχει καμία διακοπή» δήλωσε.

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας κατηγορεί την Ελλάδα και την Αίγυπτο, αναφορικά με τη συμφωνία για οριοθέτηση της ΑΟΖ, τονίζοντας ότι «έχασαν και οι δυο τους».

«Όσο και να θέλετε να φέρετε από πίσω σας την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλετε πάρτε και όλο τον κόσμο μαζί σας, δεν θα μπορείτε να αλλάξετε την πραγματικότητα. Δύο επί δύο δεν κάνει πέντε, κάνει τέσσερα», πρόσθεσε.

Τη νέα NAVTEX είχε προαναγγείλει η τουρκική εφημερίδα Γενί Σαφάκ λέγοντας πως «το Oruc Reis δεν θα επιστρέψει», μετά τη λήξη της Navtex, κι ότι οι ερευνητικές του δραστηριότητες θα επεκταθούν με νέα Navtex, που θα εκδοθεί, μέχρι εκεί που τελειώνουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα νότια του Καστελόριζου και ανατολικά της Ρόδου.

Η «Γενί Σαφάκ», υπενθύμισε τη δήλωση του Τούρκου προέδρου μετά την έκδοση της Navtex της Ελλάδας για άσκηση στην ίδια περιοχή: «Επέκτεινα τη Navtex μέχρι τις 27 Αυγούστου. Αποτελεί κόμμα ή τελεία; Επιτρέψτε μου να βάλω κόμμα προς το παρόν», είχε πει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Υπενθυμίζεται ότι το «θερμόμετρο» έχει ανέβει στην Ανατολική Μεσόγειο ύστερα από έκδοση πολλαπλών NAVTEX. Η Τουρκία προχώρησε σε παράταση της NAVTEX για έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, με την Ελλάδα να απαντά με αντι-NAVTEX για στρατιωτικές ασκήσεις.

Την ίδια στιγμή, επίσκεψη πραγματοποίησε στις δύο χώρες, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Χάικο Μάας, ο οποίος επισήμανε την ανάγκη διαλόγου με βάση το διεθνές δίκαιο, ενώ προειδοποίησε ότι «η παρούσα κατάσταση είναι παιχνίδι με τη φωτιά και η μικρότερη σπίθα μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή».

Ραγδαίες εξελίξεις με παρέμβαση Τραμπ

Το βράδυ της Τετάρτης (26/08), είχαμε αιφνιδιαστική τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Μητσοτάκη με πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου. Αμέσως μετά ο Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε και με τον Τούρκο πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες αναμένεται την Παρασκευή και η Γερμανίδα καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ να τηλεφωνήσει τον Ερντογάν.

Η συνομιλία Τραμπ-Μητσοτάκη

Στο επίκεντρο των συζητήσεων, όπως έγινε γνωστό, βρέθηκε η αποκλιμάκωση της ελληνοτουρκικής έντασης. Αρχικά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη προκειμένου να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Ο πρωθυπουργός έθεσε το ζήτημα των αποσταθεροποιητικών ενεργειών της Τουρκίας, που βάζουν σε κίνδυνο την ειρήνη και την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και δοκιμάζουν τη συνοχή του ΝΑΤΟ.

Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εξέφρασε την ανησυχία της Ουάσιγκτον για την αυξημένη ένταση μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, δύο νατοϊκών συμμάχων, στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Ο πρόεδρος Τραμπ επαναβεβαίωσε ότι η Ελλάδα και η Τουρκία πρέπει να δεσμευτούν σε διάλογο, ο οποίος είναι ο μόνος δρόμος για την επίλυση των διαφορών τους», αναφέρει ο Λευκός Οίκος. Επίσης, η ανακοίνωση σημειώνει ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν σημαντικά διμερή και περιφερειακά θέματα.

Αξίζει να επισημάνουμε πως η επικοινωνία των δύο ηγετών έγινε με ειδική κρυπτογραφημένησυσκευή της Πρεσβείας των ΗΠΑ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Πρέσβη της Ελλάδος στις ΗΠΑ Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και την διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού Ελένη Σουρανή

Αναμφισβήτητα, η κίνηση του Αμερικανού προέδρου να τηλεφωνήσει στον Έλληνα πρωθυπουργό επιβεβαιώνει πως οι εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο απασχολούν πλέον σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, με την Ουάσινγκτον να εκφράζει με τον πιο επίσημο τρόπο την έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.

Η επικοινωνία με Ερντογάν

Αμέσως μετά ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, συζητήθηκαν περιφερειακά ζητήματα και κυρίως οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε πως η Τουρκία επιθυμεί μείωση της έντασης στην περιοχή και πως είναι υπέρ του διαλόγου.

Δημοσιεύματα τουρκικών ΜΜΕ αναφέρουν ωστόσο πως ο Ερντογάν υπέδειξε την Ελλάδα στον Τραμπ, ως υπαίτια για την κρίση, ζητώντας του να στραφεί προς την Αθήνα για αποκλιμάκωση.

