Δυναμική απάντηση της Ελλάδας στην Τουρκία: Αεροναυτική άσκηση νότια της Κρήτης

Μήνυμα επιχειρησιακής ετοιμότητας, προς την Τουρκία στέλνει η Αθήνα, με αεροναυτική άσκηση που θα διεξαχθεί στις 16 Οκτωβρίου νότια της Κρήτης.

Δείτε τις ακριβείς συντεταγμένες της άσκησης:

ZCZC HA82

130745 UTC OCT 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 599/20

SOUTH KRITIKO SEA

AERONAUTICAL EXERCISES FROM:

FROM 161200 UTC UNTIL 161600 UTC OCT 20

IN AREA BOUNDED BY:

34-40.00N 024-35.00E

34-40.00N 026-29.00E

34-10.00N 026-29.00E

34-10.00N 024-35.00E

CANCEL THIS MSG 161700 UTC OCT 20

NNNN

Ποια θα είναι η επόμενη NAVTEX των Τούρκων;

Η κατάσταση με τους Τούρκους δείχνει να έχει φτάσει στο ως εδώ και μη παρέκει. Ο Ταγίπ Ερντογάν τινάζει επί της ουσίας στον αέρα όλες τις διερευνητικές επαφές βγάζοντας ξανά το Oruc Reis σχεδόν δίπλα στο Καστελόριζο. Τι ζητά;

Είναι προφανές ότι ζητά επιμόνως μια συγκεκριμένη ημερομηνία για να μας σύρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με μεσεγγυητή προφανώς τη Γερμανία.

Η ελληνική πλευρά παραμένει ψύχραιμη και προβληματισμένη. Αρνείται να διακόψει επισήμως τον διάλογο με την Τουρκία για να μην κατηγορηθεί σε επίπεδο Ε.Ε. και ΝΑΤΟ ότι οι διερευνητικές σταμάτησαν με υπαιτιότητα της Ελλάδας.

Παρόλα αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα διαμηνύσει στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι δεν μπορεί να συνεχίσει διερευνητικές υπό αυτό το καθεστώς των εκβιασμών.

Η κλιμάκωση με το Oruc Reis είναι αναμφίβολα ακραία. Όμως το ερώτημα είναι: «πού το πάει ο Ερντογάν; Τι θα κάνει η Αθήνα;»

Ο Τούρκος πρόεδρος δεν επιθυμεί να συζητήσει «γιαβάς – γιαβάς» μόνο για τις θαλάσσιες ζώνες.

Θέλει σε χρόνο dt να βάλει στο τραπέζι όλες τις εξωπραγματικές απαιτήσεις της χώρας του και να κλείσει το θέμα του Αιγαίου όσο παραμένει ο Τραμπ στην εξουσία.

Οι 60 και πλέον γύροι επαφών από το 2001 μέχρι και σήμερα, φαίνονται πολλοί στον Ερντογάν. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιώντας για άλλη μια φορά την επίδειξη της στρατιωτικής ισχύος βγάζει το Oruc Reis στο Καστελόριζο, μαζί με τουρκικά πολεμικά πλοία προσπαθώντας να μας σύρει στο τραπέζι, σα να είμαστε χώρα που βγήκε πλήρως ηττημένη από πολεμική σύρραξη.

Η τελευταία NAVTEX που εφάπτεται με την αιγιαλίτιδα ζώνη του Καστελόριζου αποτελεί την μεγαλύτερη ίσως εκ των προκλήσεων, ενώ όπως γράφει στην «Καθημερινή» ο πρώην σύμβουλος ασφαλείας του Κυριάκου Μητσοτάκη, κύριος Αλέξανδρος Διακόπουλος, δυστυχώς η επόμενη κίνησή του θα είναι να εκδώσει NAVTEX δυτικά του 28 μεσημβρινού.

Ο 28ος μεσημβρινός είναι το όριο της συμφωνίας Ελλάδας - Αιγύπτου την οποία στη προηγούμενη ελληνοτουρκική κρίση η Άγκυρα φαίνεται να απέφυγε να πατήσει…

Σήμερα η Άγκυρα μας ζυγίζει.

Μετράει τις ελληνικές αντιδράσεις και βάσει αυτών θα κρίνει αν θα προχωρήσει και πέρα από τον 28ο μεσημβρινό…

Πηγή φωτογραφίας: Καθημερινή

Δυστυχώς ή ευτυχώς ο Ερντογάν είναι προβλέψιμος και παρά τα όσα υποστηρίζουν ορισμένοι δεν είναι ημίτρελος.

Κινείται βάση συγκεκριμένου σχεδίου και τεντώνει τις καταστάσεις στα άκρα.

«Η Τουρκία έχει αποφασίσει ότι το κοστούμι που επιχείρησε να της φορέσει η Ελλάδα για τις διερευνητικές επαφές ήταν πολύ στενό και θέλει να απεκδυθεί αυτού» επισημαίνει πολλές φορές ο Κωνσταντίνος Φίλης, από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου. Κατά την άποψη του κ. Φίλη, ο Ερντογάν «διαπραγματεύεται με συναλλακτικούς όρους με τους ηγέτες, χωρίς όρια, χωρίς κανόνες και απεχθάνεται το θεσμικό».

Όλοι οι διπλωματικοί και στρατιωτικοί αναλυτές συγκλίνουν στην άποψη ότι αν η Ε.Ε. δεν στέρξει για να ενεργοποιηθούν κυρώσεις, τότε θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε μια στρατιωτικού τύπου απωθητική απάντηση στην Τουρκία και να είμαστε καλυμμένοι με βάση τους κανόνες του διεθνούς δικαίου για να μην βρεθούμε από θύματα, θύτες…

Άλλος δρόμος δεν υπάρχει.

