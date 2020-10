Η Ελλάδα δεν ενεργοποιεί Navtex την 29η Οκτωβρίου

Νωρίτερα η Τουρκία προχώρησε σε ακύρωση της ναυτική οδηγίας για ασκήσεις ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Ο σταθμός του Ηρακλείου της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού με σημερινή NAVTEX ακυρώνει παλαιότερη NAVTEX, η οποία ενεργοποιούσε το πεδίο βολής «Καράβια» στο Μυρτώο πέλαγος την 29η Οκτωβρίου.

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

H αντι-Navtex που εξέδωσε η Ελλάδα:

ZCZC HA11 242140 UTC OCT 20 IRAKLEIO STATION NAVWARN 624/20 SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA22-1332/20 IN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA22-1332/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 042059 UTC NOV 20.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Δένδιας σε Λαβρόφ: Η Ελλάδα έτοιμη για όλα - Η Τουρκία γραφείο ταξιδίων για τζιχαντιστές