Κυπριακή ΑΟΖ: Η Λευκωσία δέσμευσε νέα περιοχή για έρευνες τους Nautical Geo

Navtex χωρίς... ρίσκο, από τις 21 Οκτωβρίου έως τις 23 Οκτωβρίου.

Το Nautical Geo βγαίνει ξανά στα ανοιχτά της Κύπρου.

Η σχετική Navtex αφορά «ασφαλή» περιοχή, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και δεν σχετίζεται με την προηγούμενη περιοχή Δυτικά της Κύπρου, από την οποία αποχώρησε το Nautical Geo στις 4/10/2021, 11 ημέρες πριν την λήξη της δέσμευσης, λόγω της πίεσης των τουρκικών πολεμικών πλοίων.

Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει η Τουρκία αυτή τη φορά. Θα επιχειρήσει να εμποδίσει και πάλι το γαλλικό ερευνητικό; Υπνεθυμίζουμε ότι γαλλικά πλοία ετοιμάζονται να πλεύσουν τις επόμενες μέρες προς το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο της άσκησης «ΜΕΔΟΥΣΑ 11», την οποία διοργανώνουν Ελλάδα - Κύπρος - Αίγυπτος.

Η Navtex:

19 1000UTC OCT 2021

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

NAV WRNG 354/21

S/V NAUTICAL GEO (MMSI:248082000) WILL EXECUTΕ SURVEY OPERATIONS WITHIN CYPRUS EEZ FROM 21 UNTIL 23 OCT 2021 IN AREA BOUNDED BY THE FOLLOWING COORDINATES:

34-41.000N, 033-14.500E

34-41.000N, 033-28.000E

34-12.500N, 033-18.500E

34-12.500N, 033-04.500E

ALL VESSELS ARE REQUESTED TO KEEP CLEAR DISTANCE 1,5 ΝΜ

FROM NAUTICAL GEO DUE TO RESTRICTED MANEUVERABILITY AND SAIL WITH CAUTION.

CANCEL THIS MSG ON 23 OCT 2021 23:59 UTC.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Ανδρέας Μικρούτσικος: Διασωληνωμένος στην εντατική ο παρουσιαστής

Έκτακτο μέρισμα: Ποιοι θα λάβουν Χριστουγεννιάτικο μποναμά έως 900 ευρώ

Υπουργείο Υγείας: «Καλύπτουμε τα έξοδα για τη Μυρτώ σε εξειδικευμένη κλινική στη Γερμανία»