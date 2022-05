ΓΕΕΘΑ: Συμμαχίες - «κλειδιά» με τον αραβικό κόσμο – Οι καθοριστικές επαφές του Στρατηγού Φλώρου

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος – Κομβική η ενίσχυση των σχέσεων με τον αραβικό κόσμο

Σε μια περίοδο κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, ο ρόλος των ελληνοαραβικών σχέσεων εξελίσσεται σε ιδιαιτέρως κομβικός και κρίσιμος.

Οι σχέσεις της Αθήνας με βαθιά μουσουλμανικές χώρες αποκτούν νέα διάσταση, με τις εξελίξεις να απαιτούν επιτακτικά την ενίσχυσή τους σε όλα τα επίπεδα: οικονομικό, πολιτικό και φυσικά ασφάλειας. Άλλωστε, είναι δεδομένο πως με την πλειοψηφία των χωρών του αραβικού κόσμου μας συνδέουν κοινές αξίες και κοινές αρχές, όπως ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου και η βούληση για ειρήνη και ευημερία στην ευρύτερη περιοχή.

Με πρωτοβουλίες του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, οι δεσμοί με τις μοναρχίες του Περσικού Κόλπου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας, αναπτύσσονται συνεχώς, δημιουργώντας έναν άξονα σταθερότητας απέναντι στον αναθωρητισμό της Τουρκίας, ενώ οι στρατιωτικές σχέσεις της Ελλάδας με τη γειτονική μας και πανίσχυρη Αίγυπτο, βρίσκονται στο καλύτερο σημείο εδώ και δεκαετίες.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου στα ΗΑΕ από την Τρίτη 10 Μαΐου μέχρι την Πέμπτη 12 Μαΐου, κατόπιν πρόσκλησης του Ομολόγου του Chief of Staff of the UAE Armed Forces Aντιστρατήγου Hamad Mohammed Thani Al Rumaithi.

Την Τετάρτη 11 Μαΐου και μετά την επίσημη υποδοχή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ που έλαβε χώρα στο Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΑΕ, στην κατ’ ιδίαν συνάντηση του με τον Aντιστράτηγο Hamad Mohammed Thani Al Rumaithi και στις συνομιλίες που ακολούθησαν, αναφέρθηκαν τόσο στην εξαιρετική σχέση μεταξύ των δύο Χωρών, η οποία επιβεβαιώθηκε εκ νέου με την πρόσφατη υπογραφή του «Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδος - ΗΑΕ για το Έτος 2022» (https://geetha.mil.gr/ypografi-programmatos-stratiotikis-synergasias-ellados-iae-gia-to-etos-2022/), όσο και στο πλαίσιο της διμερούς Συμφωνίας Ευρείας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης που υπεγράφη σε υψηλό Κυβερνητικό επίπεδο τον Νοέμβριο του 2020.

Συζήτησαν επιπλέον θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με έμφαση στις τρέχουσες προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζουν οι 2 Χώρες, στις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπως και στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στο διεθνές περιβάλλον.

Κατά την διάρκεια της συνάντησής τους, η οποία ήταν η 5η τα τελευταία 2 χρόνια, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ αναφέρθηκε επιπρόσθετα στον αναθεωρητισμό και στην προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας έναντι της Χώρας μας, γεγονός που υπονομεύει την σταθερότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και επιβαρύνει έτι περαιτέρω την γενικότερη κατάσταση ασφαλείας.

Σε διμερές επίπεδο, οι 2 Αρχηγοί επικεντρώθηκαν στις δυνατότητες επιπλέον ανάπτυξης της ειδικής σχέσης των δύο Χωρών, είτε με την διεξαγωγή συνεκπαιδεύσεων είτε με την συμμετοχή τους σε κοινές διμερείς και πολυμερείς ασκήσεις, τόσο για την επαύξηση των επιχειρησιακών τους ικανοτήτων και της διαλειτουργικότητάς τους, όσο και στο πλαίσιο της υποστήριξης του ρόλου της Ελλάδας και των ΗΑΕ ως πυλώνων εδραίωσης της ασφάλειας και διατήρησης της σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και τις αρχές καλής γειτονίας.

Ειδικότερα και στο πλαίσιο της περαιτέρω εμβάθυνσης της Στρατιωτικής Συνεργασίας τους, έγινε αναφορά στην εκ μέρους των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας παροχή έκτασης και διευκολύνσεων στις αντίστοιχες των ΗΑΕ για την κατασκευή υποδομών φιλοξενίας προσωπικού στο Στρατόπεδο «Επιλάρχου ΜΕΛΛΙΔΗ» στον Αυλώνα καθώς και στην σχεδίαση που θα επακολουθήσει για την εντός του 2022 εξέταση της δυνατότητας επιπλέον αμοιβαίας ανάπτυξης κλιμακίων τους στο έδαφος των 2 Χωρών για εκτέλεση διακλαδικής επιχειρησιακής εκπαίδευσης.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ ακολούθως μετέβη στο Βιομηχανικό Πάρκο TAWAZUN στην Zaed Military City, όπου συναντήθηκε με την Α.Ε. κ. Τareq Abdul Raheem Al Hosani και Διευθύνοντα Σύμβουλο του TAWAZUN Economic Council, και ενημερώθηκε για τις δυνατότητες της ακμάζουσας Αμυντικής Βιομηχανίας των ΗΑΕ στους τομείς των UAV, των Περιπλανώμενων Πυρομαχικών, των Οχημάτων Μάχης, των Αμφίβιων Οχημάτων, των πυραύλων CRUISE, της ναυπήγησης Κορβετών και Παράκτιων Περιπολικών, των πυρομαχικών όλων των διαμετρημάτων, του Φορητού Οπλισμού κτλ.

Στην συνέχεια συναντήθηκε με τον Αρχηγό των Χερσαίων Δυνάμεων των ΗΑΕ Υποστράτηγο Saeed Al Shehi στο Στρατηγείο Χερσαίων Δυνάμεων, με τον οποίο είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, οργάνωσης και Δόγματος Δομής και Διοίκησης, καθώς και τις προοπτικές εμβάθυνσης της συνεργασίας των Χερσαίων Δυνάμεων των δύο Χωρών, ενόψει και της επικείμενης επίσημης επίσκεψής του στην Αθήνα. Ακολούθως ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ υπέγραψε στο Βιβλίο Επισκεπτών και κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο του Στρατηγείου.

Τέλος, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Wahat Al Karama, το οποίο είναι αφιερωμένο στους Πεσόντες Ήρωες των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΑΕ. Στο μνημείο το οποίο καταλαμβάνει έκταση 46.000 μ2, τον υποδέχθηκε και τον ξενάγησε ο Sheikh Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan Εκτελεστικός Διευθυντής της Αυλής του Πρίγκιπα Διαδόχου για θέματα Οικογενειών Πεσόντων Ηρώων, ενώ είχε την ευκαιρία να υπογράψει και στο Βιβλίο Επισκεπτών του.

