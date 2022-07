Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Επίσκεψη στη «φωλιά» των F-35 - Οι σημαντικές επαφές του στις ΗΠΑ

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Συνεχίζεται το μπαράζ επαφών στις ΗΠΑ για τον Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο. Πότε θα επισκεφθεί τη γραμμή παραγωγής των F-35.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι εδώ και ένα 24ωρο ο Στατηγός, Κωνσταντίνος Φλώρος. Το Newsbomb.gr είχε ενημερώσει για το προγραμματισμένο ταξίδι του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στις ΗΠΑ, από τις 7 Ιουλίου. Με εκτενές ρεπορτάζ είχαν αναλυθεί οι λόγοι του ταξιδιού αλλά και οι πολύ σημαντικές επαφές που θα πραγματοποιήσει ο Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Το πρόγραμμα των F-35, φυσικά, βρέθηκε στο επίκεντρο των επαφών του και θα δρομολογηθούν εξελίξεις και σε αυτό το κομμάτι, καθώς θα ακολουθήσουν περαιτέρω σημαντικές επαφές του Στρατηγού Φλώρου στη διάρκεια του ιδιαίτερα σημαντικού ταξιδιού που πραγματοποιεί.

Στη «φωλιά» των F-35 ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ

Ο αρχηγός των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων αναμένεται να βρεθεί τις επόμενες ώρες στις εγκαταστάσεις της Lockheed Martin στο Fort Worth στο Ντάλλας του Τέξας, όπου βρίσκεται και η γραμμή παραγωγής των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Δεδομένα θα υπάρξει μια πρώτη επαφή για το πρόγραμμα στο οποίο έχει εκφράσει επίσημη θέση να ενταχθεί η Αθήνα, και το οποίο προβλέπει την δέσμευση 20+20 αεροσκαφών για λογαριασμό της χώρας μας.

Εκεί θα πάρει μια πρώτη «γεύση» από το stealth μαχητικό, ενώ θα έχει συνάντηση με τον Chairman, President και Chief Executive Officer της Lockheed Martin Corporation James D. Taiclet. Επίσης, θα έχει συνάντηση με τον Chairman of the Joint Chiefs of Staff των ΗΠΑ General Mark A. Milley, αλλά και με τον διοικητή της US Special Operations Forces Command General Richard D. Clarke, στην Τάμπα της Φλόριντα, όπου θα επισκεφθεί και το Πανεπιστήμιο Διακλαδικών Ειδικών Επιχειρήσεων.

Το μπαράζ επαφών του Στρατηγού Φλώρου στις ΗΠΑ

Το πρόγραμμα του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ ξεκίνησε με συνάντησή του με το προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας. Εκεί, όπως ανέφερε ο ίδιος στο Twitter, ο Στρατηγός Φλώρος διαπίστωσε τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση για τη διασφάλιση των συμφερόντων της χώρας και την προώθηση της Ελληνοαμερικανικής Αμυντικής Συνεργασίας.

Στρατιωτική Αποστολή στην Ουάσιγκτον



Στη συνάντησή μου με το προσωπικό μας διαπίστωσα τον επαγγελματισμό & την αφοσίωσή του για την διασφάλιση των συμφερόντων μας & την προώθηση της Αμυντικής Συνεργασίας



Συγχαρητήρια, καλή δύναμη & ευχαριστώ για τη φιλοξενία

— GEN Konstantinos Floros (@ChiefHNDGS) July 12, 2022



Ακολούθησε συνάντηση στο Order of AHEPA, έναν ιδιαίτερα σημαντικό «πρεσβευτή» της Ελλάδας στο εξωτερικό. Ο Στρατηγός Φλώρος συναντήθηκε με τον πρόεδρο Τζίμι Κόκοτας και τον εκτελεστικό διευθυντή, Βασίλη Μωυσιάδη, όπου συζήτησαν για τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας όπως και για την Άμυνα και την Ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.

Συνάντηση σημαντικό «Πρεσβευτή» μας στο εξωτερικό.



Με Supreme President κ. Jimmy Kokotas & Exec Director Βασίλης Μωυσιάδης συζητήσαμε για αναθεωρητισμό Τουρκίας & για Άμυνα Ασφάλεια περιοχής μας.



Για τις δράσεις σας & για την προσφορά σας στις σχέσεις!

— GEN Konstantinos Floros (@ChiefHNDGS) July 12, 2022



Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ είχε συνάντηση με τον Ιδρυτή και Πρόεδρο του OHI DAY FOUNDATION, Άντριου Μανάτος, όπως και με τον εκτελεστικό διευθυντή, Μάικ Μανάντος, συζητώντας για την ενίσχυση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων, όπως και για τις προσπάθειες του ιδρύματος ως προς τη διασφάλιση κοινών αξιών και συμφερόντων.

Συνάντηση με το OHI DAY FOUNDATION



Με τον ιδρυτή και Πρόεδρο κ. Andrew Manatos & τον Εκτελεστικό Διευθυντή κ. Mike Manatos συζητήσαμε για την ενίσχυση των σχέσεων και για τις προσπάθειες του Ιδρύματος ως προς την διασφάλιση των κοινών μας αξιών και συμφερόντων!

— GEN Konstantinos Floros (@ChiefHNDGS) July 12, 2022



Το πρόγραμμα του Στρατηγού Φλώρου ήταν ιδιαίτερα φορτωμένο, καθώς υπήρξε συνάντηση και με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του JINSA, Μάικλ Μακόφσκι, όπως και με άλλους εκπροσώπους. Στη συζήτηση έγινε ανταλλαγή απόψεων για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στον Ευρω-Ατλαντικό χώρο και τη Μεσόγειο, για τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και για θέματα Στρατηγικής, Δυνατοτήτων και Συνεργασιών ανάμεσα σε Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ και ΗΠΑ.

Συνάντηση με JINSA



Με τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο Michael Makovsky & εκπροσώπους ανταλλάξαμε απόψεις για Ασφάλεια Σταθερότητα στον Ευρώ-Ατλαντικό χώρο και στην Μεσόγειο, για πόλεμο στην Ουκρανία καθώς & για θέματα Στρατηγικής, Δυνατοτήτων & Συνεργασιών

— GEN Konstantinos Floros (@ChiefHNDGS) July 12, 2022



Στη συνέχεια, ο αρχηγός των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων βρέθηκε στο Αμερικανοελληνικό Ινστιτούτο, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο Νικ Λαρυγκάκις και αρκετά μέλη. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων αναφέρθηκαν θέματα που αφορούν στην ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ, όπως και το κοινό όραμα για την ασφάλεια και τη σταθερότητα των δυο χωρών.

Επίσκεψη



Συναντήθηκα με τον Πρόεδρο & μέλη του AHI & συζητήσαμε τις σημαντικές προσπάθειές τους για την ενίσχυση της συνεργασίας & το κοινό μας όραμα για Ασφάλεια Σταθερότητα που μας κρατάει πάντα στην σωστή πλευρά της Ιστορίας



Για το έργο σας!

— GEN Konstantinos Floros (@ChiefHNDGS) July 12, 2022



Στην Ουάσιγκτον ο Στρατηγός Φλώρος είχε συνάντηση με την πρέσβη της Ελλάδας στις ΗΠΑ, κ. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, όπου στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η εμβάθυνση των σχέσεων των δυο χωρών, η ανάδειξη των κοινών αξιών και συμφερόντων όπως και η εδραίωση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ουάσιγκτον



Συνάντηση με την Πρέσβη μας στις ΗΠΑ κ. Παπαδοπούλου



Στο επίκεντρο της συζήτησής μας η εμβάθυνση σχέσεων ως αποτέλεσμα της συλλογικής & διαρκούς προσπάθειας:



-Ανάδειξης κοινών αξιών & συμφερόντων

-Εδραίωσης Ασφάλεια Σταθερότητα στην περιοχή μας

— GEN Konstantinos Floros (@ChiefHNDGS) July 12, 2022



Τέλος, μια από τις πιο σημαντικές επαφές που είχε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στη διάρκεια της πρώτης ημέρας της επίσκεψής του, ήταν αυτή με τον Στρατηγό Τζέιμς ΜακΚόνβιλ. Στη συζήτηση των δυο Στρατηγών κυριάρχησε ο πόλεμος της Ουκρανίας, η άμυνα του Ευρω-Ατλαντικού χώρου, οι επιπτώσεις του αναθεωρητισμού, η συνεισφορά της Ελλάδας στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, θέματα που αφορούσαν στις βάσεις της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης αλλά και η συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεων των δυο χωρών.

