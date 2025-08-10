Ρίψη τροφίμων στη Γάζα από ελληνικά αεροσκάφη: Συγχαρητήρια από τον Νίκο Δένδια - Βίντεο

Αεροσκάφη της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας έκαναν χθες ρίψεις 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής στη Γάζα.

Ο υπουργός Αμύνης, Νίκος Δένδιας συνεχάρη τους συμμετέχοντες στην αποστολή και συγκεκριμένα σε ανάρτησή του ανέφερε:

Συγχαρητήρια στις Ένοπλες Δυνάμεις μας οι οποίες εκτέλεσαν με επιτυχία χθες ρίψη 8,5 τόνων τροφίμων εντός της Λωρίδας της Γάζας, σε συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας και τις αρμόδιες αρχές της Ιορδανίας.

Η επιχείρηση διεξήχθη με τη συμμετοχή δύο μεταγωγικών αεροσκαφών (C-130H και C–27J) της Πολεμικής μας Αεροπορίας με το αντίστοιχο προσωπικό, καθώς και προσωπικό της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ).

Υπήρχε συνεχής παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ) του ΓΕΕΘΑ. Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας δίνουν το παρών σε κάθε προσπάθεια να αμβλυνθεί ο ανθρώπινος πόνος.