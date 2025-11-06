Δένδιας στον ΣΕΒ: Mοχλός ανάπτυξης και τεχνολογικής υπεροχής η εγχώρια αμυντική βιομηχανία

«Το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας αντιμετωπίζει την εγχώρια αμυντική βιομηχανία ως μοχλό ανάπτυξης και τεχνολογικής υπεροχής, με δύο κεντρικούς στόχους: Την αύξηση της συμμετοχής της ελληνικής βιομηχανίας στα εξοπλιστικά προγράμματα και την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου οικοσυστήματος καινοτομίας».

Αυτό επεσήμανε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας κατά την ομιλία του απόψε στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ. Όπως είπε - σύμφωνα με τον ΣΕΒ - σε αντίθεση με το παρελθόν, «σήμερα υιοθετούμε ένα μοντέλο επενδύσεων με σταθερή εθνική συμμετοχή και μετρήσιμη απόδοση, επιδιώκοντας τουλάχιστον 25% συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας στα εξοπλιστικά προγράμματα».

Ο κ. Δένδιας τόνισε επίσης ότι στις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις η Ελλάδα απαντά με την «Ατζέντα 2030» — τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. «Μια μεταρρύθμιση που συνδέει, για πρώτη φορά, τη στρατιωτική ισχύ με την τεχνολογική και βιομηχανική της βάση. Που μετατρέπει την 'Αμυνα σε μοχλό ανάπτυξης και την καινοτομία σε παράγοντα εθνικής ισχύος. Μια στρατηγική που θεμελιώνει τη Νέα Ελλάδα της αποτρεπτικής αξιοπιστίας, της τεχνολογικής αυτοδυναμίας και της δημιουργικής εξωστρέφειας». Ανέφερε ακόμη ότι : «Η οικοδόμηση ενός ισχυρού, αυτάρκους και καινοτόμου αμυντικού οικοσυστήματος αποτελεί εθνική αναγκαιότητα. Απαιτεί σύμπραξη Πολιτείας, θεσμών, βιομηχανίας και ακαδημαϊκής κοινότητας, με συνέπεια και ανθεκτικότητα. Οι αμυντικές δαπάνες, όταν σχεδιάζονται ορθά, μοχλεύουν ανάπτυξη, δημιουργούν πλούτο και θέσεις υψηλής εξειδίκευσης. Αυτός είναι ο δρόμος της εθνικής επιβίωσης. Δρόμος ευθύνης, σχεδίου και αποτελέσματος. Η Ελλάδα διαθέτει τη γνώση, τα μέσα και τη βούληση να το πετύχει».

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος ανέφερε ότι σε μια εποχή αυξανόμενων προκλήσεων για την άμυνα και ασφάλεια της Ευρώπης -και της Ελλάδας- η ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας αποτελεί πλέον στρατηγική αναγκαιότητα. Και πρόσθεσε:

-«Οι τεκτονικές αλλαγές που συντελούνται στα θέματα άμυνας δεν μπορούν να αφήσουν ανεπηρέαστη τη χώρα μας, αλλά αντίθετα πρέπει να ωθήσουν την εγχώρια αμυντική βιομηχανία να ανασυγκροτηθεί, τόσο για να αναβαθμίσει την εθνική αποτρεπτική ικανότητα και την ασφάλεια εφοδιασμού άμυνας, όσο και για να ενσωματωθεί στις υπό διαμόρφωση ευρωπαϊκές αλυσίδες 'Αμυνας».

-«Είναι επιθυμία όλων η Ελλάδα να στηριχθεί κατά το δυνατόν σε εγχώρια παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού με ενεργό ρόλο στη συμπαραγωγή σύγχρονων αμυντικών συστημάτων». Πολλές ελληνικές επιχειρήσεις συμμετέχουν σε διεθνείς συμπράξεις, δραστηριοποιούνται σε τεχνολογικά πεδία αιχμής, ειδικά μέσω συνεργασιών, ενώ κατέχουν και αξιοσημείωτο μερίδιο συμμετοχής σε ευρωπαϊκά και ΝΑΤΟϊκά προγράμματα R&D». Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε την ανάγκη συντονισμένης δράσης Πολιτείας και επιχειρήσεων για να αξιοποιηθούν ταχύτερα οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που δημιουργούν νέες ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις, και να δοθούν πρακτικές λύσεις στα χρόνια προβλήματα που κρατούσαν πίσω το παραγωγικό δυναμικό της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Τέλος, υπογράμμισε ότι «η 'Αμυνα είναι υπόθεση όλων μας», αναφέροντας πως οι επιχειρήσεις στηρίζουν έμπρακτα τους ανθρώπους των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω της Ενεργού Εφεδρείας, καταβάλλοντας τα ημερομίσθια των Εφέδρων καθ' όλη τη διάρκεια της μετεκπαίδευσής τους.

Στο συμβούλιο πραγματοποιήθηκαν σύντομες παρουσιάσεις από τον υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα, γενικό διευθυντή ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ, τον υποστράτηγο Γεώργιο Πανούση, διευθυντή ΣΤ' Κλάδου ΓΕΕΘΑ, και τον κ. Παντελή Τζωρτζάκη, διευθύνοντα σύμβουλο του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων