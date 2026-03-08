Σαν σήμερα, το έπος του Υψώματος 731 - Η εκδήλωση του ΥΠΕΘΑ

Την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης παρέστη, εκπροσωπώντας την Ελληνική Κυβέρνηση, στις εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης για την 85η Επέτειο της Μάχης του Υψώματος 731, που πραγματοποιήθηκαν στα Τρίκαλα. Την τελετή τίμησε με την παρουσία του και ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Η επίσημη εκδήλωση ξεκίνησε στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, όπου τελέστηκαν τα εγκαίνια του Μουσείου της Σχολής και της Αίθουσας Κειμηλίων του Συνταγματάρχη (ΠΖ) Σπυρίδωνα Θεοδωρόπουλου. Τους εκπροσώπους της κυβέρνησης υποδέχθηκε ο Διοικητής της Σχολής, Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Κωτάκος.

Στη συνέχεια, ο κ. Δαβάκης, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας, Αντιπτέραρχο (Ι) Παναγιώτη Γεωργακόπουλο, μετέβη στο Μνημείο των Πεσόντων του Υψώματος 731, όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και έγιναν καταθέσεις στεφάνων.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Υφυπουργός αναφέρθηκε στην ιστορική σημασία της μάχης και τους ήρωες που αντιστάθηκαν στον φασισμό:

«Το 731 είναι το ύψωμα-σύμβολο όπου ορθώθηκε η ελληνική ψυχή απέναντι στον φασισμό και τη βία. Ο Ταγματάρχης Δημήτρης Κασλάς και οι άνδρες του έδειξαν τι σημαίνει να υπερασπίζεσαι την ελευθερία απέναντι στον ολοκληρωτισμό», τόνισε ο κ. Δαβάκης.

Αναφέρθηκε επίσης στις ηρωικές διαταγές κατά τη διάρκεια της μάχης, υπενθυμίζοντας ότι οι στρατιώτες υπερασπίστηκαν τις θέσεις τους «μέχρις εσχάτων», θυμίζοντας γεγονότα όπως οι Θερμοπύλες, ο Μαραθώνας, η Σαλαμίνα και το Έπος του ’40.

Ο Υφυπουργός τόνισε ότι η σημερινή παρουσία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο και στα Βαλκάνια αποτελεί απόδειξη του στρατηγικού αποτυπώματος της χώρας και συνέχισε:

«Ας είναι αθάνατοι οι ήρωες του Υψώματος 731».

