Στο επιτηρητικό φυλάκιο «126» στον Έβρο ο Νίκος Δένδιας και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ
Ανταλλαγή ευχών με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε, σήμερα, το επιτηρητικό φυλάκιο «126» στον Έβρο.
Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι «ανήμερα του εορτασμού της Ανάστασης του Θεανθρώπου, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη» είχε τη μεγάλη χαρά να ανταλλάξει «ευχές για το Πάσχα με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας που φρουρούν τα ανατολικά χερσαία σύνορα της πατρίδας μας» και όπως αναφέρει, «να τους εκφράσω την υπερηφάνεια μου για τις Ένοπλες Δυνάμεις μας».
