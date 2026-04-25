Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο: Παραβιάσεις και παραβάσεις από UAV στο FIR Αθηνών

Νέα περιστατικά τουρκικής προκλητικότητας καταγράφηκαν το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 στο FIR Αθηνών, με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) να προβαίνει σε παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων αρχών, καταγράφηκαν συνολικά τρεις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ.) και έξι παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (Ε.Ε.Χ.) από ένα μεμονωμένο UAV, το οποίο κινήθηκε στο Βορειοανατολικό Αιγαίο.

Δεν σημειώθηκαν εμπλοκές, ενώ το μη επανδρωμένο αεροσκάφος δεν έφερε οπλισμό. Παράλληλα, δεν καταγράφηκε συμμετοχή άλλων αεροσκαφών ή σχηματισμών στην περιοχή.

Όπως έγινε γνωστό, το UAV αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια επιχειρησιακή πρακτική των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.